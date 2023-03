Frasi sull’anima: le più intense e spirituali

Fonte: 123RF Frasi sull’anima. Le migliori citazioni e gli aforismi

L’anima è una forza vitale distinta dal corpo che, nella maggior parte delle religioni, sopravvive alla morte. È qualcosa di spirituale ed è la vera essenza di un individuo. La parte più delicata e di cui bisogna avere cura per non sporcarla e per non farle perdere la sua purezza. All’anima è spesso legata un’idea di immutabilità ed eternità. Nella religione, questo spirito è il soffio divino che dona la vita e ciò che più avvicina l’uomo alla divinità. Secondo la definizione dell’enciclopedia Treccani, è il principio vitale dell’uomo di cui costituisce la parte immateriale, che è origine e centro del pensiero, del sentimento, della volontà, della coscienza morale. I termini con cui è designata sono spesso collegati all’idea della respirazione senza la quale non si potrebbe vivere. Gli antichi Greci univano il concetto dell’anima alla psiche. Una delle più importanti metafore di Platone, per esempio, descrive il suo concetto di anima dicendo di pensarla “come simile a una forza per sua natura composta di un carro a due cavalli e di un’auriga”. Il filoso proporrebbe quindi una tripartizione del principio vitale: razionale, concuscibile e irascibile. Ovvero l’anima sarebbe il risultato dell’intelletto, dei desideri legati al cibo e alla sessualità e dell’impulsività. Attualmente, slegando il concetto al suo significato religioso, quando si parla di anima, si fa spesso riferimento alla personalità di un individuo, al suo modo di pensare e di agire e alla sua coscienza. Per chi è alla ricerca delle parole più significative che descrivano l’essenza che dona energia a un corpo, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sull’anima, dai più emozionanti ai più filosofici.

Frasi e aforismi sull’anima

L’anima è quell’essenza che tiene in vita e fa provare sensazioni, è un meraviglioso spettacolo che avvicina alla divinità. È anche tumulto e passione ed è legata al corpo seppur distinta da esso. Qualche frase e aforisma sull’anima.

C’è uno spettacolo più grandioso del mare, ed è il cielo, c’è uno spettacolo più grandioso del cielo, ed è l’interno di un’anima. (Victor Hugo)

Che cos’è l’anima? L’anima è coscienza. E brilla come la luce dentro al cuore. (Brihadaranyaka Upanishad)

Come tutti gli esseri senz’anima, non potete sopportare chi ne ha troppa. La gente sana detesta i malati. Chi è felice non può vedere chi soffre. Troppa anima! Che seccatura, no? Allora si preferisce chiamarla malattia: e tutti sono in regola, contenti. (Albert Camus)

L’anima si nutre d’estasi come la cicala di rugiada. (Anatole France)

Se si unissero le Anime di tutti gli esseri viventi del Cosmo, lì comparirebbe Dio! (Buddha)

L’anima umana è il più grande tentativo cosmico, portato avanti con mezzi inadeguati. (Georg Simmel)

Il corpo cresce lentamente e costantemente fino all’età di diciott’anni. L’anima, invece, può arrivare alla sua piena statura nel giro di un’ora (basta un pomeriggio di vento, di sogni e di letture) oppure può restare piccola per anni e anni senza mai svilupparsi. Molti muoiono con un’anima che non è mai cresciuta. (Fabrizio Caramagna)

Si può avere un grande incendio nella propria anima, eppure nessuno è mai venuto a scaldarsi. I passanti vedono solo un filo di fumo dal camino e continuano sulla loro strada. (Vincent Van Gogh)

Il modo in cui lo spirito è unito al corpo non può essere compreso dall’uomo, e tuttavia in questa unione consiste l’uomo. (Sant’Agostino)

Come i polmoni l’aria, l’anima respira il divino, senza vederlo né conoscerlo. (Maura Del Serra)

Non dite: “Ho trovato la verità”, ma piuttosto, “Ho trovato una verità”. Non dite: “Ho trovato il sentiero dell’anima”, ma piuttosto, “Ho incontrato l’anima in cammino sul mio sentiero”. Poiché l’anima cammina su tutti i sentieri. L’anima non procede in linea retta, e neppure cresce come una canna. L’anima si schiude, come un fiore di loto dagli innumerevoli petali. (Kalhil Gibran)

In verità l’anima non conosce né nascita, né morte, né principio, né fine; il peccato non la può toccare, né la virtù esaltare; essa è sempre stata, e sempre sarà; e tutto il resto è un involucro, come un globo intorno alla fiamma. (Hazrat Inayat Khan)

Spesso ci sono più cose naufragate in fondo a un’anima che in fondo al mare. (Victor Hugo)

L’anima libera è rara, ma quando la vedi la riconosci, soprattutto perché provi un senso di benessere quando gli sei vicino. (Charles Bukowski)

La cosa più bella che possa capitare a un essere umano, è di scoprire il fuoco sacro, il fuoco della sua anima. E di fare in modo che la vita intera sia l’espressione di questa anima. (Annie Marquier)

Frasi sull’anima gemella

L’anima è fatta di amore e quando due cuori affini si trovano, non possono più separarsi l’una dall’altra, ma diventano una cosa sola. Riescono a riconoscersi da lontano e rendono tutto possibile. Alcune frasi e citazioni sull’anima gemella.

Dio mio, spiegami amore come si fa ad amare la carne senza baciarne l’anima. (Alda Merini)

Non ti amo né con il mio cuore, né con la mia mente. Il cuore può fermarsi, la mente può dimenticare. Ti amo con la mia anima. L’anima non si ferma né dimentica. (Rumi)

Felice il momento quando sediamo io e te nel palazzo, due figure, due forme, ma un’anima sola, tu e io. (Rumi)

Nel vero amore, è l’anima che abbraccia il corpo. (Friedrich Nietzsche)

Prima che tu possa trovare l’anima gemella prova ad innamorarti di te stesso, in modo da farti trovare già completo. (Marcello Mondello)

Le anime gemelle sanno aspettarsi e sanno riconoscersi da lontano. Non aspettano altro che incontrarsi e sfiorarsi. Quando ciò accade, tutto diventa possibile. (Antonio Gravina)

Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë)

Due pezzi di puzzle. Fatti l’uno per l’altro. Da qualche parte del cielo un vecchio Signore, in quell’istante, li aveva finalmente ritrovati. “Diavolo! Lo dicevo Io che non potevano essere scomparsi”. (Alessandro Baricco)

Un’anima gemella è chi ha serrature ove entrano le tue chiavi e chiavi che aprono le tue serrature. Quando ci sentiamo abbastanza sicuri da aprire i lucchetti, i nostri più veri e veraci noi stessi escono fuori e noi possiamo essere completamente e sinceramente chi siamo. (Richard Bach)

Una metà della finestra s’è spalancata. Una metà dell’anima s’è mostrata. Su, apriamo anche l’altra metà, anche l’altra metà della finestra! (Marina Cvetaeva)

Alla fine le anime gemelle si incontrano poiché hanno lo stesso nascondiglio. (Robert Brault)

Come le persone appartenenti allo stesso gruppo sanguigno sono le uniche che possano donare il loro sangue a chi è vittima di un incidente, così anche un’anima può soccorrerne un’altra solo se non è diversa da questa, se la sua concezione del mondo è la stessa, se tra loro esiste una parentela spirituale. (Sándor Márai)

Quando incontrano l’altra metà di se stesse da cui sono state separate, allora sono prese da una straordinaria emozione, colpite dal sentimento di amicizia che provano, dall’affinità con l’altra persona, se ne innamorano e non sanno più vivere senza di lei – per così dire – nemmeno un istante. E queste persone che passano la loro vita gli uni accanto agli altri non saprebbero nemmeno dirti cosa s’aspettano l’uno dall’altro. Non è possibile pensare che si tratti solo delle gioie dell’amore: non possiamo immaginare che l’attrazione sessuale sia la sola ragione della loro felicità e la sola forza che li spinge a vivere fianco a fianco. C’è qualcos’altro: evidentemente la loro anima cerca nell’altro qualcosa che non sa esprimere, ma che intuisce con immediatezza. (Platone, Il Simposio)

Frasi sulle vibrazioni dell’anima

L’anima non è immobile ma muta, cresce e vibra in base alle sensazioni e a ciò che accade intorno a sé. Può percepire più intensamente della mente e di qualsiasi altro organo del corpo e indica la strada giusta da percorrere. Una selezione di frasi e aforismi sulle vibrazioni dell’anima.

L’anima contiene non meno enigmi di quanti ne abbia l’universo con le sue galassie, di fronte al cui sublime aspetto soltanto uno spirito privo di fantasia può non riconoscere la propria insufficienza. (Carl Gustav Jung)

Si può vivere benissimo senz’anima, non c’è da scriverci una storia, è una cosa che succede molto spesso. L’unico problema è che le cose non ti vengono più incontro, quando le chiami col loro nome. Puoi essere assente dalla tua vita e ingannare tutto il mondo su questa assenza, tutto il mondo tranne gli animali, tranne gli alberi, tranne le cose. (Christian Bobin)

Tutti, presto o tardi, abbiamo avuto la sensazione che qualcosa ci chiamasse a percorrere una certa strada. (James Hilmann)

La felicità è qualcosa che solo l’anima può percepire, non l’intelligenza, né lo stomaco, né la testa o il portafoglio. (Herman Hesse)

Per capire veramente la natura della realtà dobbiamo guardare attraverso gli occhi dell’anima. (Deepak Chopra)

Prima della nascita, l’anima di ciascuno di noi sceglie un’immagine o disegno che poi vivremo sulla terra, e riceve un compagno che ci guidi quassù, un daimon, che è unico e tipico nostro. Tuttavia, nel venire al mondo, ci dimentichiamo tutto questo e crediamo di esserci venuti vuoti. È il daimon che ricorda il contenuto della nostra immagine, gli elementi del disegno prescelto, è lui dunque il portatore del nostro destino. (James Hilmann)

Nel mio lavoro, ascoltando la voce armoniosa della materia plasmata, quasi un germoglio di vita , mi sono avvicinato al mistero dell’anima, ma non sono mai riuscito a scoprire la mia. (Enzo Ferrari)

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d’arte per guardare la propria anima. (George Bernard Shaw)

Nulla può curare l'anima se non i sensi, come nulla può curare i sensi se non l'anima. (Oscar Wilde)

La musica è per l’anima quello che la ginnastica è per il corpo. (Platone)

Dal profondo della notte che mi avvolge, buia come il pozzo più profondo che va da un polo all’altro, ringrazio gli dei chiunque essi siano per l’indomabile anima mia. (William Ernest Henley)

Nulla di finito, nemmeno l’intero mondo, può soddisfare l’animo umano che sente il bisogno dell’eterno. (Soren Kierkegaard)

Frasi sull’anima pura

Un’anima pura è priva di sentimenti negativi e di difetti. È pulita, limpida e attrae a sé solo bellezza e positività. Va protetta e curata con amore perché è essa stessa amore. Una serie di citazioni e frasi sull’anima pura.

Ho passato la vita a guardare negli occhi della gente, è l’unico luogo del corpo dove forse esiste ancora un’anima. (José Saramago)

Non vi è alcun modo di diventare ricchi se perdiamo la nostra anima lungo la strada. (Farahad Zama)

All’anima pura tutte le cose paiono pure. (Sacre Scritture)

Chi vuole amare Dio deve innanzitutto prendersi cura della purezza della propria anima.(Vladimir Antonov)

Anima pura come un’alba pura, / anima triste per i suoi destini, / anima prigioniera nei confini / come una bara nella sepoltura. (Sergio Corazzini)

Se c’è sulla terra e fra tutti, qualcosa da adorare, se esiste qualcosa di santo, di puro, di sublime, qualcosa che assecondi questo smisurato desiderio dell’infinito e del vago che chiamano anima, questa è l’arte. (Gustave Flaubert)

La purezza non può essere imposta dall’esterno. Deve procedere da un’evoluzione interiore e, perciò, da uno sforzo individuale. (Gandhi)

Il cammino naturale dell’anima è verso l’altruismo e la purezza. (Gandhi)

La sua bellezza non risiedeva nei capelli d’oro, ma nella virtù e nella purezza che li circondavano; non nei grandi occhi, ma nella luce che da essi emanava; non nelle labbra rosse, ma nella dolcezza delle parole; non nel collo eburneo, ma nella sua lieve curvatura in avanti. Non risiedeva nella sua figura perfetta, ma nella nobiltà del suo spirito, che ardeva come una bianca fiaccola tra la terra e il cielo. (Kahlil Gibran)

Non vi è al mondo gioia pura e calda come quella di vedere una grande anima che si apre a noi. (Johann Wolfgang Goethe)

Frasi sull’anima e la mente

La mente non può essere scollegata dall’anima, anzi, chi più conosce il proprio mondo interiore, più è aperto alla conoscenza anche di ciò che lo circonda. Il pensiero e la ragione sono strumenti di cui l’anima si serve per indicare la direzione da prendere e rasserenare il cuore. Qualche aforisma e citazione sull’anima e la mente.

Solo il viandante che ha peregrinato nel suo infinito mondo interiore potrà accostarsi all’Anima, scoprendo che per anni altro non ha fatto che cercare Lei, poiché Lei è dietro e dentro ogni cosa. I viaggi, si fanno per cercare Anima e le persone si amano in quanto simboli di Anima. (Carl Gustav Jung)

Esiste un luogo “sacro” che si chiama anima. Laddove tutto quello che conta si incide in modo indelebile. Parole gesti e pensieri sono fotografati per l’eternità. Perciò… quando bussi a quella “porta” prima di entrare… lima le unghie togli le scarpe spogliati delle bugie e vestiti solamente di te… sii te stesso. (Silvana Stremiz)

L’anima è come un seme che deve germogliare e svilupparsi… può essere acquisita soltanto nel corso della vita; non solo, ma è un gran lusso, riservato a pochissimi uomini. La maggior parte della gente trascorre tutta la vita senz’anima, senza padrone interiore. Per la vita ordinaria, l’anima non è affatto necessaria. (Georges Ivanovic Gurdjieff)

Il cervello si esprime mediante le parole; il cuore mediante lo sguardo degli occhi e l’anima mediante una radiazione che carica l’atmosfera e magnetizza tutto. (Hazrat Inayat Khan

Calma la mente, e l’anima parlerà. (Ma Jaya Sati Bhagavati)

In nessun altro luogo un uomo si può ritirare trovando più quiete o libertà che nella propria anima. (Marco Aurelio )

La vostra anima – quello spazio di quiete interiore – è il vostro consulente. Vi guiderà sempre nella giusta direzione. (Wayne Dyer)

Chi obbedisce alla sua anima può far a meno delle ingiurie come delle lodi. (Carl Gustav Jung)

Il ritmo del corpo, la melodia della mente e l’armonia dell’anima creano la sinfonia della vita. (B.K.S. Iyengar)

Sedendo e riposando, l’anima diventa sapiente. (Aristotele)

La brevità è l’anima del senno, e il parlar troppo un fronzolo esteriore. (William Shakespeare)

Le più belle poesie sull’anima

Ci sono dei componimenti che hanno cercato di descrivere e indagare la propria anima e quella della persona amata. Il tema si presta molto bene alla creazione di metafore che hanno alla base l’amore o il trascorrere del tempo. Una selezione tra le più belle poesie sull’anima.