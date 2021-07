Katie Piper, le cicatrici, il dolore e la rinascita

Era bellissima e raggiante, Katie Piper . E aveva sogni straordinari. Lei, già modella affermata e vincitrice del concorso di bellezza Miss Manchester, si era lanciata da poco nella carriera di presentatrice televisiva. Ma quel brillare di luce propria era troppo da sopportare per quel fidanzato geloso e morboso , violento e ossessivo. Così è stato lui a scegliere il destino della sua bella, tramutandosi in una bestia e interrompendo in maniera brutale tutti i sogni di Katie.

Era il 2008 quando Daniel Lynch, ormai ex fidanzato di Katie, l'aggredì e la violentò. Ma quello non era abbastanza, no. L'uomo doveva toglierle tutto e così lo ha fatto. E con l'acido gettato sul volto della ragazza da un complice, l'ha sfigurata per sempre.

Katie Piper, sopravvissuta alla vendetta del suo ex fidanzato aveva solo due scelte davanti a lei in quel momento: arrendersi o continuare a lottare. E a scelto di lottare, ogni giorno, da quel maledetto 2008. Lo ha fatto partendo proprio da quelle cicatrici che hanno trasfigurato il suo volto per sempre.

110 operazioni chirurgiche per ricostruire il viso, una terapia psicologica e l'amore di tutti quelli che l'hanno sempre sostenuta: così Katie è riuscita a dimenticare tutto il male che Daniel Lynch le ha procurato. Ha scelto di mostrarsi al mondo intero con quel viso sfregiato dall'acido, e lo ha fatto senza paura, sin dal primo momento.

E ha continuato a lottare a non arrendersi mai. Anni dopo l'accaduto, infatti, ha aperto una fondazione, la Katie Piper Foundation, proprio per dare sostegno a tutte le persone che presentano delle cicatrici evidenti, per far sì che queste non diventino mai un limite.

Con lo stesso obiettivo ha condotto anche il programma televisivo Face to Face per aiutare le donne con patologie facciali a riacquistare la fiducia in se stesse. Come ha fatto lei, quando a distanza di meno di un anno dalla violenza subita si è mostrata al mondo intero nel documentario Katie: My Beautiful Face.

E Katie lo sa che nulla sarà mai più come prima, e che Daniel con tutta quella violenza le ha strappato via una parte della sua vita che non tornerà mai più. Ma da quella perdita e dal forte dolore è rinata. E oggi è di nuovo felice.