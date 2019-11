Cibi surgelati, come conservarli e i falsi miti da sfatare. Il decalogo

editato in: da

Come si conservano i cibi surgelati e come vanno conservati? Su questo tema esistono ancora moltissimi falsi miti da sfatare.

I cibi surgelati sono da sempre gli alleati di moltissime donne alle prese con pulizie domestiche, lavoro, scuola e figli. Spesso un minestrone, bastoncini di pesce, crocchette o patatine rappresentano una salvezza per chi non sa cosa preparare a cena oppure vuole cucinare un pasto in modo semplice e veloce. Non a caso, secondo gli ultimi dati, il 44% degli italiani li consuma almeno una volta a settimana.

Nonostante ciò sono moltissime le convinzioni errate riguardo la conservazione e il consumo dei cibi surgelati in totale sicurezza. Lo svela un’indagine Doxa che ha realizzato un decalogo per sfatare i miti legati a questi alimenti e chiarire ogni dubbio. Per prima cosa è importante sottolineare che un prodotto surgelato una volta scongelato non può essere riposto in freezer a meno che non venga cotto.

In secondo luogo è utile specificare la differenza fra alimenti surgelati e cibi congelati. I primi subiscono un raffreddamento rapidissimo, che provoca la formazione di piccoli cristalli d’acqua sull’alimento che non ne modificano la struttura biologica, lasciando intatte tutte le proprietà nutritive. Il congelamento invece viene effettuato a casa quando un alimento, acquistato fresco, viene messo nel freezer. In questo caso il raffreddamento è piuttosto lento e si ha una perdita delle qualità organolettiche e nutritive.

Come si scongelano i cibi? Dagli spinaci alla pizza, fino alle patatine fritte, il prodotto non va mai posto a temperatura ambiente, ma conservato in frigorifero all’interno della propria confezione. Infine in tanti si chiedono se i prodotti surgelati sono meno sani rispetto a quelli freschi. In realtà si tratta di un falso mito, come dimostrato da numerose ricerche scientifiche, poiché non esistono differenze nutritive sostanziali. Lo stesso discorso vale per i conservanti, che non sono presenti nei surgelati perché proibiti per legge.