Salamoia, come si preparara: trucchi e procedura

Fonte: 123RF Barattoli di salamoia

La salamoia è una soluzione semplice di acqua e sale usata da secoli in cucina per conservare e insaporire gli alimenti. Già nell’antichità i marinai e i contadini sapevano che immergere carni, pesci, verdure o formaggi in un bagno salato aumentava la loro durata e ne esaltava il sapore.

In effetti la parola “marinatura” deriva proprio dal gesto di “immergere in acqua marina”, cioè in salamoia, rifacendosi alla tradizione greca e romana di mantenere cibi sotto sale. Oggi la salamoia resta un alleato prezioso in cucina: permette di ammorbidire le carni, preparare gustosi sottaceti e di dare sapidità a formaggi come la feta o il parmigiano.

Come si prepara la salamoia

Preparare la salamoia è molto semplice. La ricetta di base prevede di sciogliere il sale in acqua; di solito si usano circa 80–100 grammi di sale per ogni litro d’acqua.

Alcuni preferiscono utilizzare acqua tiepida per far sciogliere meglio il sale, portandola anche a ebollizione per un paio di minuti e poi lasciandola raffreddare. Va assolutamente utilizzato il sale puro (marino o salgemma) e acqua potabile, in modo che la soluzione sia perfettamente sicura e limpida.

Spesso si aggiungono anche aromi alla salamoia per insaporirla. Per esempio, in molte ricette si mettono nell’acqua foglie di alloro, rametti di rosmarino, spicchi d’aglio o grani di pepe. In questi casi è meglio usare spezie intere (semi di finocchietto, bacche di ginepro, granelli di pepe) anziché polveri, che possono intorbidire il liquido o fermentare.

Una volta pronto, il liquido così preparato va lasciato raffreddare completamente prima di coprire gli alimenti, per evitare di cuocerli parzialmente con l’acqua troppo calda.

Trucchi e consigli per usarla al meglio

Per una buona salamoia, la scelta del contenitore è fondamentale: meglio optare per barattoli in vetro o plastica alimentare ben puliti, evitando i metalli che possono arrugginire o alterare il sapore.

I vasetti e i coperchi vanno sempre sterilizzati, facendoli bollire o scaldandoli in forno a 100 °C per qualche minuto. Il sale va sempre sciolto in acqua bollente e lasciato raffreddare prima di essere versato sugli alimenti: in questo modo la salamoia rimane limpida e il sale si distribuisce uniformemente. Il cibo deve restare completamente immerso: se serve, si può usare un piccolo peso, come un piattino o una retina di plastica, per tenerlo sotto il liquido.

Per aromatizzare, si consigliano rametti interi di erbe come rosmarino, salvia o timo, che non intorbidiscono. In caso di carne, si possono aggiungere aglio intero, pepe in grani o alloro, evitando invece le spezie in polvere come pepe macinato o cumino, che rischiano di fermentare. Se si ha fretta, un trucco da chef è quello di aggiungere qualche cubetto di ghiaccio alla salamoia calda, abbassando rapidamente la temperatura senza diluire troppo il composto: così si possono coprire gli ingredienti delicati quasi subito.

Prima dell’immersione, si può affettare o forare leggermente i pezzi di carne più grandi, per favorire la penetrazione della salamoia, e lavare bene le verdure, sgocciolandole con cura. Dopo il trattamento, molte preparazioni richiedono un risciacquo o una sbollentatura per eliminare il sale in eccesso, quindi è meglio non esagerare con la quantità iniziale. Infine, il rapporto tra sale e acqua è essenziale: una concentrazione troppo bassa non conserva a dovere, mentre una troppo alta rende il cibo eccessivamente sapido. Una buona regola è usare tra l’8 e il 10% di sale (cioè 80-100 grammi per litro) per le marinature brevi, mentre per conservazioni più lunghe si può salire al 20-25%.

Procedura dettagliata per realizzarla a casa

Realizzare la salamoia in casa è facile seguendo pochi passaggi. Ecco un esempio di procedura tipica (adatta a ortaggi o verdure):

Preparare il liquido – in una pentola capiente mettete circa 1 litro d’acqua e 80–100 g di sale (circa l’8–10%). Portate a ebollizione e mescolate finché il sale non si è sciolto del tutto. Poi spegnete e fate raffreddare la salamoia a temperatura ambiente; Cuocere leggermente gli ortaggi – lavate bene e pulite 1 kg di verdure tagliandoli come preferite. Quindi sbollentateli brevemente in un altro litro d’acqua salata con aromi; Riempire i barattoli – scolate gli ortaggi (o il cibo scelto) e posizionateli caldi nei barattoli di vetro precedentemente sterilizzati. Potete sovrapporre strati di erbe e spezie tra i cibi per dare più profumo; Versare la salamoia – una volta fredda, versate la salamoia nei barattoli fino a coprire interamente gli ingredienti. Lasciate un piccolo spazio in alto. Chiudete bene i vasetti; Riposo e conservazione – riponete i barattoli in un luogo fresco e buio (meglio sotto i 15 °C) per almeno qualche giorno (almeno una settimana, secondo Misya). Durante questo periodo gli alimenti assorbiranno il sale in modo uniforme. Trascorso il tempo, i vostri sottaceti o marinati sono pronti: potete conservarli in frigorifero o nel fondo di dispensa per settimane o mesi a seconda della concentrazione di sale usata.

Questa procedura base è molto versatile. Ad esempio, se preparate un petto di pollo in salamoia basterà immergerlo nel liquido freddo per alcune ore (2–6 ore per pezzi piccoli, anche tutta la notte se il pollo è intero) prima di cucinarlo. La carne risulterà più succosa e saporita dopo la cottura.

Possibili errori da evitare

Quando si prepara una salamoia e la si vuole rendere impeccabile, bisogna sciogliere perfettamente il sale in acqua bollente: saltare questo passaggio può lasciare residui salini sugli alimenti e compromettere l’omogeneità della soluzione, che deve sempre risultare limpida e trasparente. Attenzione anche alle dosi: il rapporto tra sale e vegetali non va mai improvvisato. Una concentrazione troppo bassa può favorire la proliferazione di batteri, mentre una troppo elevata rende il cibo immangiabile.

Anche la pulizia gioca un ruolo decisivo. Frutta e verdura devono essere lavate con cura e private di muffe o parti danneggiate prima di essere immerse. I contenitori, poi, vanno sterilizzati con attenzione: un barattolo sporco può compromettere l’intera conserva.

Anche la scelta delle spezie incide sul risultato finale: in particolare per la carne, è meglio evitare quelle in polvere come cumino o pepe macinato, che durante l’immersione prolungata possono intorbidire il liquido o alterare il sapore. Molto meglio usare erbe fresche o spezie intere.

Un’altra accortezza riguarda la preparazione degli alimenti: se si decide di forare la carne per favorire la penetrazione della salamoia, è bene non esagerare. Buchi troppo profondi rischiano di far perdere i succhi naturali, rendendo il prodotto finale asciutto e meno gustoso.

Infine, il tempo è un fattore decisivo: ogni alimento ha la sua durata ideale in salamoia. Superarla può renderlo molle o eccessivamente sapido; restarci troppo poco, invece, lo lascerà insipido e poco conservabile. In linea di massima bastano poche ore per pesce o verdure piccole, 24-48 ore per carni e pollame, mentre per conserve come olive o capperi si può arrivare a diversi giorni o anche mesi.