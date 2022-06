Parquet sporco, il trucco del sapone nero funziona sempre

Naturale ed efficace: il sapone nero è un prezioso alleato per le pulizie domestiche. Si tratta di un prodotto molto versatile, perfetto anche per eliminare lo sporco dal parquet senza rovinarlo. Il legno, infatti, va trattato con la giusta cura affinché resti sempre bello proprio come il primo giorno di posa.

Cosa è il sapone nero, ottimo per pulire il parquet

Il sapone nero è noto anche con altri nomi come “sapone di Hammam”, il suo particolarissimo colore deriva dagli ingredienti naturali che vengono impiegati per realizzarlo: in particolare da olio extravergine di oliva e da olive nere denocciolate. Questo prodotto è un ottimo alleato per la cura della persona: oltre a pulire in profondità, infatti, è molto nutriente.

Lo si può utilizzare anche per le pulizie domestiche, per fare una scelta ecologica e di sicuro effetto detergente.

Il sapone nero si può trovare in commercio sia in forma solida sia in quella liquida, ma lo si può preparare anche in casa. Per la pulizia dei pavimenti basta scioglierne una piccola quantità nell’acqua tiepida e poi passare con lo straccio.

Parquet sporco, il trucco del sapone nero

Una superficie che ha bisogno di cura e di una detersione delicata, ma efficace, è il parquet. Per questa ragione, quando è sporco, basta utilizzare una piccola quantità di sapone nero: un trucco che funziona e che permette non solo di pulire a fondo il pavimento, ma anche di nutrirlo.

Il prodotto andrà sciolto in abbondante acqua calda e poi passato con lo straccio per tutta la casa. Poi si dovranno lasciare asciugare i pavimenti, senza che sia necessario un risciacquo. Il parquet apparirà nuovamente pulito e bellissimo.

Il sapone nero è un valido ed efficace aiutante domestico anche per altre pulizie, come quella dei panni o di bagni e cucina. Può essere utilizzato in lavatrice come un vero e proprio detersivo. Quando lo si acquista è bene porre attenzione agli ingredienti che sono stati utilizzati per realizzarlo, per avere la certezza di utilizzare un prodotto naturale.

Parquet, tutti i metodi per pulirlo

Non solo sapone nero, infatti vi sono diversi metodi per pulire il parquet con prodotti green ed efficaci.

Uno di questi è una soluzione di acqua e alcol che igenizzerà in maniera profonda il pavimento. Per sgrassare e detergere, senza dimenticare il nutrimento del legno, si può optare per un composto di limone e olio estravergine di oliva. Basterà inserire il tutto in uno spruzzino e vaporizzare. Se il parquet è verniciato, si può pensare di utilizzare acqua e aceto: igenizza e sgrassa a fondo. L’olio evo, poi, sarà un valido alleato nel riportare all’antico splendore un parquet graffiato: infatti qualche goccia su un panno morbido aiuta a sistemare e lucidare.

E l’olio d’oliva è proprio uno degli ingredienti principali del sapone nero: efficace e perfetto per pulire e nutrire.

Fondamentale è utilizzare sempre stracci o panni delicati e che non abbiano un effetto abrasivo. Ricordarsi, inoltre, di utilizzarli sul parquet solo dopo averli strizzati per rimuovere l’acqua in eccesso.