Limonata “a cosce aperte”, come funziona il rimedio napoletano contro il caldo (che cita anche Samira Lui)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Limonata a cosce aperte

La limonata a cosce aperte è una tradizione consolidata a Napoli dove questo rimedio contro il caldo si tramanda (e consuma) da secoli. Ed è così buono che ha conquistato anche Samira Lui. La conduttrice e showgirl infatti ha svelato di utilizzare questa bevanda per combattere l’afa e rinfrescarsi con gusto.

La limonata a cosce aperte contro il caldo

Durante una puntata de La Ruota della Fortuna, Samira Lui ha rivelato a Gerry Scotti e al pubblico di adorare una bevanda tipica napoletana: la limona a cosce aperte. Un segreto che è stato svelato durante l’appuntamento speciale di Ferragosto con il game show di Canale 5.

Ma cos’è la limonata a coscia aperte? Questa bevanda è una vera e propria istituzione a Napoli dove in passato (e ancora oggi) veniva venduta dagli acquafrescai o acquaioli, ossia i venditori ambulanti napoletani che si aggiravano per le vie con carretti su cui trasportavano delle anfore.

Chiamata in diletto napoletano limonat a cosc’ apert’, la limonata a cosce aperta è una bevanda tradizionale con un potere rinfrescante, servita spesso a fine pasto proprio come lo Zammu in Sicilia. La sua particolarità (e il nome) derivano sia dalla preparazione che dall’effetto dei suoi ingredienti.

La bevanda infatti viene realizzata usando acqua gassata mescolata con il succo di un limone fresco e del bicarbonato di sodio. Quest’ultimo ingrediente viene aggiunto all’ultimo causando una vera e propria “eruzione”.

Quando il bicarbonato entra in contatto con il succo di limone infatti si scatena una reazione che provoca la formazione di una schiuma così abbondante da fuoriuscire della bicchiere. Proprio per evitare di bagnarsi con il liquido in ebollizione ci beve la limonata a cosce aperte è costretto a fare un passo indietro e divaricare le gambe. Da qui il nome originalissimo di questa bevanda tipica.

Come preparare la limonata a cosce aperte

A Napoli la limonata a cosce aperte è considerata una bevanda rinfrescante da assaporare ogni volte che il caldo non dà tregua. Gli elementi che rendono essenziale questa limonata d’estate sono numerosi. Per prima cosa provoca uno shock termico. I venditori ambulanti da cui viene prodotta la limonata a cosce aperte utilizzando un’acqua gassata gelida e limoni di Sorrento freschissimi. Il risultato? Anche un solo sorso consente di abbassare istantaneamente la temperatura corporea.

Il limone inoltre è un dissetante eccezionale, grazie alla presenza dell’acido citrico che aiuta a stimolare la salivazione, eliminando la sensazione di sete. Infine la schiuma che si produce con la reazione di bicarbonato e limone crea una schiuma frizzante che dona una sensazione di leggerezza in gola.

Come preparare la limonata a cosce aperte a casa? Per prima cosa è importante scegliere gli ingredienti giusti ossia limoni freschi e maturi, meglio se di Amalfi o Sorrento perché hanno un sapore intenso, il bicarbonato e l’acqua fredda.

La preparazione è un vero e proprio rito. Prima si lavano i limoni, rimuovendo le impurità, poi si tagliano a metà e si spremono estraendo il succo. A questo punto si dovrà mescolare il succo di limone con dell’acqua freddissima, aggiungendo il bicarbonato con la punta di un cucchiaino.