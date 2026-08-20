Ghiaccioli di zucchine, l’antico trucco rinfrescante dei siciliani (che funziona)

La cucuzza agghiacciata, ossia la zucchina ghiacciata, è il trucco antico dei siciliani per sopportare il caldo. E funziona davvero!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos cucuzza agghiacciata contro il caldo

Il miglior rimedio per combattere il caldo è un ghiacciolo di zucchina. L’avreste mai detto? Si tratta di un antichissimo rimedio siciliano utilizzato per contrastare l’afa e utilissimo, oggi più che mai. Questo cibo, chiamato in dialetto “cucuzza agghiacciata” è una sorta di gelato del passato, preparato anziché con panna e frutta semplicemente con una zucchina. Per la precisione la zucchina lunga siciliana, una varietà che cresce sull’isola.

Cos’è la cucuzza agghiacciata, la zucchina ghiacciolo contro il caldo

La cucuzza agghiacciata, chiamata anche zucchina ghiacciata, è una specialità antichissima che veniva preparata in passato a Palermo e che ancora oggi, nelle giornate più calde d’estate, si può assaporare presso alcuni venditori ambulanti del mercato Ballarò.

Una bontà dello street food siciliano, soprannominata come “il gelato dei poveri” e considerata l’antenata dei ghiaccioli moderni. La ricetta nacque per necessità nei primi dell’Ottocento. All’epoca il popolo, per sopportare l’afa, inventò questo espediente, creando un alimento gustoso, ma soprattutto idratante e rinfrescante.

La protagonista indiscussa è la zucchina lunga siciliana. Una varietà di zucchina caratterizzata da una forma affusolata che può arrivare anche ad un metro di lunghezza. Questa verdura era spesso sulle tavole dei siciliani che, nell’epoca borbonica, cercavano un modo per sfuggire al grande caldo.

Mentre i nobili assaporavano i primissimi sorbetti, il popolo trovò il modo di realizzare un gelato più economico e alla portata di tutti: la cucuzza agghiacciata. Un po’ come per lo Zammù, altro rimedio siciliano contro il caldo, la preparazione era semplicissima: veniva presa una cuccuzza longa, tagliata a pezzi e bollita. I pezzi di zucchina venivano poi conditi e posizionati sul ghiaccio tritato e coperti con i dei teli. Infine la zucchina ghiacciata veniva venduta nei mercati.

La ricetta della zucchina ghiacciolo siciliana

La ricetta della cucuzza agghiacciata è semplicissima, ma va seguita alla lettera per evitare che la zucchina diventi molla e acquosa. Per prima cosa procurati una zucchina lunga siciliana. Riconoscerla è facilissimo: una una forma piuttosto allungata (che può superare anche un metro), stretta sul collo e rigonfia alla base. Il colore è verde chiarissimo, quasi pastello o lattiginoso, diverso dal verde acceso e dal verde scuro delle altre varietà di zucchine. La polpa è bianca e tenera, mentre la buccia è finissima e va eliminata prima dell’uso.

Dopo aver trovato la tua zucchina siciliana tagliala a pezzetti. I tocchetti devono essere di circa 10-20 centimetri. Falli bollire in acqua salata per 15 minuti, assicurandoti che la polpa resti soda. Non appena i pezzi di zucchina saranno cotti scolali e mettili in una ciotola con acqua fredda e ghiaccio.

In questo modo fermerai la cottura e riuscirai a mantenere la giusta consistenza per creare i ghiaccioli. In questo caso la zucchina va pelata sempre dopo la cottura. Terminata la bollitura dunque potrai finalmente togliere la buccia. Il motivo? In questo modo la polpa non assorbirà troppa acqua in cottura e resterà compatta, protetta proprio dalla buccia.

Lo step successivo richiede il congelamento dei pezzi di zucchina. Mettili in freezer, su un vassoio, per almeno due ore sino a quando non saranno diventati gelidi. Infine mancherà solo il condimento. In passato i ghiaccioli di zucchine venivano conservati nelle ghiacciaie stradali e arricchite con succo di limone fresco spremuto e un pizzico di sale. Se vuoi rendere questo snack ancora più buono aggiungici sopra una emulsione abbondante di olio, sale e limone.

Il risultato è un alimento delizioso, sano e perfetto per combattere il caldo estivo. L’acidità del limone crea un contrasto perfetto con la consistenza ghiacciata della zucchina e la sua polpa carnosa. Il tocco finale viene dato dalla sapidità del sale che esalta il tutto, regalando una sinfonia di sapori e una sensazione di freschezza immediata in bocca ad ogni morso.

Perché la cucuzza agghiacciata è il migliore snack anti-afa

Perché la zucchina ghiacciata è il rimedio perfetto contro l’afa? I motivi sono tanti e stanno tutti nei suoi ingredienti che sono pochi, ma perfetti per contrastare il caldo e ottenere un effetto rinfrescante istantaneo.

Per prima cosa la cucuzza agghiacciata aiuta il corpo a reidratare i liquidi persi a causa della sudorazione eccessiva. La zucchina lunga siciliana è un ortaggio portentoso e dalle mille qualità. Composta per il 95% da acqua, è ricca di potassio e magnesio, ha pochissime calorie e favorisce l’eliminazione delle tossine in eccesso nell’organismo.

Addentandola si reintegrano all’istante i liquidi ed è come bere un bicchiere di acqua fresca, senza appesantire in alcun modo lo stomaco e assumendo in più anche i sali minerali preziosi. La temperatura gelida inoltre provoca un abbassamento termico dell’organismo, agendo per conduzione.

Cosa significa? Quando mangi un alimento che è quasi congelato quest’ultimo assorbe gran parte del calore in eccesso che è presente negli organi, provocando un rapido abbassamento della temperatura corporea e donando un immediato sollievo dal caldo.

C’è poi un altro aspetto importante da considerare. L’unione fra il potassio contenuto nella zucchina e la vitamina C del limone crea una combinazione prodigiosa per il corpo stremato dal caldo, combattendo spossatezza, cali di pressione e crampi muscolari.

In più l’acidità del limone, unita al freddo, stimola al massimo i recettori del gusto, ingannando le ghiandole salivari e donando una sensazione di freschezza. Dopo aver mangiato il ghiacciolo di zucchina ti sembrerà di non avere sete e non proverai più quella fastidiosa percezione di bocca asciutta, spesso legata al gran caldo.

Il bello della cucuzza agghiacciata è che puoi davvero mangiarne quanta ne vuoi, senza paura di avere mal di stomaco dopo. La zucchina siciliana è così leggera e delicata che non richiede processi digestivi complicati. Si digerisce facilmente, senza problemi e in più ha quasi zero calorie perché è composta da tantissima acqua.