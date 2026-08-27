Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Pediluvio freddo come rimedio anti caldo da provare

Il caldo non sembra disposto a dare tregua, fra temperature altissime e il minaccioso anticiclone africano. Cosa fare? Esiste un rimedio della nonna decisamente low cost, ma particolarmente efficace in questi casi. Stiamo parlando del pediluvio freddo, capace di donare un immediato sollievo a gambe gonfie e piedi, con una sensazione di benessere capace di abbassare all’istante la temperatura corporea.

Come fare un pediluvio freddo anti-caldo

Realizzare un pediluvio freddo è facilissimo e per farlo ti basterà utilizzare ciò che hai in casa oppure acquistarlo spendendo pochissimo. Per prima cosa procurati una bacinella (meglio se automassaggiante e professionale) e riempila di acqua fredda. Questo passaggio è fondamentale: l’acqua non dovrà essere ghiacciata, perché potrebbe creare un fastidioso shock termico. Il consiglio è quello di optare per acqua fredda con una temperatura di circa diciotto o quindici gradi, immergendo i piedi sino alla caviglia e lasciandoli a bagno per quindici minuti.

Ti accorgerai da subito dell’effetto rinfrescante di questo rimedio e c’è una spiegazione scientifica. I nostri piedi infatti sono particolarmente ricchi di vasi sanguigni superficiali che, raffreddandosi, consentono di regolare la temperatura del corpo, donando una sensazione immediata di sollievo dal caldo che si diffonde in tutto il corpo.

Per rendere più efficace il pediluvio freddo contro il caldo puoi aggiungere dei sali termali, particolarmente utili per alleviare la stanchezza, drenare i liquidi in eccesso, che a causa dell’afa si accumulano nelle gambe, e sgonfiare gli arti inferiori.

Aggiungi anche oli essenziali, come quello di rosmarino, di menta o di lavanda. Tutti rinfrescanti, rilassanti e defaticanti. Una volta terminato il pediluvio è importante asciugare con cura i piedi, soprattutto nella zona fra le dita.

A questo punto per potenziare l’effetto di questo rimedio della nonna applica una crema effetto freddo. Parti dalle dita, massaggiando il prodotto verso le caviglie. Insisti sulla pianta del piede e sui talloni con dei movimenti circolari per riattivare al meglio la circolazione.

Opta per un prodotto che contenga mentolo oppure eucalipto, ingredienti rinfrescanti e ottimi per combattere il grande caldo. La crema, unita al massaggio, donerà un sollievo istantaneo, combattendo ritenzione idrica e gonfiore, ma anche una idratazione profonda, lasciando la pelle morbidissima.

Oltre al caldo hai anche i piedi gonfi e doloranti? Allora puoi puntare su un pediluvio alternato. Parliamo di un trattamento che non è altro che un pediluvio con acqua calda prima e fredda poi. Permette di riattivare la circolazione del sangue immediatamente dai piedi verso le gambe. Il calore infatti dilata i vasi sanguigni, mentre l’acqua fredda li restringe.

Il pediluvio alternato è un rimedio eccellente per avere gambe stupende, cancellando gonfiori e crampi legati al caldo estivo. Per realizzarlo ti serviranno due recipienti. Il primo dovrai riempirlo con acqua calda e il secondo con acqua fredda. Immergi i piedi e una parte dei polpacci nell’acqua calda per cinque minuti, poi spostali nell’acqua fredda per tre minuti. Esegui questa operazione per almeno quattro-cinque volte, poi asciuga con cura i piedi usando un asciugamano morbido e applica la crema.

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