Con questa pianta in camera da letto dormirai bene e non soffrirai il caldo

La siepe cinese è una pianta portentosa capace di abbassare la temperatura di un ambiente e combattere il caldo.

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iStock Photos Siepe cinese

Più l’afa aumenta più cerchiamo rimedi contro il caldo, meglio se naturali. Ma se ti dicessimo che esistono alcune piante che, se posizionate nell’abitazione, sono efficaci per rinfrescare l’ambiente? Fra queste ne troviamo una che è particolarmente efficace. Si chiama siepe cinese (o sempreverde cinese) ed è la pianta d’appartamento che può aiutarti ad abbassare di qualche grado la temperatura della casa.

Siepe cinese, la pianta anti-afa

Questa pianta è efficace per favorire il microclima domestico. Ovviamente non agisce in modo meccanico come un condizionatore, ma rinfresca la casa in modo totalmente naturale grazie ad una serie di processi biologici.

Nome scientifico Aglaonema, il sempreverde cinese è una pianta d’appartamento particolarmente efficace contro il caldo grazie al principio dell’evapotraspirazione. Questo meccanismo fa sì che le radici assorbono dal terreno l’acqua, rilasciandola nell’aria grazie alle foglie e sotto forma di vapore acqueo.

Questo processo permette di assorbire il calore circostante e aiuta a ridurre la temperatura della stanza, combattendo l’afa. Ovviamente maggiore è la quantità di foglie, più forte sarà l’effetto con un abbassamento della temperatura di diversi gradi.

Non solo la traspirazione, la siepe cinese consente di creare una barriera termica che agisce contro la radiazione solare. Posizionandola in modo strategico vicino alle finestre, meglio se protetta da una tenda, questa pianta assorbirà la luce del sole, realizzando la fotosintesi e impedendo un accumulo di calore.

Va poi aggiunto un altro aspetto che riguarda l’azione di purificazione. Con il suo “lavoro” infatti la siepe cinese aiuta a eliminare le sostanze tossiche presenti nell’aria, restituendo solamente ossigeno puro.

Per sfruttare al massimo il potere rinfrescante della siepe cinese è utilissimo mettere in atto alcuni accorgimenti. Prima di tutto posizionando il vaso nel corridoio oppure nei punti di passaggio, per consentire alla pianta di rinfrescare al meglio i flussi d’aria che si muovono fra una stanza e l’altra.

Inoltre ricordati di nebulizzare con regolarità le foglie della pianta con dell’acqua, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Questo ti permetterà di favorire l’evaporazione superficiale, consentendo un abbassamento ulteriore della temperatura.

Come usare la siepe cinese per dormire bene la notte (anche se fa caldo)

La siepe cinese è indicata per creare una micro foresta in camera da letto, garantendo un sonno eccellente grazie al suo potere rinfrescante. L’Aglaonema è la pianta perfetta da mettere in camera da letto perché non ha bisogno di molta luce e si adatta a qualsiasi condizione.

Nelle ore notturne le foglie garantiscono un rilascio costante dell’umidità, favorendo un sonno rigenerante e profondo, ma soprattutto un ambiente naturalmente climatizzato. Aiuta inoltre a combattere la secchezza delle vie respiratorie che spesso è provocata dal caldo estivo.

Mentre dormi la siepe cinese elimina dall’aria le micro tossine che si sono accumulate, eliminando la polvere sospesa e tutti gli agenti inquinanti. Posizionala sul comodino oppure su un mobile che si trova a poca distanza dal letto. Assicurati che la pianta sia lontano dal ventilatore se scegli di utilizzarlo di notte e per massimizzare la sua azione anti-afa proteggi sempre la pianta dal calore esterno. Proteggila con una tenda leggera, consentendole di filtrare i raggi solari diretti.

La scelta del terriccio è essenziale per evitare problemi. L’importante è puntare su un substrato che sia poroso e leggero, per defluire rapidamente l’acqua ed evitare gli accumuli dannosi. Gli esperti consigliano di mescolare del terriccio universale con una manciata di sabbia grossolana di fiume oppure di perlite.

Ricordati infine di posizionare sul fondo del vaso almeno due centimetri di argilla espansa, creando una zona in cui l’acqua in eccesso possa depositarsi, rappresentando una ulteriore protezione per le radici.

Come prendersi cura della siepe cinese

Come anticipato prendersi cura della siepe cinese è piuttosto semplice, ma è importante conoscere alcuni aspetti. Per quanto riguarda l’illuminazione sappiamo che sta benissimo negli ambienti con penombra, ma anche in quelli con luce diffusa. Non gradisce invece il sole diretto che rischierebbe di bruciare le foglie.

L’aspetto essenziale, quando si parla dell’acqua, riguarda il marciume delle radici. Per evitarlo è essenziale innaffiare la pianta con attenzione e senza esagerare. Il terreno andrebbe bagnato esclusivamente quando la superficie del terreno risulta asciutta al tatto.

Se tieni la pianta in camera da letto, dove l’aria solitamente è più ferma, sarebbe meglio optare per annaffiature meno frequenti, bagnando la siepe cinese circa una volta a settimana (due d’inverno). Svuotare il sottovaso è importantissimo per impedire alle radici di restare a contatto con l’acqua stagnante e marcire.

Le altre piante che abbassano la temperatura in casa

Un trucco efficace contro il caldo è quello di accostare al sempreverde cinese altre varietà di piante che hanno le stesse capacità di abbassare la temperatura della stanza. Fra le piante anti-caldo, ad esempio, troviamo la felce di Boston, una pianta che funziona come un umidificatore naturale, e la palma Areca, caratterizzata da foglie sottilissime e da un aspetto tropicale, che rilascia umidità nell’aria, abbassando la temperatura circostante.

Troviamo poi l’aloe vera, che con le sue foglie carnose accumula acqua e la cene all’ambiente. Non ha bisogno di essere innaffiata spesso e resiste in qualsiasi condizione. Proprio come la Sansevieria, chiamata anche lingua di suocera. Questa pianta ha foglie rigide che sono ricchissime di acqua e rilasciano umidità durante il giorno in modo graduale.

Il Ficus elastica ha invece delle foglie enormi e lucide. Grazie alla superficie delle sue foglie rilascia vapore acque, rinfrescando l’ambiente. Infine lo spatifillo con le sue foglie lucide e i fiori profumati, depura e umidifica l’aria.