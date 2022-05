Lavatrice, il magico effetto smacchiante del sale di Epsom

Il sale di Epsom è un ingrediente naturale ed economico, che può trovare tantissimi impieghi in ambito domestico. Molti lo conoscono per le sue proprietà benefiche per la salute o come alleato di bellezza, ma può essere usato anche per le pulizie. Ad esempio, possiede un importante potere smacchiante che lo rende ideale da aggiungere in lavatrice, per avere un bucato perfetto. Vediamo come utilizzare il sale di Epsom.

Cos’è il sale di Epsom

Il sale di Epsom è un minerale (chiamato anche epsomite) formato da magnesio solfato eptaidrato, il cui nome deriva dalla cittadina inglese in cui venne scoperto. Si tratta di una sostanza molto utile nelle più svariate occasioni, perché dotata di proprietà eccezionali: se all’aspetto somiglia tantissimo al comune sale da cucina, presentandosi sotto forma di granelli bianchi, è il perfetto alleato per la nostra lavatrice. Lo si può usare facilmente, perché essendo idrosolubile si scioglie in acqua senza alcun problema.

Il sale di Epsom in lavatrice

Come avere un bucato pulito e scintillante con poche e semplici mosse? Nulla di più facile, con il sale di Epsom: dato il suo enorme potere smacchiante, questo ingrediente riesce non solo ad eliminare anche le macchie più ostinate, ma rende i colori più brillanti e il bianco più intenso. Per ottenere un risultato del genere, occorre preparare una miscela a base di sale di Epsom, riempiendo con esso una bottiglia per circa i 2/3 e aggiungendo alcune gocce di olio essenziale a scelta – ottimi in particolare quello di limone e il tea tree oil, per le loro proprietà antisettiche e per il gradevole aroma che lasciano sugli indumenti.

Una volta preparato il composto, non dobbiamo far altro che versarne un po’ sui vestiti da trattare e lasciarlo agire per qualche minuto, quindi mettere tutto in lavatrice per un normale lavaggio. Gli effetti sono immediati: le macchie scompaiono e i colori tornano a brillare come le prime volte. Non tutti sanno che il sale di Epsom è ottimo anche per rimediare ai guai provocati da una serata troppo “esuberante”. Contro le macchie di vino, bisogna infatti bagnare il tessuto con acqua fredda e cospargerlo di sale, lasciando riposare per 10 minuti. Basta poi procedere con il normale lavaggio in lavatrice per veder sparire l’alone.

Ancora, con il sale di Epsom si può preparare un buonissimo ammorbidente fatto in casa. Riempiamone un barattolo a cui andiamo ad aggiungere 10 gocce di olio essenziale a scelta, tra i profumi che più amiamo, mescolando per bene. Durante il lavaggio in lavatrice, versiamone due cucchiai nello scomparto dedicato all’ammorbidente o direttamente nel cestello: il bucato sarà subito più morbido e i colori più vivaci. Infine, il sale di Epsom è un’ottima soluzione per pulire la lavatrice. Dopo aver riempito la vaschetta dei detersivi con acqua calda, aggiungiamo due cucchiai di sale e facciamo partire un lavaggio a vuoto. In questo modo i granelli andranno a sciogliere i depositi di detersivo che si sono accumulati, pulendo a fondo la lavatrice.

Gli altri usi del sale di Epsom

Come abbiamo visto, il sale di Epsom è l’alleato perfetto per un bucato pulito e profumato. Ma può venirci in aiuto anche in altre occasioni: ad esempio, se mescolato con del limone e un po’ di acqua calda, può essere usato per pulire le superfici del bagno igienizzandole a fondo. Chi ha il giardino può invece sfruttarlo come fertilizzante per le piante e per mantenere il prato di un bel verde brillante. È molto comodo anche per allontanare le lumache, semplicemente cospargendolo nelle zone in cui passano di frequente.