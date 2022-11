Come rimuovere le macchie di vino

Fonte: iStockPhoto Macchie di vino: come eliminarle

Capita di macchiarsi, soprattutto a tavola, e la preoccupazione di aver rovinato irrimediabilmente i capi che si indossano può essere grande. Soprattutto in caso di problemi con prodotti che sono difficili da eliminare.

Tra questi, ad esempio, c’è il vino: bevanda molto amata ma, al tempo stesso, complicata da pulire quando lascia un alone o una vera e propria macchia sul tessuto. Non per forza deve esere un capo di abbigliamento, ma anche una tovaglia o un tovagliolo: la macchia di vino deve essere in qualche modo eliminata. Timori di non riuscirci? In realtà esistono diversi metodi efficaci che permettono di rimuovere le macchie di vino in maniera semplice, efficace e risolutiva.

E – soprattutto- senza lasciare sui capi quei fastidiosi aloni che non si riescono più a lavare via. Non serve trattare in maniera aggressiva, o acquistare un detergente apposito, infatti possono bastare anche prodotti che si hanno in casa e che vengono impiegati per gli utlizzi più disparati come bicarbonato, latte e, addirittura, dentifricio.

I metodi migliori per eliminare le macchie di vino.

Acqua e sapone, ma agendo velocemente

Acqua e sapone possono facilmente eliminare una macchia di vino a patto che si intervenga in maniera celere. Lasciare che il liquido si asciughi, ad esempio, potrebbe rendere più difficile l’operazione di rimozione. Ma come agire? Si dovrà applicare dell’acqua tiepida sulla macchia e strofinare con sapone prima di lavare in lavatrice. Diversamente, se si vuole utilizzare un prodotto a secco, si può prendere del sapone di Marsiglia e passarlo in maniera energica sul tessuto. Poi si può procedere al lavaggio in lavatrice.

Se invece si dispone solo di acqua, quella frizzante potrebbe fare al caso nostro: basterà versane un po’ sulla macchia e lasciare agire prima di passare alla detersione in lavatrice.

Una cosa, però, è chiara: il tempismo può salvare da una macchia permanente.

Sale grosso, perfetto smacchiante

Il sale grosso è un grande alleato in ogni casa. Presente in quasi tutte le cucine, ha una varietà di utilizzo tale da renderlo un prodotto molto versatile. Basti pensare che è perfetto – ad esempio – per dire addio all’umidità: basterà metterlo in una stanza dentro una ciotola perché possa assoribirla. E poi può essere utilizzato anche in ambito beauty nella cura del corpo, diventando un efficace esfoliante.

Il sale grosso permette anche di rimuovere le macchie di vino, basterà porlo direttamente sul capo appena macchiato e lasciare agire il suo potere assorbente. Dopo qualche minuto ci si dovrà versare sopra dell’acqua molto calda. Poi si potrà procedere con il lavaggio a mano o in lavatrice.

Percarbonato di sodio, sui capi resistenti

Sui capi resistenti è più facile agire perché si può usare una gamma di prodotti maggiore senza troppo timore che il tessuto si rovini. Per la macchia di vino sul cotone bianco, ad esempio, si può utilizzare il percarbonato di sodio. Nello specifico si tratta di un prodotto che ha una grande varietà di utilizzi, tra cui quello sbiancante. In una casa non dovrebbe mancare mai, perché può essere impiegato nelle pulizie domestiche con risultati molto soddisfacenti. Quindi, nel caso ci si dovesse per errore macchiare di vino, basterà prendere il capo e immergerlo in una bacinella in cui si è fatto sciogliere il percarbonato di sodio. Dopo averlo lasciato in immersione si potrà procedere con il lavaggio.

Vino bianco e bicarbonato di sodio

Vino scaccia vino? Proprio così. Se dovesse capitare di macchiarsi con del vino rosso, è bene sapere che l’accoppiata vincente vino bianco e bicarbonato di sodio può essere la soluzione più adatta per liberarsi del problema. Prima il tessuto andrà bagnato con il vino bianco e poi strizzato, così da eliminare il liquido in eccesso. Poi sulla macchia si dovrà cospargere il bicarbonato di sodio mantenendo il tutto umido per circa due ore. Infine si passa alla lavatrice.

Il bicarbonato è un altro di quei prodotti che non devono mancare mai in una casa, i suoi impieghi sono davvero eterogenei e numerosi. Lo si può usare per salvare un maglione infeltrito, per combattere l’umidità in un armadio, o ancora come prezioso alleato di bellezza (lo sapete che aiuta a eliminare le rughe?). E risulta anche efficace per rimuovere le macchie più ostinate.

Limone sulle macchie di vino vecchie

A volte capita di non riuscire a intervenire per rimediare a una macchia in tempi brevi. Ma non bisogna disperare, anche in questi casi la soluzione non è gettare via il capo. Il limone, infatti, pare essere efficace proprio su quelle macchie che si sono formate ormai da un po’ di tempo. Basterà spremere un limone e utilizzare il succo per bagnare la macchia. Poi si potrà procedere al lavaggio. Il capo, al termine dei vari passaggi, dovrebbe essere tornato all’antico splendore.

Come eliminare le macchie di vino: i metodi più particolari

Esistono anche altri metodi, più particolari, per eliminare le macchie di vino da un tessuto. Ad esempio c’è chi utilizza il dentifricio, quello classico e non sbiancante. Bisogna spremerne una piccola quantità che poi deve essere spalmata nella zona da trattare. Dopo averlo lasciato agire, anche per qualche ora, si potrà passare al lavaggio del capo. Oppure si può usare il latte che va posto, dopo essere stato leggermente riscaldato, sulla macchia e lasciato per qualche minuto prima di inserire in lavatrice.

Come eliminare le macchie di vino: trattare prima di lavare

Ci sono alcune buone regole per eliminare le macchie di vino, una di queste è agire in maniera celere. Andare a trattare il capo appena macchiato ci garantisce maggiori possibilità di buona riuscita. Ma, se non si riesce, non bisogna disperare: ci sono metodi efficaci da usare anche sulle macchie più vecchie e ostinate. Il trucco è utilizzare una di queste tecniche prima di mettere in lavatrice: trattare prima, dunque, del lavaggio vero e proprio. In commercio esistono anche diversi prodotti realizzati appositamente per agire sulle macchie di ogni genere. Ma, se si vuole intervenire in fretta, e sfruttare quello che già si ha in casa, si può procedere con l’utilizzo dei numerosi prodotti menzionati. E salvare il nostro capo dal rischio di essere gettato via perché inutilizzabile.