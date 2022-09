Come togliere le macchie di cioccolato

Fonte: 123rf Macchia di cioccolato

Le macchie di cioccolato sui tessuti sono all’ordine del giorno, soprattutto se si hanno in casa bambini che raramente riescono a mangiare senza sporcare i propri vestiti nel mentre; questo potrebbe rivelarsi un vero problema, soprattutto se non si sa come affrontare il danno e diventa difficile togliere le macchie con un semplice lavaggio in lavatrice. Niente panico, perché esistono dei trucchi facili ed efficaci per arginare il problema, nonostante il cioccolato contenga elementi grassi e oleosi.

Macchie di cioccolato, un danno risolvibile

Sono tanti gli alimenti che possono finire a contatto con i tessuti: che sia una maglietta, un pantalone o il tessuto del divano, capita spesso ad adulti e bambini (ai secondi più frequentemente) di sporcare. Il cioccolato, soprattutto, porta con sé un problema che riguarda la temperatura, ma non solo.

Ogni alimento che contiene cioccolato, da una semplice barretta a un gelato o un budino, con ottime probabilità si scioglierà e cadrà appunto sulle mani e sui tessuti. D’estate questo succede maggiormente per via delle temperature basse, ma anche in inverno, soprattutto a causa della lentezza con cui mangiano i bambini, sarebbe meglio stare attenti e prevenire con dei tovaglioli di carta da poggiare sui vestiti, ma questa non può essere la soluzione per sempre. Nonostante possa risultare a volte faticoso, le macchie di cioccolato si possono eliminare con grande tranquillità: ecco i trucchi migliori.

Togliere le macchie di cioccolato: non aspettare troppo tempo

L’alleato numero uno per quanto riguarda la pulizia delle macchie di cioccolato è sicuramente il tempo. Proprio così, più si aspetta per il lavaggio e più il tessuto verrà “catturato” dal cioccolato.

Ciò che verrebbe da fare automaticamente è mettere i vestiti (o la tovaglia, ad esempio) nella lavatrice: questo non è il primo passaggio da effettuare, se si vuole ottenere una buona riuscita. Innanzitutto, per assorbire lo sporco della macchia, si può ricorrere a rimedi istantanei. Il borotalco, ad esempio, è perfetto per queste occasioni: basterà tamponarlo direttamente con un panno asciutto, esattamente come la farina. Bisognerà premere sulla zona interessata e macchiata, in modo da far penetrare il prodotto nelle fibre del tessuto.

Smacchiatori universali: i prodotti chimici per risolvere il problema

Come per ogni altro tipo di problema casalingo, nel mercato si trovano tantissimi prodotti perfetti per l’occasione. Ad oggi è davvero poco probabile non trovare la soluzione nel supermercato che vende prodotti per la casa, e anche per le macchie la scelta giusta è dietro l’angolo.

Sgrassatori di qualsiasi tipologia, anche universali, sono sicuramente perfetti per le macchie di cioccolato. Non sempre, però, i prodotti chimici sono l’unica soluzione. Se si vuole fare una scelta a basso impatto ambientale, soprattutto se esistono altri rimedi ugualmente efficaci (e meno costosi, soprattutto), è giusto prendere questi ultimi in considerazione.

Macchie di cioccolato: distinzione tra tessuti

Non c’è una soluzione che va sempre bene per tutto. Nel caso delle macchie di cioccolato, è importante riconoscere il tipo di tessuto che è stato danneggiato. Se a sporcarsi è un capo di seta, ad esempio, la cosa che si consiglia di fare è tamponare subito la macchia, utilizzando un bicchiere con dentro un mix di acqua e ammoniaca.

Per quanto riguarda la lana, invece, basterà usare dell’acqua con alcol e alcune gocce di limone; per i tessuti sintetici, invece, si può utilizzare il cloroformio o l’acqua ossigenata; infine, c’è il cotone: si tratta sicuramente del tessuto più facile da trattare in questi casi, ma nonostante questo bisogna avere alcune accortezze e utilizzare prodotti non aggressivi, come ad esempio l’acqua tiepida, il limone e il bicarbonato, utili in tantissimi altri contesti casalinghi.

Il ghiaccio per togliere le macchie di cioccolato

Se non si ha la possibilità di intervenire tempestivamente nella rimozione di una macchia di cioccolato, è molto probabile che sul tessuto si formi un alone non solo colorato (e che quindi macchia), ma anche rigido. Tra i vari metodi che si possono utilizzare, c’è quello dell’utilizzo del ghiaccio.

Sì, proprio così: il ghiaccio può essere utilissimo in una situazione simile, anche se può sembrare strano e non si possa avere idea di come fare. Questo trucchetto consiste nel servirsi appunto di un cubetto di ghiaccio e passarlo più volte sulla zona da pulire sul tessuto: a distanza di pochissimo tempo, circa un paio di minuti, si noterà che gran parte della macchia sparisce. A quel punto si potrà passare allo step successivo, che è quello da evitare nell’immediato: il lavaggio in lavatrice. Il ghiaccio non è utile solo in questa occasione, ma possiamo utilizzarlo anche per rimuovere tracce di colla a caldo.

Quando la macchia è difficile da rimuovere

Ogni rimedio potrebbe rivelarsi inutile, quando la macchia è ormai incrostata e tutto sembra non funzionare. Purtroppo, quando il danno risulta essere troppo grande, non c’è rimedio naturale che tenga: a questo punto, bisognerà passare necessariamente all’utilizzo dei detersivi che sono sicuramente più aggressivi. Come detto precedentemente, in commercio ne esistono molti che possono far fronte alle macchie, e negli ultimi anni si riescono a trovare anche prodotti che abbiano un basso impatto sull’ambiente, perfetti se non si vuole ricorrere a cose troppo chimiche. In ogni caso, però, un primo tentativo con prodotti naturali sarebbe sempre meglio farlo perché nella maggior parte dei casi si dimostreranno super efficaci.

Macchie di cioccolato: cosa non fare

Seguire dei trucchetti è sicuramente la soluzione migliore, ma come per ogni situazione casalinga è bene sapere cosa non bisogna fare per evitare che il danno, già presente, si ingigantisca ulteriormente.

Quando si sporcano dei vestiti con del cioccolato, è importante sicuramente capire da subito davanti a quale tipo di tessuto ci si trova e poi, di conseguenza, trovare la soluzione migliore per esso.

Se c’è una cosa, però, che proprio non bisogna fare, è stendere i panni alla luce del sole, anche se è stato già effettuato un lavaggio in lavatrice e sono rimasti dei residui: questo processo, infatti, farebbe seccare la macchia e da quel momento sarebbe troppo difficile rimuoverla. Da evitare anche l’asciugatrice e di bagnare troppo il tessuto con l’acqua, per cercare di smacchiarlo sull’istante.