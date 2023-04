Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Come togliere le macchie di gelato al cioccolato

Grandi e piccini, tutti vanno pazzi per il gelato. E tra i gusti più amati c’è il cioccolato, in tutte le sue declinazioni: da quello al latte a quello fondente, passando per l’intramontabile crema di nocciole. Solo che, soprattutto in estate, è facile combinare qualche piccolo guaio e sporcarsi i vestiti. Come si tolgono le macchie di gelato al cioccolato? Scopriamo insieme tutti i trucchi più efficaci, per prepararci alla stagione estiva e alle sue prelibatezze.

Macchie di gelato al cioccolato, come toglierle

Il gelato al cioccolato è uno dei più buoni, molto amato soprattutto dai bambini. E sono proprio loro a combinare spesso qualche piccolo pasticcio, sporcandosi la maglietta o i pantaloni per una disattenzione o per un cono gelato che si scioglie troppo in fretta. Certo, noi adulti non siamo esenti da “incidenti” simili: basta davvero pochissimo, ed ecco che una goccia va a cadere sui vestiti che indossiamo. Le macchie di gelato al cioccolato sono particolarmente ostinate, perché penetrano a fondo nel tessuto e rischiano di lasciare un brutto alone, se non vengono eliminate rapidamente.

Meglio dunque agire di fretta, se possibile: sciacquate l’area da trattare sotto acqua corrente fredda, senza strofinare (altrimenti potreste allargare la macchia). Quindi versateci sopra qualche goccia di sapone di Marsiglia e lasciate agire per una decina di minuti. Pulite con una spugnetta morbida, facendo movimenti circolari, e poi risciacquate abbondantemente. Ora mettete tutto in lavatrice, facendo un ciclo di lavaggio al massimo della temperatura consigliata sull’etichetta del vestito. Questo dovrebbe essere sufficiente per eliminare ogni macchia fresca di gelato al cioccolato. Cosa fare se invece lo sporco è più ostinato, o se ormai la macchia si è seccata? Vediamo altri suggerimenti utili da provare.

Il trucco del ghiaccio

Un cubetto di ghiaccio è sufficiente per rimuovere macchie ostinate di qualsiasi tipo: strofinatelo su tutta l’area da trattare, lasciando che si sciolga pian piano, e nel giro di qualche minuto lo sporco si sarà staccato dal tessuto. Per l’alone, invece, potete usare qualche goccia di detersivo per i piatti, che è un potente sgrassante. Vi occorrerà lasciarlo in posa per circa 5 minuti, per poi strofinare con una spugnetta morbida fin quando non vedrete che la macchia è scomparsa. Se ci sono ancora tracce di gelato, potete mettere il capo in lavatrice alla massima temperatura consentita per il tipo di tessuto. Questo rimedio è ottimo anche per gli indumenti più delicati, perché non rischia di rovinare le fibre.

Il trucco del limone

Più aggressivo è invece il trucco del limone, che andrebbe usato solamente su capi bianchi o particolarmente resistenti. Il succo di limone è infatti sgrassante e sbiancante, quindi è meglio testare questo rimedio su un angolino nascosto del vestito per evitare di rovinarlo. Come funziona? Basta semplicemente strofinare in maniera delicata una fettina di limone sulla macchia: la sua acidità dovrebbe sciogliere lo sporco e rimuoverlo facilmente. Poi mettete il capo in lavatrice per un normale ciclo di lavaggio, così da eliminare ogni traccia di gelato al cioccolato.

I tessuti bianchi

Sui capi bianchi, le macchie di gelato al cioccolato risaltano moltissimo: per fortuna, rimuoverle non è poi così difficile, soprattutto se il tessuto non è particolarmente delicato. Potete ad esempio provare con l’acqua ossigenata, che ha un’azione sbiancante e disinfettante sul bucato. Mettete il capo in una bacinella e versate un cucchiaio d’acqua ossigenata sulla macchia, lasciando agire per qualche minuto. Quindi strofinate con le dita fin quando lo sporco non si sarà staccato dalle fibre. Risciacquate abbondantemente e completate il lavaggio in lavatrice.

I tessuti colorati

Su maglie e pantaloni colorati, la macchia si nota sicuramente di meno. Ma come eliminarla? Provate con il sale da cucina: versatene un po’ sulla zona da trattare, quindi bagnate il tutto con acqua fredda e strofinate delicatamente. Se questo non dovesse bastare, eliminate il sale e versate sulla macchia qualche goccia di detersivo per i piatti. Frizionate con una spugnetta morbida, fin quando anche l’alone non sarà scomparso. Quindi mettete tutto in lavatrice e il gioco è fatto.

Un altro rimedio consiste nel versare del bicarbonato di sodio sulla macchia, mescolandolo con del sapone di Marsiglia (o con del detersivo per i piatti): lasciate agire per qualche minuto, quindi aggiungete un po’ di aceto di vino bianco e strofinate. Risciacquate abbondantemente, controllate se lo sporco è sparito e mettete in lavatrice per un normale lavaggio. In caso contrario, potete ripetere il procedimento dall’inizio.

I tessuti delicati

Se avete sporcato un capo delicato, alcuni rimedi tra quelli descritti finora non andranno bene, perché troppo aggressivi. Come agire? In caso di macchia di gelato al cioccolato sulla seta, versate un cucchiaio di ammoniaca in un bicchiere d’acqua e bagnate il tessuto sporco, lasciando agire per qualche minuto prima di risciacquare bene. Se invece ad essersi sporcato è un maglioncino di lana, preparate uno spruzzino con acqua tiepida, alcool e qualche goccia di succo di limone: vaporizzatene un po’ sull’area da trattare, per poi strofinare delicatamente.

Come togliere le macchie di gelato al cioccolato dalla tovaglia

Mentre mangiavate il gelato al cioccolato avete finito per macchiare la tovaglia? Niente paura. Se è in lino potrete smacchiarla, come fate in caso di olio e sugo, utilizzando l’acqua tiepida. Se è in cotone, invece, provate a lavarla usando acqua calda e sale. Se la macchia sulla tovaglia è ormai secca, prima di tutto grattate via i residui di cioccolato, poi tamponate con un panno umido il tessuto, passate il sapone e infine risciacquate. Un’ottima soluzione è anche quella di utilizzare l’aceto bianco con dell’acqua tiepida.

Come togliere le macchie di gelato al cioccolato dal divano

Se la macchia si trova sul divano, tamponate la zona sporca di gelato al cioccolato con acqua e ammoniaca, poi passate un panno con acqua e detersivo, infine sciacquate. In caso di divano in alcantara o camoscio, rimuovete lo sporco usando un panno bagnato con l’acqua, strofinando delicatamente sino a quando non scomparirà. Questi rimedi sono utili anche nel caso in cui il vostro bambino abbia fatto cadere del gelato al cioccolato sul sedile dell’auto: in pochi minuti potrete farlo tornare come nuovo, senza lasciare aloni.