Fonte: iStock Come sturare il lavandino con aceto e bicarbonato

Residui di cibo, depositi di grasso o accumuli di detersivo possono, con il passare del tempo, intasare gli scarichi del lavandino. E quando ciò accade, bisogna intervenire in fretta: ma si può risolvere il problema senza chiamare l’idraulico o utilizzare prodotti chimici disgorganti troppo aggressivi? Il segreto è nel mix di aceto e bicarbonato, un ottimo rimedio naturale per sturare il lavandino con facilità. Vediamo questa e altre soluzioni fai da te che potete provare.

Sturare il lavandino con aceto e bicarbonato

Lo scarico del lavandino può facilmente intasarsi, soprattutto se non viene effettuata una manutenzione periodica. La causa principale è l’accumulo di residui di cibo che si depositano all’interno del sifone, provocando ingorghi spiacevoli e cattivi odori che escono dagli scarichi. Ma anche il continuo uso di abbondanti quantità di detersivo o (se si tratta del lavandino del bagno) il depositarsi di capelli e altro materiale organico possono essere responsabili dell’otturazione. Per fortuna ci sono diversi rimedi da provare, prima di arrendersi ai prodotti chimici che si trovano facilmente in commercio o, nei casi più seri, ad una chiamata urgente all’idraulico.

Una delle soluzioni più efficaci richiede appena due ingredienti che tutti abbiamo in casa: l’aceto di vino bianco e il bicarbonato di sodio. Il primo funge da antibatterico ed è ottimo anche contro gli accumuli di calcare, mentre il secondo igienizza a fondo. Mescolati insieme, inoltre, producono una reazione chimica effervescente che si rivela particolarmente utile contro gli ingorghi. Creare un disgorgante fai da te è dunque facilissimo: versate una tazza di bicarbonato nello scarico del lavandino e, subito dopo, una tazza di aceto bianco. In pochi istanti avrà inizio la reazione. Lasciate agire per circa 10 minuti, quindi versate dell’acqua bollente per completare il trattamento d’urto.

Se ciò non basta, perché il lavandino è particolarmente intasato, ripetete il procedimento e utilizzate anche uno sturalavandini, dopo aver lasciato agire l’aceto e il bicarbonato e prima di versare acqua bollente. Questo dovrebbe essere sufficiente a sciogliere anche le otturazioni più ostinate in pochi minuti e senza troppa fatica. Tuttavia, ci sono diversi altri rimedi naturali da provare per sturare gli scarichi ingorgati, e tutti richiedono solo pochi ingredienti facilmente reperibili in dispensa. Scopriamo quelli più efficaci.

Lavandino otturato: il trucco della bottiglia

Molte persone hanno provato il trucco della bottiglia per sturare il lavandino, e si è rivelato davvero efficace. Il principio secondo cui funziona è molto simile a quello che c’è alla base del mix di aceto e bicarbonato, ma questa soluzione ha un’arma in più. Innanzitutto occorre prendere una normalissima bottiglia di plastica, di quelle usate per l’acqua. Preparate quindi gli ingredienti che andranno al suo interno: l’aceto, disincrostante e anticalcare, il bicarbonato, ottimo igienizzante, e il sale grosso, che effettua un’azione abrasiva sulle tubature.

Aiutandovi con un imbuto, versate il sale grosso e il bicarbonato all’interno della bottiglia di plastica, quindi aggiungete l’aceto un po’ alla volta, per evitare un’effervescenza eccessiva. Ora chiudete la bottiglia saldamente e agitatela bene in modo da mescolare tutti gli ingredienti: otterrete così una miscela frizzante da versare immediatamente nello scarico del lavandino. La reazione chimica tra aceto e bicarbonato, combinata con l’effetto “scrub” del sale, vi aiuterà a liberare gli scarichi in pochi minuti. Dopo aver lasciato in posa, aprite il rubinetto e lasciate scorrere abbondante acqua calda per eliminare ogni residuo dalle tubature.

Tutti i rimedi per sturare un lavandino intasato

Abbiamo visto che aceto e bicarbonato (eventualmente mescolati con sale grosso) sono uno dei rimedi più utili per liberare gli scarichi del lavandino. Ma ci sono altre soluzioni ugualmente efficaci, naturali e – soprattutto – molto economiche. Scopriamone alcune, da provare nelle situazioni d’emergenza.

Acido citrico

L’acido citrico è una polvere bianca che si può acquistare comodamente in farmacia, online e nei supermercati più forniti. Viene utilizzato in svariati modi, essendo un ottimo alleato nelle pulizie domestiche: merito del suo potere disincrostante e anticalcare (lo si può usare persino nella lavastoviglie e nella lavatrice). In abbinamento al bicarbonato, diventa anche un potente disgorgante per gli scarichi. Versate una tazza di bicarbonato nel lavandino, seguita immediatamente da una tazza di acido citrico sciolto in acqua. Lasciate in posa per qualche minuti, quindi versate abbondante acqua bollente per ripulire le tubature.

Detersivo per piatti

Il detersivo liquido per piatti può rappresentare un’ottima alternativa ai prodotti naturali per disgorgare il lavandino. Sceglietene uno ecologico e facilmente biodegradabile, così da fare del bene ai tubi e anche all’ambiente: versatene mezza tazza nello scarico e lasciate agire un paio d’ore. In questo tempo, il sapone liquido andrà a sciogliere gli accumuli di cibo rimasti incastrati nel sifone, eliminando contemporaneamente l’ingorgo e il cattivo odore. Non dovrete poi far altro che lasciar scorrere abbondante acqua calda per far scivolar via ogni residuo di cibo e detersivo.

Coca Cola

La Coca Cola è una bevanda gassata di grandissimo successo sul mercato, ma sapevate che la si può usare anche per le pulizie di casa? Visto il suo elevato grado di acidità, aiuta infatti a rimuovere le incrostazioni (anche quelle più ostinate) e a sciogliere gli ingorghi. Versatene una bottiglietta nello scarico e attendete circa 5 minuti, quindi fate scorrere l’acqua del rubinetto. Se non dovesse funzionare, potete creare un mix ancora più potente mescolando la Coca Cola con mezza tazza di bicarbonato e mezza tazza di sale grosso. Lasciate agire mezz’ora e versate acqua bollente per ripulire completamente le tubature.

Acqua di cottura della pasta

Volete un rimedio super economico e anti spreco? Usate l’acqua di cottura della pasta (o delle verdure lesse): versatela semplicemente nello scarico subito dopo aver scolato il vostro cibo, e nel giro di pochi minuti scioglierà ogni ingorgo. Potete usarla anche per risciacquare il composto di aceto e bicarbonato – dopo averlo lasciato agire, naturalmente – o qualsiasi altro rimedio naturale tra quelli che abbiamo già visto.

Lievito di birra

Il lievito di birra in panetti è una soluzione molto efficace per sturare il lavandino ed eliminare ogni cattivo odore proveniente dagli scarichi. Scioglietene un cubetto in circa 200 ml di acqua bollente, quindi versate il tutto nelle tubature e lasciate agire per tutta la notte. Al mattino seguente, fate scorrere abbondante acqua per eliminare ogni eventuale residuo ancora rimasto nel sifone. Il vostro lavandino sarà tornato come nuovo, libero da ogni ingorgo e finalmente profumatissimo.