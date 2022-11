Fonte: iStock Come rimuovere le macchie di olio

Tutti lo usiamo in cucina, ed è per questo che prima o poi ci troviamo a dover fare i conti con qualche macchia piuttosto ostinata: l’olio è un ingrediente fondamentale e preziosissimo per preparare piatti deliziosi, ma è anche un vero incubo per i tessuti.

Che si tratti di una camicia fresca di bucato o di una tovaglia nuova, trovare indumenti e biancheria da tavola sporchi d’olio non è affatto piacevole. Anche perché queste macchie sono particolarmente ostinate e spesso lasciano un brutto alone. Dal momento che nemmeno la lavatrice sembra essere in grado di eliminare completamente ogni traccia d’olio, cos’altro possiamo fare? Ecco alcuni rimedi casalinghi da provare, super efficaci e persino economici.

Macchie di olio, quando la lavatrice non basta

In cucina o a tavola, può capitare facilmente di sporcarsi. E le macchie di olio sono tra le più ostinate da rimuovere, assieme a quelle di sugo (che d’altra parte lo vede come ingrediente principale): questo perché aggredisce il tessuto rapidamente, penetrando a fondo nelle fibre e rendendo ogni tentativo di normale pulizia quasi sempre inefficace. L’errore più grande, se ci troviamo con una macchia d’unto, è quello di lasciarla asciugare e poi mettere l’indumento sporco direttamente in lavatrice, procedendo con un classico lavaggio. Anche se effettuato con alte temperature, nella maggior parte dei casi non permette di ottenere un risultato perfetto.

Per fortuna, ci sono alcuni stratagemmi da provare prima di gettare le armi (e i vestiti sporchi d’olio). Dai detersivi insospettabili, che solitamente utilizziamo in tutt’altro ambito, agli ingredienti naturali presenti nella nostra dispensa, abbiamo diverse possibilità per rimuovere quelle macchie ostinate che proprio non vogliono andarsene in altro modo. Scopriamo quali sono i rimedi fai da te più semplici – ed economici – per eliminare ogni alone d’unto.

Come rimuovere le macchie di olio: i rimedi naturali

Alcuni dei migliori prodotti per rimuovere lo sporco dai tessuti sono già presenti nelle nostre case, basta conoscere i loro segreti per sfruttarli al meglio in ogni occasione. Nel caso di macchie di olio ancora fresche, ad esempio, possiamo provare con del talco: dopo aver premuto della carta assorbente sulla zona da trattare, così da eliminare l’eccesso di olio che non è ancora penetrato nelle fibre del nostro indumento, cospargiamo bene la macchia di talco per bambini in modo da coprirla completamente.

Lasciamo agire per mezz’ora, quindi rimuoviamo con cura il tutto e mettiamo il capo in lavatrice. Se il talco non ha ancora fatto effetto, possiamo ripetere il procedimento lasciandolo in posa anche per tutta la notte. Al posto del borotalco, possiamo utilizzare altri prodotti come l’amido di mais o il gesso ben sbriciolato, che assolvono alla stessa funzione: se cosparsi sulla macchia mentre è ancora fresca, riescono ad assorbire l’olio prima che lo faccia il tessuto.

Anche il sale da cucina è un’ottima soluzione contro gli aloni d’unto, soprattutto se ci troviamo tra le mani dei capi particolarmente delicati (come ad esempio il velluto o il camoscio). Basta cospargerne un po’ sulla macchia e lasciare che assorba l’olio per almeno 3/4 ore. A questo punto, possiamo eliminare il sale sfregando con un vecchio spazzolino con movimenti circolari, su tutta la zona da trattare. Non resta che mettere il vestito in lavatrice e lo sporco sarà magicamente scomparso.

Un altro rimedio facilissimo contro le macchie di olio è il succo di limone. Versiamone qualche goccia sulla zona interessata e sfreghiamo delicatamente con le dita finché non vedremo l’alone scomparire pian piano. A questo punto lasciamo l’abito in ammollo con acqua calda e detersivo per mezz’ora prima di metterlo in lavatrice per un normale lavaggio alla temperatura più alta consentita dall’etichetta.

Bicarbonato di sodio e aceto di vino bianco, un’accoppiata vincente: questi due ingredienti sono molto utilizzati nelle pulizie domestiche, e a quanto pare fanno miracoli anche contro gli aloni causati dall’olio – soprattutto se non abbiamo agito per tempo e la macchia è ormai secca. Prepariamo un composto a base di bicarbonato e aceto in parti uguali, quindi spalmiamolo sull’area da trattare e lasciamolo in posa per un quarto d’ora, sfregando con uno spazzolino qualora necessario. Sciacquiamo il tutto con dell’aceto e procediamo con un normale lavaggio.

Niente ha ancora funzionato? Le bibite gassate, grazie alla presenza di anidride carbonica, sono dei potenti smacchiatori naturali: prima di arrenderci con le macchie di olio, possiamo dunque provare a immergere il tessuto da trattare in una bacinella d’acqua alla quale aggiungere una lattina di acqua frizzante, gazzosa o Coca Cola. Lasciamo il vestito in ammollo per almeno un’ora, quindi risciacquiamo accuratamente e mettiamolo in lavatrice.

Macchie di olio, gli sgrassatori più potenti

A volte, gli ingredienti naturali non sono sufficienti per eliminare completamente le macchie di olio più ostinate. Possiamo allora ricorrere ad alcuni prodotti che sembrano fare proprio al caso nostro. Il primo è il comune detersivo per piatti, che ha un’enorme efficacia sgrassante. Applichiamone un po’ direttamente sulla macchia bagnata e sfreghiamo con le dita, lasciando agire per qualche minuto. Quindi mettiamo l’indumento in lavatrice senza risciacquare, scegliendo il programma che prevede la temperatura più elevata consentita per il tipo di tessuto da lavare.

In caso di sporco resistente, possiamo provare con uno sgrassatore multiuso (meglio se al sapone di Marsiglia, che lascia anche un piacevole odore di bucato pulito). Spruzziamone un po’ sulla macchia di olio e, dopo aver sfregato con uno spazzolino, lasciamolo agire per qualche minuto. Non resta che procedere con un normale lavaggio in lavatrice per eliminare ogni traccia d’unto. Attenzione ai capi più delicati: in questo caso, è meglio provare lo sgrassatore su un angolino nascosto per evitare di danneggiare il tessuto.

Le macchie più ostinate possono arrendersi davanti all’alcool etilico, soprattutto quello a 90°. Basta applicarne alcune gocce sull’area da trattare e far riposare 5 minuti. Dopo questa operazione, mettiamo in ammollo il capo all’interno di una bacinella con acqua e sapone liquido per almeno mezz’ora, quindi strofiniamo bene nel punto in cui si trova la macchia, sciacquando sotto acqua tiepida prima di mettere il tutto in lavatrice.

Il trucco del ferro da stiro per dire addio alle macchie di olio

E se la macchia di olio compare proprio nel momento meno opportuno, perché non abbiamo tempo per procedere a un normale lavaggio (né tantomeno per sperimentare i rimedi che abbiamo finora elencato)? C’è un trucchetto che può aiutarci a eliminare lo sporco in pochi minuti senza bisogno di mettere l’abito in lavatrice. Ci servono semplicemente un ferro da stiro e un sacchetto di carta marrone, come quello del pane.

Stendiamo il capo da trattare sull’asse da stiro e posizioniamo il sacchetto di carta sulla macchia, in modo che il ferro non vi entri in contatto direttamente. Ora non resta che passare sulla zona più e più volte, lasciando che il calore faccia effetto: dovrebbe infatti far trasferire l’olio dal tessuto alla carta, rimuovendone ogni traccia in maniera efficace e rapidissima. Se l’alone non è più fresco, potrebbe essere necessario ripetere la procedura più volte, sino a quando non rimarrà più alcun segno della macchia.