Come proteggere le piante dal freddo e dal gelo

Fonte: 123RF Consigli per proteggere le piante dal freddo

Il ritorno della stagione fredda ci costringe a mettere al riparo le nostre affezionate piante da esterno, che colorano i nostri balconi e giardini nel corso dell’anno. Oleandri, gerani, gerbere e piante tropicali soffrono parecchio le rigide temperature invernali e sono esposte alle intemperie, come la brina, il ghiaccio, il gelo, la pioggia e la neve. Esistono però alcuni rimedi efficaci per “alleviare” le loro sofferenze e vederle tornare rigogliose più che mai con l’arrivo della primavera. Ecco alcuni consigli per evitare che le loro tenere gemme vengano danneggiate dal freddo e dal gelo.

Come riparare le piante dal freddo: le opere di prevenzione

La primavera è la stagione simbolo della rinascita, anche per le piante da esterno che rappresentano il perfetto arredamento per i nostri giardini, prati, balconi e terrazze. Nei mesi primaverili esse sprigionano tutta la loro vitalità, ma è con l’arrivo delle stagioni più fredde che rischiano di danneggiarsi se non accuratamente tutelate. Sono soprattutto le piante da esterno, come gerani ed oleandri ma anche le piante tropicali, che soffrono maggiormente le rigide temperature invernali: ecco dunque alcuni preziosi consigli per ripararle dal freddo, a cominciare da un’accurata opera di prevenzione.

La protezione delle piante, infatti, comincia ancor prima che arrivi il grande freddo. È necessario infatti mettere in pratica piccoli accorgimenti per ogni specifica tipologia di pianta. Vi sono per esempio piante sempreverdi, come i pini, che non necessariamente devono essere protette dal freddo, a differenza invece della pianta di limone che è molto più sensibile al vento e alle rigide temperature. In generale è opportuno valutare al meglio dove posizionare una pianta in giardino o sul balcone, in modo che sia maggiormente riparata: le piante tropicali, per esempio, vanno piantate in modo che siano esposte a Sud.

Piante in vaso e coltivate a terra: le differenze

La protezione delle piante dal freddo dipende anche dalla tipologia di coltivazione. Inserire le piante in vaso, infatti, può essere utile dal momento che offre la possibilità di spostarle in zone più riparate nei periodi freddi. Per proteggerle al meglio è opportuno tutelare sia le radici che la pianta in sé, avvolgendo il vaso con materiali facilmente reperibili, come fogli di giornale o pluriball, e dunque isolandoli dal suolo freddo.

Tuttavia le piante in vaso sono decisamente più sensibili al gelo rispetto a quelle della stessa tipologia, ma coltivate a terra. Queste ultime, infatti, oltre ad essere esposte in un angolo soleggiato, sono protette dal calore del substrato e per tutelarle basta attuare una buona pacciamatura, ricoprendo il terreno con strati di materiale organico.

Coprire le piante: il vantaggioso utilizzo dei teli TNT

Un altro importante rimedio da non sottovalutare per proteggere le piante dal gelo è un’adeguata copertura. Coprire le piante non è infatti un’operazione banale, come si potrebbe pensare. Le piante necessitano della giusta traspirazione e di una buona quantità di luce per poter effettuare la fotosintesi. È quindi assolutamente vietato utilizzare sacchetti in plastica (ancor peggio se di colore nero), che creerebbero eccessiva umidità all’interno e impedirebbero, appunto, la traspirazione e il passaggio della luce. Anche tessuto e stoffa sono sconsigliati: potrebbero infatti inzupparsi e successivamente ghiacciarsi.

In commercio si trovano teli appositi, della giusta pesantezza, che permettono la traspirazione e il passaggio della luce. Si tratta del cosiddetto TNT (Tessuto Non Tessuto), un materiale sintetico molto leggero, preferibilmente bianco. Deve avvolgere le piante integralmente, ma non deve mai essere aderente e soprattutto coprire le parti vitali e più delicate della pianta.

Proteggere le radici dal gelo: rincalzatura e pacciamatura

La protezione delle piante parte dalla base, ovvero dalle radici, che maggiormente subiscono gli effetti del grande freddo. Per tutelarle esistono due pratiche efficaci e assolutamente naturali: la rincalzatura e la pacciamatura, che hanno lo scopo di proteggere le radici dagli sbalzi termici attraverso la costruzione di uno strato di materiale. La rincalzatura consiste nella creazione di un accumulo di terra alla base della pianta. La copertura andrà successivamente rimossa con l’arrivo della primavera e, soprattutto, deve risultare ben drenante per evitare i ristagni di acqua.

La pacciamatura consiste invece nella distribuzione di materiale organico sul terreno alla base della pianta: non solo per proteggere le radici dal gelo, ma anche per mantenere l’umidità nel suolo e ridurre la formazione di erbe infestanti. Si può utilizzare materiale organico che possa fungere anche da fertilizzante per il terreno: foglie, paglia, letame ben maturo e scarti vegetali.

Serre da giardino: il riparo perfetto

Anche le serre da giardino sono una soluzione efficace per riparare le piante dal freddo e dal gelo. Oltre a proteggerle dalle rigide temperature, permettono anche di coltivare erbe e ortaggi, come fosse un comune orto da sfruttare anche durante la stagione invernale. La loro funzione principale è quella di catturare la luce del sole e convertirla in calore. Hanno il vantaggio di essere ambienti perfettamente chiusi e sigillati, che bloccano l’ingresso di spifferi d’aria e dunque conservano un equilibrio termico in cui le nostre amate piante possono crescere e prosperare.

In commercio esistono numerose tipologie di serre da giardino, che si differenziamo per forma, grandezza e misura e che si adattano alle esigenze delle nostre piante. Un accorgimento da non sottovalutare è quello di aprirle alla prima occhiata di sole per eliminare la condensa formatasi al suo interno.

Rimuovere ogni copertura con l’arrivo dei primi caldi

Un ultimo importante consiglio per proteggere la piante dal freddo è quello di valutare quando la fredda stagione sta per terminare e quando stanno per arrivare i primi caldi. In questi ultimi anni il pericolo di gelate tardive è sempre dietro l’angolo e anche con l’arrivo della primavera la colonnina di mercurio fa registrare, inaspettatamente, temperature al ribasso.

Scongiurato tale rischio, è bene rimuovere ogni espediente utilizzato per mettere al riparo le piante. Dalla rincalzatura alla pacciamatura, ma anche serre da giardino e coperture di ogni tipo: rimuoviamo tutto quello che è di ostacolo per la crescita della pianta, poiché un utilizzo troppo prolungato di tali coperture rischia infatti di soffocarla e dunque farla morire.

Abbiamo illustrato, passo dopo passo, quali sono gli accorgimenti necessari per proteggere al meglio le nostre piante del cuore dal freddo e dal gelo. Piccoli trucchi e consigli che possono esservi utili quando la fredda stagione è in arrivo e i nostri piccoli angoli di verde, di cui tanto ci prendiamo cura nel corso dell’anno, non vengano danneggiati.