Come lavare e asciugare i guanti di pelle senza fare danni

Fonte: iStock Come lavare e asciugare i guanti di pelle

Oltre ad essere un accessorio glamour per l’inverno, i guanti di pelle proteggono efficacemente le mani dai rigori della stagione fredda. Essendo realizzati con un materiale molto delicato, richiedono però un po’ di accortezza al momento del lavaggio, soprattutto se notate delle macchie a cui porre rimedio. Scopriamo insieme alcuni suggerimenti utili per lavare e asciugare i guanti di pelle, senza rischiare di rovinarli.

Come lavare i guanti di pelle

Di qualsiasi tipo di pelle si tratti, il materiale con cui sono realizzati i guanti è molto delicato. Per non parlare della fodera interna: per essere davvero caldi, vengono infatti rivestiti con lapin, seta o addirittura cashmere. Ecco perché è importante fare attenzione quando si va a lavare questi guanti. La prima cosa da sapere è che la lavatrice è assolutamente sconsigliata: sebbene oggigiorno tutti gli elettrodomestici più moderni abbia un programma adatto per ogni esigenza, i guanti in pelle non rientrano in alcuna categoria. Rischiereste di tirarli fuori ormai irrimediabilmente rovinati.

Bisogna dunque lavarli a mano, evitando però di immergerli in acqua. L’ammollo irrigidisce la pelle, facendole perdere la sua naturale morbidezza: nell’indossare i vostri guanti, notereste subito la differenza. Come fare? Ci sono diversi metodi che possono tornarvi utili, a seconda della tipologia del materiale utilizzato (e sì, persino del colore della pelle). Il primo sistema, un po’ più laborioso, è quello adatto ai guanti più delicati e a quelli bicolore, che se immersi in acqua potrebbero stingere e macchiare la parte più chiara.

Lavare i guanti di pelle a mano

Prendete una ciotola d’acqua calda e bagnate un panno morbido in microfibra, strizzandolo poi accuratamente: dovrebbe essere poco più che inumidito. Passatelo ora su tutta la superficie dei guanti, per rimuovere polvere e sporcizia che si sono accumulati con il passare del tempo (e con l’uso). Se ci sono macchie o se il tessuto è particolarmente sporco, versate sul panno qualche goccia di detersivo neutro – va bene quello utilizzato per lavare i capi in lana o in seta. In alternativa, potete usare del detersivo per piatti o qualche scaglia di sapone di Marsiglia sciolta in acqua. Strofinate delicatamente la pelle, insistendo nelle aree macchiate.

Quando i guanti saranno completamente puliti, prendete un secondo panno in microfibra e inumiditelo leggermente nell’acqua calda. Passatelo ora sulla pelle, per rimuovere ogni traccia di sapone (portando via così anche la sporcizia che prima avevate solamente “staccato” dal tessuto). Questo risciacquo vi permetterà di veder tornare a risplendere i vostri guanti, come appena comprati. Nel caso in cui doveste notare ancora qualche macchia particolarmente ostinata, spruzzateci sopra un po’ di sgrassatore e lasciatelo agire qualche minuto, prima di strofinare con una spugnetta morbida e risciacquare di nuovo (sempre con un panno inumidito).

Lavare i guanti di pelle indossandoli

Un altro sistema per lavare i guanti di pelle, da utilizzare solo con quelli più resistenti e di un solo colore, consiste nell’indossarli e simulare il lavaggio delle mani. Spieghiamo meglio come fare: mettete i guanti come di consueto (potete indossare sotto dei guanti di plastica come quelli dell’ortofrutta, per evitare che la pelle scolorisca e vi macchi le mani), quindi passate velocemente sotto l’acqua tiepida. Non insistete troppo con l’acqua corrente, che potrebbe rovinare la pelle. Una volta bagnato il tessuto, strofinate su tutta la superficie del sapone neutro.

Quando vedrete un po’ di schiuma, iniziate a sfregare le mani l’una con l’altra, per far sì che il sapone agisca in profondità nel tessuto, rimuovendo ogni traccia di sporcizia. Ora non vi resta che risciacquare i guanti: aprite il rubinetto, miscelando l’acqua fin quando non sarà tiepida, e mettete le mani guantate sotto il getto per pochi secondi, strofinando per eliminare i residui di sapone. L’importante è non lasciare mai troppo tempo la pelle sotto l’acqua corrente, per evitare di seccarla e farla diventare troppo rigida, quasi inutilizzabile.

Come asciugare i guanti di pelle

Anche l’asciugatura dei guanti di pelle richiede un po’ di accortezze. Innanzitutto, evitate l’asciugatrice e non stendeteli alla luce diretta del sole, né posizionateli sopra i caloriferi per accelerare il processo. In questo modo, otterrete come unico risultato dei guanti ormai completamente irrigiditi. Come prima cosa, prendete i guanti bagnati e avvolgeteli in un asciugamano, tamponandoli delicatamente per rimuovere l’eccesso di acqua. Non strizzateli assolutamente, per non rovinare la pelle. A questo punto stendeteli su un secondo asciugamano e cercate di ridare loro la giusta forma. Tirate leggermente le dita e i polsi, per restituire elasticità al tessuto.

Lasciate quindi asciugare naturalmente i vostri guanti: probabilmente ci vorrà almeno un giorno intero, ma abbiamo visto che altre “scorciatoie” li rovinerebbero irrimediabilmente. Di tanto in tanto, mentre si asciugano, indossateli per qualche minuto in modo che riprendano la forma della vostra mano. Quando sono completamente asciutti, trattate la pelle con dei prodotti specifici – spesso venduti in formula spray o sotto forma di creme – per nutrirla a fondo: una volta applicati con cura su tutta la superficie, i guanti torneranno ad essere morbidissimi e il loro colore brillerà di nuovo.

Guanti di pelle, gli errori da non commettere

Nel lavare e asciugare i guanti in pelle, ci sono degli errori che dovreste assolutamente evitare, per non rovinarli in maniera definitiva. Come abbiamo visto, non utilizzate lavatrice e asciugatrice: dovrete lavarli a mano e attendere che si asciughino lontani dalla luce del sole e da altre fonti di calore. Non usate il detergente (sia esso quello per capi delicati, il sapone per piatti o il sapone di Marsiglia) se non strettamente necessario. Quando volete solamente rinfrescare i vostri guanti, ma non ci sono macchie da eliminare, un panno inumidito in acqua è più che sufficiente.

Evitate anche i rimedi casalinghi come l’aceto di vino bianco o il succo di limone, considerati dei veri alleati nelle pulizie domestiche: la pelle è particolarmente delicata e richiede un trattamento speciale. Anche quelli che sembrano trucchetti innocui possono combinare danni. Infine, utilizzate solamente prodotti specifici per nutrire la pelle dopo il lavaggio: creme e balsami ad uso umano (ovvero quelli che avete nel vostro beauty case) non sono assolutamente adatti in questa situazione.