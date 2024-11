Come bruciare le foglie di alloro in casa contro muffa e umidità: un trucco che torna sempre utile con la "pianta dei poeti e degli eroi"

Fonte: iStock Alloro contro muffa e umidità in casa

Muffa e umidità in casa sono due delle problematiche più comuni contro cui ci ritroviamo spesso a combattere. Un alleato insospettabile viene in nostro aiuto, ed è l’alloro, la “pianta dei poeti”: tendenzialmente lo usiamo in cucina per insaporire i nostri piatti, dalla carne ai sughi, ed è particolarmente noto e apprezzato per le sue proprietà naturali. Sin dall’Antica Grecia e dall’Antica Roma, viene sfruttato per contrastare numerosi problemi. Sì, persino umidità e muffa in casa: scopriamo come bruciare le foglie di alloro e perché farlo.

Cos’è l’alloro, la pianta dei poeti

L’alloro – Laurus Nobilis – appartiene alla famiglia delle Lauraceae, ed è una pianta originaria dell’Asia Minore e diffusa nel Mediterraneo. Simbolo di gloria, di pace e di protezione, è conosciuta per essere la pianta dei poeti e degli eroi. Perché viene tanto usata? Il motivo è da rivedere nelle sostanze che contiene, ovvero eugenolo e limonene, sali minerali, tra cui rame, calcio, ferro, selenio, zinco, magnesio e manganese, vitamine. Lo usiamo in lavatrice, un trucco infallibile contro i vestiti scoloriti, ma è utile persino per preparare l’infuso per capelli lisci e setosi: si rivela efficace anche contro muffa e umidità in casa.

Come bruciare le foglie di alloro in casa

Date le proprietà dell’alloro, non sorprende che ancora oggi bruciamo le foglie in casa, una tradizione che in realtà si perde dall’alba dei tempi e che già i nostri antenati erano soliti fare. Naturalmente, nel corso delle epoche, è stato usato per finalità diverse: basti pensare all’epoca classica, quando era sfruttato durante i riti e le cerimonie. Invece, in età medioevale, si diffuse una credenza tutt’oggi molto in voga: bruciare l’alloro per allontanare negatività e stress.

C’è, però, un altro motivo per cui torna utile questa pratica: contrastare la presenza di umidità e di muffa in casa. Tutto quello che dobbiamo fare è prendere 2 o 3 foglie di alloro essiccate e metterle in un posacenere, per poi bruciarle. Naturalmente non dobbiamo inalarlo né dobbiamo esagerare con le dosi, ma è un piccolo trucco che torna sempre utile. Le foglie di alloro devono bruciare lentamente, e consigliamo di non allontanarsi durante l’operazione né di perderle di vista: è sempre bene fare queste cose in sicurezza.

Anche tenere una pianta di alloro in casa fa sempre bene, per un motivo in particolare: riesce ad assorbire molta acqua dall’aria e possiamo tenerla in un ambiente umido e ombreggiato proprio per regolare il livello di umidità in casa.

L’alloro è un potente deumidificatore naturale, proprio in virtù delle sue proprietà assorbenti: se usato nel modo giusto e con altri trucchi, riesce a prevenire la formazione di muffa e di cattivi odori in casa. Possiamo persino realizzare dei sacchetti di stoffa da riempire con foglie di alloro secche: in questo caso riponiamo i sacchetti in un armadio, in un cassetto o in un angolo della casa per osservare i benefici sul lungo termine. Così contrastiamo il livello di umidità in casa e manteniamo l’aria di certo più fresca e pulita.

Perché bruciare le foglie di alloro in casa

Bruciare le foglie di alloro in casa è un rimedio sempre utile per pulire l’aria dei nostri ambienti, con un effetto benefico persino per la nostra mente, stando a quanto condiviso dalla saggezza delle nostre nonne. Quindi, purifica l’ambiente, allontana le energie negative e presenta un effetto rilassante e calmante: un rito antico dal profondo significato simbolico e storico, che tuttavia appare più attuale che mai e che non è andato perduto nel tempo.

Cosa causa muffa e umidità in casa

La formazione di muffa negli ambienti casalinghi è una diretta conseguenza dell’umidità in eccesso e della scarsa ventilazione. In condizioni simili, infatti, le spore si stabiliscono e germinano, per poi avviare un processo di moltiplicazione. La presenza di muffa in casa si riconosce subito a causa dei puntini scuri, che solo in seguito diventano macchie scure e spugnose, ovvero i miceli.

Per prevenire la muffa, dobbiamo risolvere il problema legato all’umidità, che si distingue in base alle cause che la scatenano. Può essere dovuta alle infiltrazioni, quindi una conseguenza di un guasto all’impianto idrico, oppure troviamo umidità di risalita, umidità da condensa superficiale e umidità igroscopica. In alcuni casi, è dovuta ai materiali da costruzione. Un ricambio di aria insufficiente, soprattutto in ambienti come la cucina e il bagno, determinano un più alto livello di umidità.

La salute dei nostri ambienti domestici dipende strettamente dalla temperatura e dall’umidità in casa: il livello di umidità ideale dovrebbe attestarsi su un valore tra 30% e 70%. Naturalmente, il valore cambia in base alla temperatura. In ogni caso, non possiamo non suggerire di controllare regolarmente il grado di umidità in casa, così da intervenire in modo tempestivo.

Altri trucchi contro la muffa e umidità in casa

Oltre a bruciare le foglie di alloro in casa contro muffa e umidità, possiamo fare affidamento su ulteriori rimedi della nonna. Abbiamo già consigliato di tenere una pianta di alloro per assorbire l’umidità: allo stesso tempo, possiamo optare per edera, fiore alato, felce, rosa di Gerico. Un ottimo deumidificatore naturale è il sale grosso o dell’Himalaya: possiamo riempire un contenitore con 300 grammi di sale grosso, lasciarlo raffreddare in frigo per circa due ore e poi posizionarlo al centro della stanza. Dopodiché possiamo buttare l’acqua e fare asciugare il contenitore in forno: ecco perché è bene usare un contenitore resistente alle alte temperature.

Oltre ai rimedi naturali, possiamo propendere per un assorbiumidità o deumidificatore: un alleato imbattibile per eliminare il problema. Questi dispositivi sono piuttosto facili da usare. Il deumidificatore, in particolare, è molto potente e adatto anche agli ambienti più grandi: alcuni modelli presentano dei filtri che rimuovono persino particelle come polvere e allergeni, migliorando la qualità dell’aria. Naturalmente il costo è più alto, ma molto dipende da quanta umidità abbiamo in casa. Per la prevenzione, le foglie di alloro si rivelano piuttosto efficaci, così come il sale grosso. Ma se dobbiamo intervenire in modo profuso e tempestivo, allora un deumidificatore è indubbiamente un acquisto da considerare, così come una possibile consulenza con un esperto.