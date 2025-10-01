PROMO

Quando gli ascensori diventano un elemento di design

Delicato Ascensori realizza impianti in grado di coniugarsi con gli elementi architettonici, personalizzabili in stile e finiture

Pubblicato: 1 Ottobre 2025 13:00

Hai mai pensato ad un ascensore come ad un elemento d’arredo? Abbiamo raggiunto gli esperti della Delicato Ascensori, l’azienda leader nel settore dell’installazione e manutenzione di ascensori a Roma, con una lunga esperienza e una forte dedizione alla qualità del servizio. Nata dall’idea di Antonio Delicato, l’azienda  è diventata ben presto riferimento come concessionaria tecnica e di vendita di parti staccate della Fiam S.p.a. (fabbrica italiana ascensori e montacarichi).

“Noi di Delicato Ascensori, ci dedichiamo con passione all’installazione e manutenzione di ascensori a Roma; offriamo un servizio di pronto intervento competente e tempestivo. Sappiamo quanto sia importante, soprattutto all’interno di edifici pubblici e molto frequentati, garantire il funzionamento continuo degli ascensori. La presenza di disabili e anziani rende ancora più cruciale il nostro intervento, poiché un malfunzionamento può rendere difficoltosa la movimentazione di persone e merci. Siamo sempre pronti a intervenire per assicurare la massima efficienza e sicurezza”. Afferma il team aziendale.

L’ascensore come elemento di design per interno

Gli ascensori progettati da Delicato Ascensori hanno la capacità di coniugarsi con gli elementi architettonici. Sono personalizzabili in stile e finiture, si può optare per esempio per uno stile classico oppure moderno e si possono scegliere le finiture interne ed esterne che variano tra l’effetto marmorino, acciaio lucido o satinato, effetto legno, total black, oro. Inoltre gli ascensori sono dotati di:

  • Automazione relativa all’apertura porte
  • Illuminazione del vano e dell’interno
  • Vista panoramica (cabina con vetri).

Affidarsi a Delicato Ascensori significa scegliere un partner affidabile, capace di gestire ogni fase del processo – dalla progettazione all’assistenza – con competenza e attenzione ai dettagli. Un alleato ideale per garantire comfort quotidiano a chi, ogni giorno, si affida all’ascensore per spostarsi in sicurezza.

Delicato Ascensori: esperienza e innovazione per la mobilità verticale a Roma

L’installazione di un ascensore rappresenta un intervento tecnico articolato, che richiede competenze specifiche, precisione e una profonda conoscenza del settore. In questo ambito, Delicato Ascensori si distingue come punto di riferimento a Roma, grazie a un know-how consolidato e a un approccio fortemente orientato alla personalizzazione.

Ogni progetto viene studiato su misura, tenendo conto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio e delle esigenze funzionali del committente. Sicurezza e design rappresentano i cardini dell’intervento: l’obiettivo è coniugare affidabilità e stile, offrendo soluzioni che migliorano concretamente la qualità della vita degli utenti.

Accanto all’installazione, Delicato Ascensori fornisce anche un servizio completo di manutenzione, essenziale per preservare l’efficienza e la durata degli impianti nel tempo. Interventi regolari e tempestivi permettono di prevenire guasti, ridurre i disagi e assicurare la massima sicurezza.

Che si tratti di edifici di nuova costruzione o di contesti già esistenti che necessitano di ammodernamento, l’azienda collabora con i migliori produttori del settore per offrire ascensori all’avanguardia, performanti e conformi alle normative vigenti.

