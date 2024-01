Le mostre di design da non perdere nel 2024

Fonte: Getty Images Le più belle mostre di design del 2024

Non solo mostre d’arte, ma anche di architettura e di design: quest’anno sono molti gli appuntamenti da non perdere, sia in Italia che all’estero. Nel nostro Paese ci sono alcune interessanti retrospettive che ci riporteranno indietro al secolo scorso, mentre a livello internazionale non mancano spunti provenienti da temi d’attualità quali il riciclo e dal mondo del cinema, in particolar modo la fantascienza. Scopriamo quali sono le mostre più curiose e gli eventi da segnare in agenda per il 2024.

Le mostre di design in Italia

La Triennale di Milano è l’occasione perfetta per andare alla scoperta di alcune interessanti mostre di design e architettura. È il caso, ad esempio, della retrospettiva intitolata Io sono un drago: la vera storia di Alessandro Mendini, dedicata all’architetto, designer, artista e teorico che ha rivoluzionato il pensiero del secolo scorso, avvicinandosi a grandi passi verso il nuovo millennio. L’esposizione, che raccoglie alcune delle più belle opere provenienti da collezioni pubbliche e private, è nata dalla collaborazione tra Triennale e Fondation Cartier: si terrà dal 13 aprile al 13 ottobre 2024.

Sempre in Triennale, ci sarà la possibilità di visitare altre mostre di design e architettura. La prima è quella dedicata a Gae Aulenti, una delle donne più famose a mondo nel settore del design: la sua opera è complessa e ricca di sfaccettature, molte delle quali non sono ancora state analizzate a fondo. L’esposizione si ripropone proprio di dare un nuovo punto di vista sul suo lavoro. Andrà in scena da maggio ad ottobre 2024, ma le date sono ancora da definire. Sarà invece il design ricco e colorato di Inga Sempé ad essere protagonista della ricostruzione in scala de La Casa Imperfetta, esposta in Triennale da aprile a settembre 2024.

Infine, non possiamo fare a meno di citare il Salone del Mobile e del suo appuntamento parallelo, l’interessante SaloneSatellite: lanciato 25 anni come punto di riferimento per nuovi e giovani talenti under 35, è ancora oggi una manifestazione iconica. L’esposizione intitolata I 25 anni del SaloneSatellite verrà organizzata da Beppe Finessi, per raccontare alcuni dei più famosi protagonisti che l’hanno vissuto e i progetti più recenti, per dimostrare come l’evento sia stato – e sia tutt’oggi – un trampolino di lancio per designer di talento. L’appuntamento si terrà dal 16 al 28 aprile 2024.

Il MAXXI di Roma ospiterà la mostra intitolata AALTO. Aino Alvar Elissa: la dimensione umana del progetto, per celebrare una delle coppie più famose nel mondo dell’architettura, due grandi talenti che hanno saputo coniugare perfettamente la loro arte con il design. Molte delle loro opere sono diventate iconiche, e nella versione su larga scala sono ormai diffuse in tutto il mondo. L’esposizione presenterà 11 progetti realizzati dallo studio AALTO e un allestimento sperimentale per cercare di comprendere meglio il lavoro dei due coniugi. La mostra si terrà fino aò 26 maggio 2024.

Sempre nella capitale, il MACRO accoglierà la mostra 25 Years of Always Stress with BLESS, dedicata allo studio transdisciplinare (il BLESS, per l’appunto) nato dal lavoro di Desiree Heiss e Ines Kaag. Dal riciclo all’uso di materiali particolari, sino all’impiego di tecniche artigianali, l’opera delle due designer è in esposizione per la prima volta in Italia, dal 9 febbraio al 12 maggio 2024. Mentre a Verona, presso il primo piano di Eataly, andrà in scena Bruno Munari: la leggerezza dell’arte, esposizione che ripercorre le tappe principali della carriera dell’artista e designer italiano. Si potrà visitare fino al 31 marzo 2024.

Le mostre di design nel mondo

A Parigi, il museo Cité de l’architecture et du patrimoine ospiterà la mostra dedicata al genio di Paul Andreu, celebre ingegnere e architetto che ha dedicato la sua vita a progettare principalmente aeroporti (e non solo). In grado di coniugare la terra e il cielo, il suo lavoro è rimasto iconico in tutto il mondo. L’esposizione si svolgerà dal 14 febbraio al 2 giugno 2024. È invece presso il Vitra Design Museum di Weil am Rhein, in Germania, che andrà in scena la mostra Science Fiction Design: From Space Age to Metaverse. L’appuntamento sarà dedicato ad una selezione di pezzi rivoluzionari, provenienti dai set dei primi film di fantascienza sino ad alcuni spazi virtuali di design. C’è tempo per visitare l’esposizione dal 18 maggio 2024 all’11 maggio 2025.

Infine, il MoMa di New York ha in programma un paio di appuntamenti da non lasciarsi sfuggire. Il primo è Crafting Modernity. Design in America Latina, una mostra incentrata sul design sudamericano nel turbolento periodo compreso tra gli anni ’40 e ’80, segnato da drammatici cambiamenti politici e sociali. È in questo contesto che la casa veniva vissuta come spazio protetto, dove poter sperimentare e manifestare il proprio pensiero. La mostra sarà visitabile dall’8 marzo al 22 settembre 2024. L’altro evento interessante, disponibile fino al 7 luglio 2024, è Life Cycles: The Materials of Contemporary Design, dedicato invece al ciclo di vita di materiali che possono venire impiegati nell’ambito del design come strategia di riciclo sostenibile.