L’incredibile casa di Roger Whittaker che vale 500mila sterline

Scomparso nel 2023, il cantautore britannico Roger Whittaker lascia in eredità la sua casa in Francia: oggi è sul mercato e vale 500mila sterline

Roger Whittaker è stata una delle icone della musica del ‘900: celebre cantautore britannico nato a Nairobi (all’epoca il Kenya apparteneva all’Impero britannico), è diventato una star grazie al programma tv Top of the Pops. Le sue canzoni sono conosciute in tutto il mondo, e il suo nome è da sempre accompagnato da una voce da baritono e da quella particolare abilità, affinata negli anni, di produrre musica attraverso la tecnica del fischio. Grande amante della Francia, Roger e la sua famiglia hanno vissuto a lungo nel pittoresco villaggio di Montaigu-de-Quercy. La casa in cui il cantautore ha trascorso gli ultimi anni della sua vita è ora in vendita: scopriamola insieme.

La casa appartenuta a Roger Whittaker

Roger Whittaker, scomparso nel settembre 2023 all’età di 87 anni, lascia sua moglie Natalie O’Brien e cinque figli: insieme alla sua famiglia, il cantautore viveva nel pittoresco villaggio francese di Montaigu-de-Quercy, in una spettacolare casa distribuita su ben cinque piani. Alla sua morte, la moglie e i figli hanno deciso di metterla in vendita. Oggi il suo valore commerciale è di ben 550mila sterline (ovvero quasi 640mila euro). L’abitazione è a dir poco spettacolare, con oltre 500 metri quadri di superficie calpestabile e un’incantevole terrazza da cui si gode di un panorama mozzafiato.

All’esterno, la casa ha una splendida facciata decorativa in pietra e bellissime finestre ad arco, dalle quali non è difficile immaginare che si possa avere una vista strepitosa sulle campagne del sud della Francia. È il perfetto mix tra architettura storica rurale, della quale l’abitazione conserva ancora il suo sapore più autentico, e lusso, considerando anche tutti i confort che si possono trovare al suo interno. Insomma, l’ideale per chi vuole vivere in pieno relax, in un angolo di paradiso senza tuttavia rinunciare alle comodità moderne.

Gli splendidi e lussuosi interni

L’abitazione appartenuta a Roger Whittaker si apre su un ampio ingresso diviso in due da una grande scalinata ricoperta da un lussuoso tappeto rosso. Nella sala spicca un meraviglioso camino e una stufa a legna, che conferiscono calore all’ambiente: da qui si può accedere alla grande terrazza che si affaccia sulle colline francesi, ma anche ad una prima camera da letto completa di spogliatoio e di bagno privato, l’ideale per gli ospiti in visita. Sull’altro lato della casa, invece, c’è una bellissima cucina in stile country perfettamente arredata, con una vicina zona pranzo dall’aspetto formale.

Sempre al piano terra, si apre una seconda camera da letto con grande bagno privato. Salendo ai piani superiori (ai quali vi è accesso anche tramite un comodo ascensore) si incontrano altre due camere da letto, un bagno privato e uno dedicato agli ospiti. Ma non è ancora finita qui: si può scendere ad un livello inferiore, dove si trova un’altra splendida zona giorno e una ricchissima biblioteca fornita di camino, le cui pareti sono interamente rivestite da scaffalature in legno realizzate su misura. Pare fosse proprio questa la stanza preferita di Roger, dove era solito intrattenersi con la famiglia o con i suoi ospiti.

Accanto alla biblioteca, vi è infine l’accesso allo studio musicale privato di Whittaker, dove componeva la sua musica. Sembra incredibile potersi immergere in quest’atmosfera, ancora pregna delle sue meravigliose sonorità. L’intera abitazione è piena di carattere e arredata con mobili dal design unico, tra stile e lusso. Uno dei punti forti è ovviamente la terrazza di cui abbiamo già parlato, dove si può cenare nelle serate estive ammirando il panorama spettacolare delle campagne del sud della Francia. Un vero dolce vivere.