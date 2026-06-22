Sangallo revival come il ricamo si fa architettura negli interni contemporanei

Dal taglio laser su metallo alla stampa 3D, dalle lampade a sospensione alle facciate ventilate: come il pizzo Sangallo si trasforma in filosofia progettuale per gli interni del 2026

Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

Unsplash Il traforo tipico del Sangallo: fori lavorati a punto erba, motivi floreali e il dialogo tra pieno e vuoto che, nella lavorazione originale nata a San Gallo, è già architettura prima ancora di diventarlo

Per decenni lo abbiamo relegato ai corredi della nonna, alle camicie estive da vacanza in Riviera o alla biancheria per la casa dal sapore nostalgico. Eppure, nel 2026, il pizzo Sangallo compie un salto di scala senza precedenti, abbandonando la dimensione bidimensionale del tessuto per farsi volume, ombra e struttura. Non si tratta più di una semplice decorazione applicata, ma di una vera e propria filosofia progettuale: il ricamo che si fa architettura.

L’estetica del vuoto oltre il tessuto

Il Sangallo contemporaneo non è più fatto solo di filo e ago. Il concetto di traforo, tipico di questa lavorazione nata nella città svizzera di San Gallo, viene oggi reinterpretato attraverso tecnologie d’avanguardia come il taglio laser su metallo, il fretwork su legno e la stampa 3D di polimeri eco-sostenibili.

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L’essenza di questo revival risiede nel gioco tra pieno e vuoto. Gli architetti d’interni stanno riscoprendo che una superficie traforata non è solo un limite fisico, ma un filtro dinamico.

Pannelli divisori in acciaio tagliato al laser riprendono i motivi floreali e geometrici del pizzo classico, separando gli ambienti senza chiuderli, lasciando che lo sguardo intuisca cosa accade oltre – proprio come il pizzo sulla pelle.

Luce ricamata: il design dell’ombra

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Il vero protagonista di questo revival è il dialogo con la luce. Se nell’abbigliamento il Sangallo serviva a svelare con discrezione, nell’interior design serve a proiettare. Lampade a sospensione e piantane progettate con pattern “Sangallo” trasformano intere stanze in lanterne magiche. Quando la luce attraversa i ricami geometrici delle superfici, le ombre proiettate su muri e pavimenti diventano decorazioni effimere che cambiano posizione durante la giornata, seguendo l’andamento del sole.

Questa “architettura dell’ombra” permette di decorare uno spazio senza ingombrarlo, rendendo le pareti vibranti e vive. È un approccio che sposa il desiderio di minimalismo ma rifiuta la freddezza delle superfici piatte, cercando una profondità sensoriale che solo il traforo sa offrire.

Sangallo e sostenibilità: la nuova leggerezza

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Il ritorno del Sangallo si inserisce perfettamente nella ricerca di una sostenibilità estetica. La sottrazione di materia – il buco, il vuoto – riduce l’impiego di risorse pur aumentando il valore percepito dell’oggetto. Le facciate degli edifici moderni iniziano a utilizzare “pelli” in alluminio o ceramica che emulano il pizzo per favorire la ventilazione naturale e il raffrescamento passivo, dimostrando che un decoro antico può offrire soluzioni tecnologiche modernissime.

Il tocco romantico nel minimalismo

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In un mondo dominato dal rigore digitale, il Sangallo revival porta in casa una componente umana e artigianale, anche quando è prodotto da una macchina. È un omaggio alla pazienza e alla cura dei dettagli, una forma di romanticismo architettonico che non scade nel lezioso.

Dalle ante degli armadi che sembrano ricamate ai paraventi che ricordano i merletti della tradizione, il Sangallo del 2026 è la dimostrazione che la bellezza del passato non muore, ma cambia stato fisico. Da filo si fa muro, da abito si fa stanza, confermando che l’eleganza più autentica è quella che sa respirare attraverso i propri vuoti.