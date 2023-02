Come progettare una parete da arrampicata dentro casa

Web writer freelance, scrive articoli SEO, testi per siti internet, social e altro. Vivo scrivendo per realizzare la mia idea di libertà.

Costruire una parete di arrampicata fai da te a casa è uno dei modi efficaci per allenarsi quando si vuole migliorare sia le proprie abilità che la forza. Una parete da arrampicata in casa può sembrare un’idea eccentrica, ma non è così difficile da realizzare, se hai lo spazio adeguato. Tutta la famiglia potrà cimentarsi in salite sempre più impegnative e godere del brivido dell’arrampicata indoor in qualsiasi momento. Infatti, puoi anche decidere di allestire una parete da arrampicata in giardino per dare ai tuoi figli la possibilità di giocare all’aria aperta.

Un pannello da arrampicata fai da te in legno appositamente costruito su una parete può essere semplice o complesso, a seconda dei vostri gusti. Qualsiasi sia la grandezza del muro che decidi di costruire, i passaggi rimarranno generalmente gli stessi. In questo articolo ti spieghiamo come fare per progettare una parete da arrampicata dentro casa, da dove iniziare e cose da tenere a mente per non fare errori.

Considerazioni da fare prima di costruire una parete da arrampicata fai da te

Prima di cimentarti nella costruzione di una parete da arrampicata a casa devi farti alcune domande essenziali che ti daranno un quadro preciso di quelli che sono gli interventi da fare. Prima di tutto: qual è il tuo budget? Puoi permetterti di pagare qualcuno che faccia tutto il lavoro o dovete arrangiarvi da soli? Se scegli il fai da te, qual è il vostro livello di abilità e conoscenza in fatto di carpenteria?

Non sottovalutare l’impresa, una parete da arrampicata deve essere innanzitutto sicura e, molto probabilmente, anche a prova di bambino, per cui se proprio non sai neanche tenere un trapano in mano, considera che potrebbe essere meglio farsi aiutare da un professionista. Dove vuoi allestire la parete attrezzata? Dentro casa o in giardino? Hai una parete sufficientemente alta che vi permetta di divertirvi, o potrai salire giusto un paio di gradini?

Chi utilizzerà la parete da arrampicata? Solo adulti o anche bambini? Il vostro intento è solo quello di passare del tempo divertendovi o volete allenarvi seriamente per prepararvi a future sfide su roccia?

L’altezza della tua parete da arrampicata dipende in gran parte dallo spazio che hai a disposizione e dal tipo di parete che intendi costruire. Se hai il desiderio e la possibilità di costruire una parete da arrampicata con corda completa nel tuo giardino, fallo, tuttavia, la maggior parte delle persone ha solo la capacità di allestire un piccolo bouldering nelle loro case.

La cosa principale da tenere a mente è che per quanto alta sia la tua parete, dovresti sempre essere in grado di cadere in sicurezza, atterrando su un crash pad da un’altezza ridotta o proteggendo la tua caduta con attrezzatura da arrampicata su roccia standard.

Costruire una parete arrampicata: i materiali

Quando hai deciso dove e come costruire la parete da arrampicata non ti resta che raccogliere i materiali necessari e cominciare. Se desideri costruire un pannello da arrampicata fai da te in legno, puoi scegliere tra compensato o OSB (oriented strand board). L’OSB è molto più resistente e tende ad essere anche meno costoso del compensato.

Tuttavia, è più pesante e ha una maggiore tendenza a trattenere l’umidità, che può indebolire il materiale. Se desideri costruire il tuo muro all’esterno o in uno scantinato umido, ad esempio, è meglio usare il compensato. In alternativa, puoi utilizzare un pannello trattato a pressione o un pannello composito.

Puoi anche dipingere il pannello di legno, l’importante è che scegli una vernice resistente alle intemperie se hai intenzione di costruire la parete all’esterno, oltre a trattare il legno per renderlo resistente agli agenti atmosferici. In alternativa, considera di utilizzare direttamente un muro in cemento e decorarlo con prese da arrampicata. Esistono ancoraggi speciali chiamati ancoraggi drop-in per cemento o ancoraggi cavi che ti consentono di fissare direttamente le tue prese di arrampicata a una superficie di cemento.

Strumenti di cui avrai bisogno

Dopo aver scelto il materiale del muro, è il momento di raccogliere gli strumenti necessari per costruire la parete. Avrai bisogno di una livella, un metro a nastro, una sega da banco o una sega circolare (se stai costruendo il muro in legno), un trapano e giradadi.

A seconda del design che vuoi realizzare, potresti aver bisogno anche di strumenti specialistici aggiuntivi per garantire che il tuo muro sia sicuro.

Come costruirla

Per costruire la parete in legno, inizia incorniciando il muro, in altre parole fissando un ancoraggio al pavimento e al soffitto. Poi, puoi passare al telaio, fissando le travi di legno con viti e dadi a T. Trattandosi della struttura su cui poggerà tutta la parete, la precisione qui è essenziale, quindi non avere fretta.

Se hai deciso di costruire la parete all’esterno, assicurati che ci sia un piccolo spazio tra ogni sezione. Questo perché In diverse condizioni meteorologiche e di umidità, il legno si espande e si contrae, anche se solo in minima parte. Controlla sempre che tutti i bulloni e le viti siano sicuri e che non ci siano pezzi taglienti che potrebbero ferire durante la scalata.

Inoltre, se stai costruendo il muro in legno, assicurati che non ci siano schegge che potrebbero rimanere incastrate tra le dita. Leviga i punti spigolosi con carta vetrata a grana grossa prima, e poi con un’altra più leggera per renderla delicata al tatto. Un’altra precauzione di sicurezza che devi prendere in considerazione prima di progettare e costruire la parete è la zona di atterraggio. Fai in modo che l’area intorno alla tua parete da arrampicata sia sicura in caso di cadute.

Assicurati che ci sia spazio sufficiente per mettere un robusto crash pad e che non ci siano oggetti che ostruiscono l’area in cui potresti atterrare.

Scegliere le prese per la parete da arrampicata

Una volta terminata la struttura portante della parete da arrampicata, è il momento di scegliere gli appigli da installare. Alcune di queste prese per parete da arrampicata sono vendute come pezzi singoli, mentre altre vengono fornite come parte di un kit. Fai una piccola ricerca sulle migliori prese da utilizzare in base alle tue esigenze, le possibilità sono infinite.

Le prese più grandi e colorate sono ottime per gli scalatori più giovani, perché sono più facili da impugnare e sono anche facili da vedere. Per gli scalatori esperti, invece, è possibile acquistare una varietà di appigli diversi per affinare le proprie abilità.

Fondamentalmente ci sono due tipi di prese da arrampicata: avvitabili e imbullonate. Le prese avvitabili si attaccano al legno o al cemento con piccole viti mentre le prese imbullonate sono fissate usando un bullone a brugola e un dado a T. Sistemare le prese sulla parete da arrampicata può essere un compito arduo. Alcuni set sono già progettati per essere installati in un certo ordine, per cui se sei poco esperta puoi optare per questa soluzione ed evitare di sbagliare.

Se hai già esperienza, puoi impostare le prese in modo che scalare risulti più difficile. Ad esempio, utilizza prese più piccole per migliorare le tue abilità di arrampicata, come la forza, la presa e l’equilibrio. In alternativa, puoi impostare prese più grandi per allenare la potenza esplosiva, abilità dinamiche e coordinazione.

Pannello da arrampicata fai-da-te per bambini

I bambini adorano arrampicarsi e, oltretutto, l’arrampicata ha immensi benefici per loro. Non solo li fa divertire, ma li aiuta a sviluppare presto la forza e l’amore per lo sport. Quando si tratta di costruire pareti di arrampicata indoor per bambini, però, ci sono alcune cose in più a cui pensare.

Per iniziare, assicurati di acquistare prese da arrampicata per bambini della misura corretta per le loro piccole mani, posizionandole sempre relativamente vicine tra loro in modo che possano raggiungere i punti d’appoggio.

Inoltre, mantieni l’altezza del muro o dei percorsi più bassa e appropriata per i bambini, perché una caduta per loro potrebbe essere molto più pericolosa. Infine, assicurati che non ci siano spigoli vivi o ruvidi su cui potrebbero potenzialmente ferirsi.

Controlla e ricontrolla tutto, poiché i tuoi piccoli probabilmente non penseranno di farlo.