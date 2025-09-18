Villa Viagrande, architettura siciliana e design contemporaneo

Un gioiello tra Etna e Catania, dove storia, natura e innovazione si incontrano

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

Il giardino con alberi di agrumi, simbolo della tradizione siciliana

Siamo nel cuore della Sicilia, immersa nella pittoresca cornice di Viagrande, uno dei borghi etnei più suggestivi e a pochi passi dalla vibrante Catania, si svela un gioiello di architettura e design: Villa Viagrande. Conosciuta anche come Villa Kiwi, questa dimora è il perfetto connubio tra stile siciliano e innovazione, un luogo dove la storia di un’antica masseria contadina – o villa padronale – si fonde armoniosamente con l’audacia del design contemporaneo.

Posizionata strategicamente alle pendici dell’Etna, al confine dei Monti Rossi, Villa Viagrande offre un panorama mozzafiato sul vulcano, capace di incantare a ogni alba e tramonto. Un rifugio esclusivo che promette un’esperienza di lusso e relax, avvolti dalla bellezza autentica e dalla ricchezza culturale dell’isola.

Un giardino reinventato

Lo sforzo progettuale di Villa Viagrande è stato guidato da un profondo rispetto per l’esistente, unito a una ricerca incessante di un’immagine architettonica che celebra il dialogo tra vecchio e nuovo. Il vecchio giardino, un tempo poco curato, è stato trasformato in un’oasi di design, innovando il concetto stesso di giardino siciliano. Qui, forme ed essenze sono state semplificate, dando un nuovo ordine a elementi fondamentali come le piante, i viali di collegamento e i terrazzamenti orizzontali.

Un lungo viale principale d’ingresso, dalle radici antiche ma dalla lavorazione contemporanea, è rivestito in pietra lavorata a mano, riprendendo il tracciato di un vecchio sentiero. L’ampio spazio esterno è un abbraccio di natura: maestosi pini, prati impeccabili e conifere lussureggianti si alternano alla forte presenza della scura pietra lavica locale.

La veranda dinamica

Alla fine del viale principale, una scala in pietra lavica conduce a un altro cuore pulsante della villa: la veranda dinamica. Nata dall’esigenza di ampliare un antico palmento, il cuore pulsante dove un tempo l’uva veniva pigiata, questa struttura è un capolavoro di ingegneria e design.

Oggi, interamente realizzata in acciaio Corten, un materiale che muta con il tempo assumendo tonalità calde e terrose, questa veranda è un inno alla flessibilità e alla resilienza. È un luogo che si trasforma con le stagioni e gli umori: contemporaneamente coperto e aperto, riscaldato e ventilato, innovativo e tradizionale, statico e motorizzato. La sua vera magia risiede nella sua totale modulabilità: metà del tetto si apre al cielo, mentre le grandi pareti vetrate scorrevoli si possono raccogliere ai margini, invitando l’esterno a fondersi con l’interno, in un dialogo continuo con il paesaggio circostante e le condizioni climatiche.

Il palmento originale, integrato in questo spazio, è stato sapientemente ristrutturato e si presta a essere la cornice perfetta per ogni tipo di evento, aggiungendo un fascino storico e autentico a ogni occasione.

L’oasi blu: la piscina a sfioro

In uno spiazzale rivestito in lastre monolitiche di grande dimensione in pietra naturale, si estende una grande vasca, la maestosa piscina di Villa Viagrande. Con una lunghezza di 17 metri e una larghezza di 8 metri, e una profondità variabile, questa piscina a sfioro offre un’esperienza senza pari, un’oasi di serenità e ristoro sotto il cielo siciliano.

Immersa nel verde, tra pini centenari e conifere, la piscina è il luogo ideale per rinfrescarsi nelle calde giornate estive o semplicemente per godere di momenti di puro relax vista Etna.

La casa

La casa padronale stessa, che si estende su ben 600 metri quadrati distribuiti su tre livelli, è il risultato di una sapiente e audace ristrutturazione di un’antica masseria contadina. Gli architetti hanno affrontato la sfida di trasformare gli spazi interni, originariamente divisi, in un ambiente aperto, ampio e unico, tipico dello stile contemporaneo.

Gli interni sono un inno allo stile mediterraneo e alla ricerca materica, con pochi colori e materiali utilizzati per esaltarne l’autenticità. Tutte le pareti interne sono finite a calce naturale, stesa in maniera irregolare secondo la tradizione locale, e volutamente lasciate del colore della calce per sottolineare la bellezza e l’autenticità del materiale. Anche gli intonaci esterni in cocciopesto naturale contribuiscono a mantenere quell’aspetto vissuto e dato dal tempo che ne esalta il carattere originario.

L’acciaio, materiale moderno per eccellenza, non è solo un elemento strutturale ma è stato elevato a vero e proprio protagonista di finitura, dialogando con la tradizione e aggiungendo un tocco di eleganza contemporanea e un’immagine architettonica globale.

Salendo un’elegante scala, si giunge al piano superiore. A metà percorso, un ampio bagno di design è dedicato a una delle camere da letto matrimoniali, posta qualche gradino più su. Questa camera offre un’esperienza unica, con aperture pensate per stupire: una grande vetrata oscurabile, che si apre sulle scale e su un’ulteriore veduta sulla piscina, e un lucernaio che consente di ammirare direttamente il cielo e le stelle dal proprio letto.

Comfort, lusso e avventura

Villa Viagrande non è solo una dimora di design, ma un concentrato di comfort e servizi pensati per rendere il soggiorno indimenticabile.

La posizione strategica della villa permette di esplorare le meraviglie della Sicilia orientale con estrema facilità: la perla di Taormina a 40 km, il suggestivo borgo marinaro di Acitrezza a 11 km, e la storica Siracusa a 75 km. Dalle emozionanti escursioni sull’Etna alle immersioni nelle acque cristalline, dalle passeggiate tra i vicoli storici dei paesi etnei alle serate glamour di Taormina, ogni desiderio di avventura o di relax può essere esaudito, trasformando ogni giorno in un ricordo prezioso.

Villa Viagrande, o Villa Kiwi, è molto più di una semplice casa; è un’esperienza sensoriale completa, un viaggio tra storia e innovazione, natura e lusso.