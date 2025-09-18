Villa Viagrande, architettura siciliana e design contemporaneo

Un gioiello tra Etna e Catania, dove storia, natura e innovazione si incontrano

Foto di Chiara Guarino

Chiara Guarino

Service e product designer

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

Pubblicato: 18 Settembre 2025 17:00

IPA Living / Chiara Cadeddu
Il giardino con alberi di agrumi, simbolo della tradizione siciliana

Siamo nel cuore della Sicilia, immersa nella pittoresca cornice di Viagrande, uno dei borghi etnei più suggestivi e a pochi passi dalla vibrante Catania, si svela un gioiello di architettura e design: Villa Viagrande. Conosciuta anche come Villa Kiwi, questa dimora è il perfetto connubio tra stile siciliano e innovazione, un luogo dove la storia di un’antica masseria contadina – o villa padronale – si fonde armoniosamente con l’audacia del design contemporaneo.

Posizionata strategicamente alle pendici dell’Etna, al confine dei Monti Rossi, Villa Viagrande offre un panorama mozzafiato sul vulcano, capace di incantare a ogni alba e tramonto. Un rifugio esclusivo che promette un’esperienza di lusso e relax, avvolti dalla bellezza autentica e dalla ricchezza culturale dell’isola.

Villa Viagrande giardino con pini e prato verde
IPA Living / Chiara Cadeddu
Il giardino di Villa Viagrande ridisegnato con pini secolari e prato all’inglese

Un giardino reinventato

Lo sforzo progettuale di Villa Viagrande è stato guidato da un profondo rispetto per l’esistente, unito a una ricerca incessante di un’immagine architettonica che celebra il dialogo tra vecchio e nuovo. Il vecchio giardino, un tempo poco curato, è stato trasformato in un’oasi di design, innovando il concetto stesso di giardino siciliano. Qui, forme ed essenze sono state semplificate, dando un nuovo ordine a elementi fondamentali come le piante, i viali di collegamento e i terrazzamenti orizzontali.

Un lungo viale principale d’ingresso, dalle radici antiche ma dalla lavorazione contemporanea, è rivestito in pietra lavorata a mano, riprendendo il tracciato di un vecchio sentiero. L’ampio spazio esterno è un abbraccio di natura: maestosi pini, prati impeccabili e conifere lussureggianti si alternano alla forte presenza della scura pietra lavica locale.

Albero di arance visto dall’interno della villa con pannelli in corten
IPA Living / Chiara Cadeddu
Scorcio del giardino con albero di arance incorniciato da pannelli in corten

La veranda dinamica

Villa Viagrande veranda con vetrate panoramiche
IPA Living / Chiara Cadeddu
La veranda con pareti vetrate scorrevoli che si aprono sul giardino e sulla piscina

Alla fine del viale principale, una scala in pietra lavica conduce a un altro cuore pulsante della villa: la veranda dinamica. Nata dall’esigenza di ampliare un antico palmento, il cuore pulsante dove un tempo l’uva veniva pigiata, questa struttura è un capolavoro di ingegneria e design.

Villa Viagrande esterno con struttura in acciaio corten
IPA Living / Chiara Cadeddu
L’esterno della veranda in acciaio corten, icona di architettura contemporanea

Oggi, interamente realizzata in acciaio Corten, un materiale che muta con il tempo assumendo tonalità calde e terrose, questa veranda è un inno alla flessibilità e alla resilienza. È un luogo che si trasforma con le stagioni e gli umori: contemporaneamente coperto e aperto, riscaldato e ventilato, innovativo e tradizionale, statico e motorizzato. La sua vera magia risiede nella sua totale modulabilità: metà del tetto si apre al cielo, mentre le grandi pareti vetrate scorrevoli si possono raccogliere ai margini, invitando l’esterno a fondersi con l’interno, in un dialogo continuo con il paesaggio circostante e le condizioni climatiche.

Villa Viagrande veranda in acciaio corten con pareti vetrate
IPA Living / Chiara Cadeddu
Vista della veranda in acciaio corten che dialoga con gli spazi interni

Il palmento originale, integrato in questo spazio, è stato sapientemente ristrutturato e si presta a essere la cornice perfetta per ogni tipo di evento, aggiungendo un fascino storico e autentico a ogni occasione.

L’oasi blu: la piscina a sfioro

Piscina moderna davanti alla villa con struttura in corten e grandi vetrate
IPA Living / Chiara Cadeddu
Piscina a sfioro e facciata in corten con ampie vetrate

In uno spiazzale rivestito in lastre monolitiche di grande dimensione in pietra naturale, si estende una grande vasca, la maestosa piscina di Villa Viagrande. Con una lunghezza di 17 metri e una larghezza di 8 metri, e una profondità variabile, questa piscina a sfioro offre un’esperienza senza pari, un’oasi di serenità e ristoro sotto il cielo siciliano.

Immersa nel verde, tra pini centenari e conifere, la piscina è il luogo ideale per rinfrescarsi nelle calde giornate estive o semplicemente per godere di momenti di puro relax vista Etna.

Living con camino in vetro e scaffali moderni integrati
IPA Living / Chiara Cadeddu
Zona living con camino moderno a vetro e librerie a incasso

La casa

Villa Viagrande bagno di design con lavabo in legno
IPA Living / Chiara Cadeddu
Bagno contemporaneo con lavabo in legno naturale e dettagli moderni

La casa padronale stessa, che si estende su ben 600 metri quadrati distribuiti su tre livelli, è il risultato di una sapiente e audace ristrutturazione di un’antica masseria contadina. Gli architetti hanno affrontato la sfida di trasformare gli spazi interni, originariamente divisi, in un ambiente aperto, ampio e unico, tipico dello stile contemporaneo.

Bagno moderno con lavabi doppi e specchi dorati in villa a Viagrande
IPA Living / Chiara Cadeddu
Bagno minimalista con pavimento in legno e doppi lavabi dal design contemporaneo

Gli interni sono un inno allo stile mediterraneo e alla ricerca materica, con pochi colori e materiali utilizzati per esaltarne l’autenticità. Tutte le pareti interne sono finite a calce naturale, stesa in maniera irregolare secondo la tradizione locale, e volutamente lasciate del colore della calce per sottolineare la bellezza e l’autenticità del materiale. Anche gli intonaci esterni in cocciopesto naturale contribuiscono a mantenere quell’aspetto vissuto e dato dal tempo che ne esalta il carattere originario.

Camera da letto moderna con travi a vista bianche e lucernario
IPA Living / Chiara Cadeddu
Camera da letto luminosa con tetto a travi bianche e lucernari

L’acciaio, materiale moderno per eccellenza, non è solo un elemento strutturale ma è stato elevato a vero e proprio protagonista di finitura, dialogando con la tradizione e aggiungendo un tocco di eleganza contemporanea e un’immagine architettonica globale.

Scala interna moderna con balaustra in vetro e arredo vintage in villa a Viagrande
IPA Living / Chiara Cadeddu
Scala sospesa in vetro e ferro con dettagli di arredo in legno antico

Salendo un’elegante scala, si giunge al piano superiore. A metà percorso, un ampio bagno di design è dedicato a una delle camere da letto matrimoniali, posta qualche gradino più su. Questa camera offre un’esperienza unica, con aperture pensate per stupire: una grande vetrata oscurabile, che si apre sulle scale e su un’ulteriore veduta sulla piscina, e un lucernaio che consente di ammirare direttamente il cielo e le stelle dal proprio letto.

Sala da pranzo moderna con tavolo in legno e sedie gialle
IPA Living / Chiara Cadeddu
Sala da pranzo con tavolo in legno massello e sedie gialle di design

Comfort, lusso e avventura

Villa Viagrande non è solo una dimora di design, ma un concentrato di comfort e servizi pensati per rendere il soggiorno indimenticabile.

Salotto elegante con soffitto affrescato e divani bianchi
IPA Living / Chiara Cadeddu
Salotto con soffitto affrescato e arredi minimal

La posizione strategica della villa permette di esplorare le meraviglie della Sicilia orientale con estrema facilità: la perla di Taormina a 40 km, il suggestivo borgo marinaro di Acitrezza a 11 km, e la storica Siracusa a 75 km. Dalle emozionanti escursioni sull’Etna alle immersioni nelle acque cristalline, dalle passeggiate tra i vicoli storici dei paesi etnei alle serate glamour di Taormina, ogni desiderio di avventura o di relax può essere esaudito, trasformando ogni giorno in un ricordo prezioso.

Cucina luminosa con piano cottura e finestra panoramica sul giardino
IPA Living / Chiara Cadeddu
Cucina moderna con piano bianco e grande finestra affacciata sul verde

Villa Viagrande, o Villa Kiwi, è molto più di una semplice casa; è un’esperienza sensoriale completa, un viaggio tra storia e innovazione, natura e lusso.

