Cabina armadio ad angolo, le migliori soluzioni d’arredo

Fonte: iStock Cabina armadio

Quante volte abbiamo desiderato di avere una cabina armadio? È il sogno di noi che siamo cresciute vedendole nelle serie televisive, come quella di Carrie Bradshaw in Sex and the City o di Jenna Rink in 30 anni in un secondo. La cabina armadio è un vero plus perché consente di avere una panoramica completa degli abiti da indossare ed è un complemento di design molto moderno, che può rivoluzionare la nostra camera da letto. Ma se non abbiamo spazio a sufficienza, non dobbiamo disperare: possiamo semplicemente optare per una cabina armadio ad angolo, ideale non solo in camera ma effettivamente utile per sfruttare una stanza più piccola e realizzare così quel sogno di potersi sentire Carrie in fase di scelta del look.

Cabina armadio ad angolo, cos’è e le caratteristiche

No, per allestire la cabina armadio non serve uno spazio eccessivo a disposizione: questo è un errore che molti commettono perché effettivamente nel nostro immaginario collettivo sono delle soluzioni che vengono installate in una stanza adibita al suo scopo principale. In realtà il mondo dell’arredamento offre diverse opzioni per creare la cabina armadio usando elementi modulari, quindi componendola sulla base delle proprie esigenze.

Abbiamo una camera da letto a forma quadrata? Dobbiamo scegliere un angolo in cui le due pareti sono semi libere, quindi non è presente una finestra che possa impedire il progetto. Per quanto riguarda la profondità, ci bastano circa 90 o 100 cm, soprattutto se vogliamo realizzarla con le ante scorrevoli, risparmiando ulteriore spazio. Questo progetto è un vero e proprio plus per la zona notte perché di fatto diventa uno spazio contenitivo super funzionale e persino di grande eleganza: ci aiuta a tenere abbigliamento e biancheria in ordine. Per una cabina armadio ad angolo, consigliamo dunque di optare per un progetto su misura, così da massimizzare lo spazio al suo interno come preferiamo.

La scelta della cabina armadio ad angolo: quali sono i criteri?

Prima di tutto, dobbiamo avere cura di prendere le misure, quindi di verificare lo spazio a nostra disposizione. Come abbiamo suggerito prima, c’è la possibilità di scegliere due pareti attigue, dove la cabina armadio non deve andarsi a scontrare con la finestra. È assolutamente essenziale avere le idee chiare in merito allo spazio perché altrimenti potremmo pregiudicare la riuscita del progetto. Come soluzione di arredo, abbiamo due possibilità: scegliere una cabina armadio angolare già strutturata, o in alternativa crearla su misura, persino con il fai da te. Possiamo poi propendere per cabine armadio angolari abbastanza lineari, che sfruttano la verticalità delle pareti e che non sono dissimili da un armadio dal punto di vista della composizione interna, ma naturalmente non sono presenti tutti quegli elementi strutturali tipici dell’armadio.

Come allestire una cabina armadio ad angolo: le migliori soluzioni

Lo abbiamo detto: è il sogno di molte donne perché consente di organizzare con piani estraibili, porta oggetti e moduli, oltre che un elegante punto luce LED, i propri abiti e avere tutti gli accessori a vista. Per le fashioniste, significa avere l’opportunità di sperimentare stili e abbinamenti diversi senza aprire tutte le ante dell’armadio. E questo è il punto di forza della cabina che coniuga funzionalità ed estetica. Grazie alla possibilità di sfruttare le due pareti attigue, la cabina armadio ad angolo ci consente di scegliere ripiani e cassetti integrati per riporre biancheria, abiti invernali ed estivi, cappotti, accessori. Tutto viene organizzato in un’unica struttura che risulta avvolgente dal punto di vista del design: l’armadio risulta più impattante sotto questo aspetto.

Gli elementi estraibili

Per quanto riguarda la progettazione della cabina armadio abbiamo in realtà un mondo di possibilità perché possiamo sbizzarrirci con cesti scorrevoli, ripiani, porta pantaloni o ancora porta cravatte e cinture. Siamo noi a determinare tutti quegli elementi che andranno a comporre la cabina armadio qualora volessimo realizzarla da zero, quindi prendendo come punto di riferimento le nostre esigenze e lo spazio a disposizione. Consideriamo inoltre che una cabina armadio ad angolo ci aiuta a mantenere tutto in ordine e ci mette nella posizione di non dover fare il cambio di stagione, quindi teniamo conto di dover suddividere gli spazi in modo tale da avere in una parte gli abiti invernali e nell’altra quelli estivi.

Ganci e appendiabiti

Tra gli elementi che tornano utili per ottimizzare lo spazio all’interno di una cabina armadio ad angolo troviamo ganci e appendiabiti, che sono disponibili in moltissime forme, misure e materiali. Qualche gancio extra serve sempre, anche perché consente di appendere borse, una soluzione particolarmente utile per chi desidera sfruttare davvero ogni centimetro a propria disposizione.

Illuminazione LED

Un ulteriore aspetto da non sottovalutare quando si sta per progettare una cabina armadio è l’illuminazione. Di solito si tende a propendere per dei punti luce che vengono studiati in modo strategico dagli esperti perché servono ad avere una panoramica chiara degli indumenti e degli accessori presenti all’interno senza doverli cercare nel buio. A tal proposito, l’illuminazione LED è la migliore, non solo da un punto di vista di risparmio energetico – è una soluzione sostenibile, amica del pianeta e delle nostre bollette – ma anche per un’estetica moderna. L’alternativa sono i faretti LED, una tipologia di illuminazione che consente di orientare la luce nella posizione che desideriamo.

Accessori irrinunciabili

Non dobbiamo limitarci in alcun modo. Possiamo integrare uno specchio nella nostra cabina armadio, così come una scarpiera, per ottimizzare lo spazio e avere tutto a portata di mano. Sappiamo che le scarpe talvolta possono occupare troppo spazio: in tal caso optiamo per un portascarpe inclinato o una scarpiera angolare girevole. Avremo le calzature preferite a vista, pronte da abbinare ai nostri look favolosi. Per quanto riguarda lo specchio, invece, è preferibile un modello a tutta altezza, che si rivela strategico per provare gli outfit e dare profondità alla cabina armadio angolare. Per questa soluzione d’arredo, dunque, come abbiamo visto, la parola d’ordine è praticità, ma senza rinunciare affatto all’eleganza di una soluzione che ci dà davvero la possibilità di creare look wow per ogni occasione, sia per andare in ufficio quanto per un appuntamento galante.