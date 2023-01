Dieta, le migliori della settimana dal 2 all’8 gennaio

I pranzi in famiglia e le lunghe cene trascorse con gli amici sono ormai alle spalle: le vacanze sono già finite, ed è tempo di tornare alla normalità. Anche per quanto riguarda la dieta, visto che durante le feste abbiamo sgarrato un po’ e ci siamo concessi quei vizi da cui, nel resto dell’anno, ci teniamo alla larga. Cosa portare in tavola per disintossicarci dalle abbuffate degli ultimi giorni? Scopriamo i consigli dei nostri esperti.

La dieta detox per depurarsi

Durante le feste ne abbiamo approfittato per mangiare un po’ di più e concederci qualche brindisi in compagnia. Ora che le vacanze sono alle spalle, dobbiamo rientrare nei ranghi: il nostro organismo ha proprio bisogno di una buona dieta detox per depurarsi dagli eccessi alimentari e per drenare i liquidi accumulati nelle scorse settimane. Scopriamo quali sono i cibi e le bevande ideali da consumare per dire addio a quei fastidiosi sintomi di un’alimentazione sregolata, come il gonfiore addominale e la ritenzione idrica.

Tra gli alimenti detox per eccellenza c’è l’ananas, ricco di fibre che aumentano il senso di sazietà e garantiscono il benessere intestinale. Ottimi anche i kiwi, che contengono importanti quantità di bioflavonoidi: questi potenti antiossidanti svolgono un’azione tonificante sulle pareti dei vasi sanguigni, migliorando la circolazione e contrastando il gonfiore alle gambe. E come spuntino possiamo concederci un buon centrifugato di carote, mele e zenzero, dagli effetti disintossicanti e depuratori per l’organismo.

Porro: proprietà e benefici

Il porro è un’ottima scelta per portare in tavola un piatto salutare e ricco di gusto: questo bulbo (appartiene alla stessa famiglia di cipolla, aglio e scalogno) ha una spiccata azione depurativa per l’organismo, aiuta a combattere la stipsi ed è fenomenale per dire addio a ritenzione idrica e gonfiore. Merito soprattutto della buona quantità di fibre in esso contenute, che regolano il transito intestinale e sostengono la funzionalità dei reni.

Il profilo nutrizionale del porro è davvero interessante: oltre alle fibre, infatti, è particolarmente ricco di sali minerali importanti per la salute. Spiccano tra tutti il ferro, il magnesio, il selenio e il potassio, quest’ultimo fondamentale per tenere sotto controllo la pressione sanguigna e per proteggere l’apparato cardiovascolare. Tra le vitamine, invece, troviamo soprattutto i folati (rientranti nel gruppo B), consigliati in gravidanza per un corretto sviluppo del sistema nervoso del feto. Sono presenti in ottime quantità anche le vitamine A, C e K.

Cibi amari, preziosi alleati contro l’obesità

Abituati ai sapori più gradevoli che ormai hanno quasi tutti i prodotti confezionati, grazie agli additivi che contengono per renderli più “attraenti” ai consumatori, non tutti apprezzano quegli alimenti amari che però fanno un gran bene alla salute. Si tratta di cibi, perlopiù vegetali, che contengono sostanze responsabili dell’amaro e che sono molto importanti per l’organismo. Queste sostanze, come ci spiega la prof. Angela Bassoli dell’Università di Milano, hanno infatti un’azione protettiva sul cuore, grazie agli effetti antiossidanti che contrastano lo stress ossidativo.

Un altro aspetto fondamentale dei cibi amari è la loro capacità di tenere sotto controllo il senso di fame e, quindi, di aiutarci a combattere sovrappeso e obesità. Il loro consumo stimola infatti la produzione di colecistochinina, che determina senso di sazietà e permette di mangiare meno. Quali sono questi alimenti così preziosi, da inserire assolutamente nella nostra dieta? Spiccano soprattutto le verdure come cicoria, finocchio, radicchio, cavolo verde e rucola, ma anche erbe aromatiche e spezie quali timo, rosmarino, liquirizia e anice.