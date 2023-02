Dieta, le migliori della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio

Siamo quel che mangiamo: la nostra alimentazione influisce moltissimo non solo sul peso, ma anche sulla salute. Ecco perché è importante seguire una dieta sana ed equilibrata, ricca di tutte quelle sostanze nutritive di cui il nostro corpo ha bisogno per funzionare al meglio. Ma non è affatto vero che una dieta vale l’altra: ciascuno di noi ha delle esigenze specifiche, che possono cambiare anche nel giro di poco tempo. Vediamo quali sono i consigli dei nostri esperti per dimagrire senza fatica e stare bene.

Dieta detox, funziona davvero?

Si sente spesso parlare di dieta detox, ma che cos’è? E soprattutto, funziona veramente? In effetti, secondo diversi esperti non esistono alimenti in grado di disintossicare l’organismo – anche perché siamo già dotati di reni e fegato per espellere nella maniera corretta gli scarti di cui non abbiamo bisogno. Superfood, tisane e frullati non servono dunque a liberarci dalle tossine, e anzi possono diventare persino pericolosi se assunti in maniera esclusiva, limitando troppo l’introito calorico e quello di sostanze nutritive essenziali.

Qual è dunque la scelta corretta per star bene? Una vera dieta detox non dovrebbe mirare a disintossicare il corpo, bensì ad agevolare i suoi processi come la digestione e ad apportare tutti i nutrienti di cui necessita. Spazio dunque a cibi leggeri come il pesce e il riso, alle proteine delle carni bianche o dei legumi, a frutta e verdura per fare il pieno di fibre. È poi importante bere molto, eventualmente aiutandosi anche con tisane e infusi per sfruttare le proprietà di erbe quali la melissa, la camomilla e i semi di finocchio.

Istamina, cosa mangiare per stare meglio

L’istamina è una sostanza naturalmente prodotta dal nostro corpo, che viene però secreta in quantità eccessive quando l’organismo viene “bersagliato” da sostanze alle quali è intollerante o allergico. Si tratta dunque della sostanza responsabile della reazione immunitaria e di tutti quei fastidiosi sintomi come asma, orticaria, arrossamento cutaneo ed eritemi, sino ad arrivare alle estreme conseguenze dello shock anafilattico. Elevati livelli di istamina sono presenti anche in alcuni alimenti, che se consumati in eccesso possono provocare una reazione simil-allergica.

Tra i cibi più a rischio ci sono il pesce conservato troppo a lungo, gli alimenti contaminati da batteri Gram negativi, l’alcool, il cioccolato, le uova, il latte, frutta come banane, papaya e fragole, verdura come pomodori, spinaci e crauti. Chi è particolarmente sensibile all’istamina, oltre a fare attenzione a questi alimenti, può trovare beneficio nell’adottare una dieta ricca di prodotti quali insalata, cavolfiori, carote, zucchine, mele, limoni, pesche e uva, con carboidrati provenienti da pasta, riso e patate e proteine derivanti da legumi, carne e pesce freschi.

Polifenoli, a cosa servono

Ricchi di benefici per la salute, i polifenoli sono potenti sostanze antiossidanti che aiutano a neutralizzare i radicali liberi e a diminuire il rischio di sviluppare malattie quali osteoporosi, problemi cardiovascolari, diabete mellito e persino alcune tipologie di cancro. Vista la loro importanza, una dieta salutare dovrebbe prevedere buone quantità di polifenoli. Ma quali sono gli alimenti che li contengono?

I polifenoli sono naturalmente presenti in gran parte dei cibi vegetali, sotto forme diverse (come ad esempio i tannini e i flavonoidi). Li troviamo ad esempio nel limone, nel sedano, nelle mele, nell’uva, nei broccoli, nell’indivia, nei lamponi, nelle fragole, nelle melanzane e negli agrumi. Vi sono poi altri alimenti che ne sono ricchi: è il caso del tè, dei cereali e del cioccolato, oltre che del vino (in particolar modo quello rosso).