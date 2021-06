Proprietà e valori nutrizionali dello yogurt. La nuova linea I Feel Good di Müller

editato in: da

Buono e sano: è lo yogurt, un alimento perfetto per ritrovare il sorriso, fare il pieno di energia e gusto. Oggi ancora di più grazie alla nuova linea I Feel Good di Müller che coniuga il piacere cremoso con varie proprietà nutritive.

Lo yogurt buono e sano

Come scegliere lo yogurt? Oltre che sano deve, ovviamente, essere anche buono. Soddisfare il palato è l’obiettivo di Müller che ha creato la nuova linea I Feel Good. Con prodotti che coniugano alla perfezione gusto e benefici funzionali e nutrizionali. Per mangiare bene e sentirsi bene ogni giorno. Quattro famiglie di prodotti formulati per offrire benessere a 360 gradi e regalare un’esperienza di piacere del tutto nuova.

Oggi più che mai sappiamo quanto sia importante seguire uno stile di vita sano e attivo, prestando grande attenzione agli ingredienti e ai principi funzionali di ciò che portiamo a tavola. Sano però non significa privo di sapore. Al contrario, Müller dimostra come sia possibile unire la bontà con il benessere in un equilibrio perfetto. La nuova linea combina la mitica cremosità e il piacere degli yogurt Müller con nutrienti specifici. I prodotti sono studiati e pensati per rispondere alle esigenze di chi vuole mangiare qualcosa di buono e rimanere in salute, prendendosi cura del proprio corpo, un delizioso cucchiaio dopo l’altro.

Lo Yogurt Intero è indicato per chi è in cerca di fonte di Fibre e Vitamine. Questi nutrienti contribuiscono al funzionamento del sistema immunitario e sono ricchi di benefici. La Vitamina B6 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e aiuta a ridurre il senso di stanchezza, la Vitamina E invece aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo, mentre le Vitamine B1, B2 e B12 favoriscono il metabolismo energetico.

Tante proteine e un gusto unico, senza zuccheri aggiunti, si trovano invece nello Yogurt magro in doppia vaschetta. Una delizia disponibile in tre combinazioni diverse. Infine la linea I Feel Good comprende il Kefir, un prodotto 100% naturale e semplice. Il Kefir Bianco di Müller è preparato con colture di fermenti lattici vivi originate 80 anni fa da grani madre di kefir, mentre il Kefir alla frutta contiene 100 miliardi di fermenti lattici vivi per bottiglia.

Contenuto offerto da Müller.