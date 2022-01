Narvalo e Urban Fitness: arriva la partnership per allenamenti in piena sicurezza

Rimettersi in forma in vista dell’estate e riprendere le buone abitudini, allenando il corpo e ritrovando l’equilibrio psicofisico. Si tratta dell’obiettivo di tante donne che, dopo mesi difficili, ora cercano nell’attività fisica un modo per combattere lo stress e sentirsi meglio. Le strutture sportive e gli allenamenti d’altronde restano fondamentali anche dopo la pandemia. Secondo una recente ricerca, nonostante il desiderio di ritornare ad allenarsi in palestra sia molto forte, la maggior parte delle persone mostra ancora titubanza a riguardo, complice una percezione di mancanza di sicurezza all’interno delle strutture.

In questo scenario che Urban Fitness, azienda leader nel benessere sportivo che propone nei propri centri un allenamento innovativo di soli 20 minuti con tecnologia EMS ad impulsi, ha avviato una partnership con Narvalo, startup spin-off del Politecnico di Milano e creatrice della Narvalo Urban Mask. Quest’utima è la FFP3 anti-smog e anti-virus più confortevole, in grado di offrire massima protezione ai clienti che vogliono tornare ad allenarsi in palestra.

Un’azione congiunta all’insegna della sicurezza e della protezione individuale per l’allenamento che coinvolge i centri Urban Fitness di Milano, Monza e Londra. Dal 17 gennaio qui sono in distribuzione e ordinabili centinaia di mascherine Narvalo, con lo scopo di utilizzare il prodotto al chiuso e rendere il più confortevole possibile l’allenamento dei clienti.

Grazie a uno strato in carbone attivo e alla tecnologia filtrante BLS Zero di BLS, la maschera Narvalo garantisce un livello di filtrazione del 99% dei virus, oltre a smog, batteri e pollini. Tramite la valvola di espirazione ottimizzata inoltre è possibile effettuare sia allenamenti isotonici e isometrici per la forza che esercizi dinamici e aerobici, a differenza di quanto accade con le tradizionali maschere chirurgiche e FFP2/KN95 che riducono il comfort respiratorio per l’esercizio cardiopolmonare.

A completare il prodotto troviamo l’Active Shield, dispositivo proprietario IoT che è posizionato sulla parte anteriore della maschera. Disponibile entro qualche mese, ne incrementa la performance grazie a una ventola intelligente e sensori in grado di monitorare i dati sulle performance respiratorie. L’Active Shield ottimizza il flusso d’aria all’interno della maschera, riducendo l’accumulo del calore e dell’umidità. Inoltre tramite l’app Narvalo, il dispositivo può comunicare con lo smartphone per analizzare le performance respiratorie e offrire all’utente report dettagliati.

“Grazie alla collaborazione con Urban Fitness, puntiamo ad estendere il nostro progetto a favore della salute e del benessere urbano anche in ambito sportivo – spiega Venanzio Arquilla e Ewoud Westerduin, fondatori di Narvalo -. Questa partnership è un esempio di come ogni realtà, dotandosi degli strumenti adeguati, abbia modo di reinventarsi e guardare di nuovo positivamente al futuro”.

“Urban Fitness è la boutique del movimento e dell’allenamento più sicura di Italia, perché permette di allenarsi tramite sessioni individuali e personalizzate con un personal trainer dedicato, oltre a fornire servizi di doccia e spogliatoio personali nel massimo rispetto delle attuali norme sanitarie e igieniche – svela Adriano Silvestri, fondatore di Urban FItness -. La collaborazione con Narvalo si inserisce all’interno di un progetto di innovazione che stiamo mettendo in atto attraverso numerose proposte: dai wearable fino alle tute che inviano impulsi ai muscoli in modo totalmente sicuro in soli 20 minuti, collegandosi ai macchinari EMS e ottimizzando gli allenamenti a 360 gradi. Con le mascherine Narvalo, in particolare, puntiamo ad aumentare ulteriormente il livello di sicurezza dei nostri clienti, mantenendo l’efficacia e il comfort di sempre”.

Contenuto offerto da Narvalo e Urban Fitness.