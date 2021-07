Levissima+, le virtù delle acque funzionali con vitamine e sali minerali

editato in: da

Nella vita di tutti i giorni, trovare l’equilibrio e prendersi cura di sé può essere una vera e propria sfida: la giusta idratazione, una sana alimentazione, come anche l’attività fisica, la meditazione, la cura del corpo/beauty routine sono alcune delle azioni quotidiane che inserite nella propria routine aiutano a stare bene ogni giorno.

Levissima +, combinando la purezza dell’acqua minerale con le proprietà dei sali minerali (magnesio, potassio, zinco) e delle vitamine B presenti in ciascuna bottiglia, diventa un alleato per il benessere a 360°, donando un’idratazione completa che offre concentrazione, vitalità, supporto al sistema immunitario e al metabolismo energetico, a seconda delle proprietà di ciascun elemento. Così, un gesto quotidiano, semplice e fondamentale come l’idratazione diventa ancora più importante per il benessere quotidiano e la costruzione di uno stile di vita positivo.

Vitamina B

Come primo alleato per iniziare la giornata con energia e sostenere i ritmi della vita di tutti i giorni, Levissima+ Vitamine B abbina la purezza dell’acqua Levissima con le vitamine B1, B3 e B6, che contribuiscono al normale metabolismo energetico, aiutando il rilascio dell’energia naturalmente presente negli alimenti. L’aroma di lime, inoltre, rinfresca piacevolmente e dona vivacità ad ogni sorso.

Magnesio

Per il lavoro o lo studio, così come per le giornate piene di impegni da rincorrere Levissima+ Magnesio sarà un aiuto per la concentrazione: il magnesio, infatti, contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e, combinato con il gusto alla mela verde, diventa il perfetto compagno di scrivania.

Zinco

Per mantenere l’equilibrio fisico, che talvolta viene messo alla prova dalle attività e dalle sfide quotidiane, Levissima+ Zinco è un valido sostegno. Lo zinco infatti contribuisce al normale funzione del sistema immunitario e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Levissima+ Zinco all’interno di una dieta varia ed equilibrata contribuisce a soddisfare il fabbisogno di questo minerale. L’aroma al ribes nero, inoltre, aggiunge freschezza e carattere, per dare ad ogni sorso la giusta carica.

Potassio

Infine, ideale come supporto ulteriore ad uno stile di vita attivo, e soprattutto in estate, Levissima+ Potassio è la bevanda ideale, grazie all’apporto di potassio, che contribuisce alla normale funzione muscolare e al benessere dell’organismo. Al gusto mora, senza zuccheri e calorie, Levissima+ Potassio consente di reintegrare i liquidi persi, contribuendo all’idratazione corporea, inoltre contribuisce a soddisfare, all’interno di una dieta varia ed equilibrata, il fabbisogno giornaliero del sale minerale, ne contiene infatti il 16%.

Come spiega la dott.ssa Franca Marangoni, di Nutrition Foundation of Italy: “Un adeguato apporto di potassio può favorire uno stato di migliore benessere fisico, che sarà accompagnato da un maggiore slancio ed energia nella vita quotidiana.” In particolari condizioni diventa importante integrarlo nella propria dieta: “L’assunzione di potassio con la dieta è stata messa in correlazione con la corretta trasmissione dell’impulso nervoso, la funzionalità del sistema nervoso e la contrazione dei muscoli, compreso il cuore”, conclude la dottoressa.

Oltre a Levissima+, anche frutta, verdura, carni fresche, frutta secca a guscio contengono concentrazioni elevate di potassio. Le stesse quantità del sale minerale presenti in Levissima+ Potassio, che corrispondono al 16% del fabbisogno giornaliero, sono infatti contenute anche in una porzione di albicocche disidratate (25g), una di pistacchi tostati (30g) e una di prugne secche (40g): piccoli spuntini ideali per fare fronte al caldo estivo e affrontare le sfide di ogni giorno con slancio e vitalità.