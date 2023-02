Dieta di coppia: come dimagrire insieme al partner

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 Farmabook, una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come web editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Fonte: istock

Regali di coppia, soggiorni di coppia, perché non optare anche per una dieta di coppia? Quando si inizia una dieta insieme ad altre persone, ci sono maggiori possibilità di successo! Lo stimolo reciproco, il sostegno davanti alle tentazioni porta a migliori risultati e contemporaneamente rafforza il rapporto con gli altri e nello specifico con il proprio partner. Uno dei maggiori ostacoli della dieta è l’aderenza che le persone hanno nei confronti del regime alimentare dietetico. Questo accade perché spesso ci si trova a dover pensare a mille preparazioni diverse se si mangia a casa, oppure si è costretti a guardare il proprio partner ordinare pietanze libidinose davanti ai nostri occhi, quando ci si trova seduti al ristorante.

I principi della dieta di coppia

Spesso viene affermato che ogni dieta deve essere fatta su misura, quasi fosse un abito sartoriale, ma non sempre è cosi! Sicuramente un programma alimentare deve essere personalizzato in base alle proprie esigenze specifiche e deve portare a obiettivi costruiti in base al traguardo che si intende raggiungere. Ogni dieta, infatti, ha un target specifico che permette di stabilire quali sono le finalità da raggiungere: perdere peso con una dieta ipocalorica, mettere massa muscolare, mantenere il peso raggiunto oppure risolvere problematiche legate a problemi di intolleranze o sensibilità particolari al colon (leggi anche l’articolo che riguarda la sindrome del colon irritabile).

Attenzione, poiché in caso di problemi personali specifici legati a intolleranze (come quella al lattosio), alla celiachia o all’irritabilità del colon dovuta ad alimenti e cibi troppo aggressivi per le mucose intestinali, la dieta di coppia può non essere tra le strade principali da percorrere. Questo perché condurrebbe il partner ad avere limitazioni o proibizioni alimentari, che non avrebbero alcun senso razionale e alcun beneficio reale per la propria salute e per il proprio benessere alimentare. Una dieta senza particolari restrizioni, ma che serve a mangiare bene oppure a perdere peso, può giovare dell’effetto “trascinante” che consente di influenzare l’alimentazione di altri membri del gruppo di persone di cui si fa parte. Ad esempio, se a casa la mamma inizia una dieta ipocalorica per perdere qualche chiletto accumulato durante le feste, potrà condurre sulla stessa strada anche tutti gli altri membri della famiglia, in modo più o meno diretto. La stessa cosa, ma in modo programmato, può succedere se si vuole iniziare un percorso dietetico di coppia.

Ormai sono sempre di più, i nutrizionisti o gli esperti dell’alimentazione, che offrono percorsi alimentari di coppia. Questi programmi hanno molteplici punti di vantaggio per entrambi i componenti della coppia, oltre che sul girovita anche per quanto riguarda complicità e superamento dei limiti e dei problemi interpersonali.

I benefici della dieta di coppia

Sono tanti i punti che permettono alla coppia di giovare di questa tipologia di dieta e, come già ripetuto, non si tratta solo di benedici estetici ma di vere e proprie iniezioni di stabilità, complicità e tante altre emozioni che risultano fondamentali per la tenuta di una coppia sana. Ecco alcuni dei principali vantaggi della dieta di coppia:

La bilancia è lo strumento che segna il punto di partenza e il traguardo di un programma alimentare. Perché, allora, non aggiungere ai controlli anche il valore del peso comune? Seguire un regime dietetico insieme al partner significa condividere i successi ottenuti in termini di chili persi risparmiando tempo, fatica e frustrazioni. Se tu sei a stecchetto e sgranocchi carote e sedani da mattina a sera e la tua dolce metà riempie il frigorfero di leccornie ipercaloriche anche l’intesa sessuale ne risentirà. Mentre dividere un petto di pollo alla griglia e un’insalata scondita a lume di candela, può essere molto più eccitante che divorare una torta alla panna tra i sensi di colpa e gli angoli bui della casa. La condivisione dei traguardi è, quindi, il primo grande beneficio della dieta di coppia. Certo, il tutto può puzzare di poco professionale, ma i nutrizionisti che si occupano di programmi alimentari di coppia, sanno come elogiare o bacchettare i singoli anche all’interno dello stesso percorso dietetico.

è lo strumento che segna il e il di un programma alimentare. Perché, allora, non aggiungere ai controlli anche il valore del Seguire un regime dietetico insieme al partner significa risparmiando tempo, fatica e frustrazioni. Se tu sei a stecchetto e sgranocchi carote e sedani da mattina a sera e la tua dolce metà riempie il frigorfero di leccornie ipercaloriche anche l’intesa sessuale ne risentirà. Mentre dividere un petto di pollo alla griglia e un’insalata scondita a lume di candela, può essere molto più eccitante che divorare una torta alla panna tra i sensi di colpa e gli angoli bui della casa. La condivisione dei traguardi è, quindi, il primo grande beneficio della dieta di coppia. Certo, il tutto può puzzare di poco professionale, ma i nutrizionisti che si occupano di programmi alimentari di coppia, sanno come elogiare o bacchettare i singoli anche all’interno dello stesso percorso dietetico. Il partner può diventare supervisore o anche personal coach. La dieta di coppia permette di rafforzare il legame tra i membri della coppia, aumentandone la motivazione e aiutando a trascinarsi l’un l’altro nel rispettare il programma alimentare assegnato. La dieta in coppia funziona perché i punti di debolezza dell’uno possono diventare gli elementi di forza dell’altro, e viceversa, e questa complementarità è di aiuto per spronarsi a vicenda e superare insieme i momenti più critici. Quante volte è capitato di non vedere arrivare risultati, oppure essere in preda ad attacchi di fame nervosa? Beh, sapendo che c’è qualcuno che condivide questa situazione e che, quindi, risulta sulla stessa barca, può aiutare ad andare avanti con più forza e convinzione di prima.

La dieta di coppia permette di rafforzare il legame tra i membri della coppia, aumentandone la motivazione e aiutando a trascinarsi l’un l’altro nel rispettare il programma alimentare assegnato. La dieta in coppia funziona perché i punti di debolezza dell’uno possono diventare gli elementi di forza dell’altro, e viceversa, e questa complementarità è di aiuto per spronarsi a vicenda e superare insieme i momenti più critici. Quante volte è capitato di non vedere arrivare risultati, oppure essere in preda ad attacchi di fame nervosa? Beh, sapendo che c’è qualcuno che condivide questa situazione e che, quindi, risulta sulla stessa barca, può aiutare ad andare avanti con più forza e convinzione di prima. Si sa che una delle principali regole delle coppie è quella di passare del tempo insieme. Ma questo tempo che si costruisce insieme, deve essere di qualità, più che di quantità. La dieta per coppie permette di passare più tempo insieme, sia in cucina ma soprattutto al supermercato. Bisogna fermarsi a studiare insieme il menù dei vari giorni della settimane, per poi sperimentare ai fornelli nuove ricette fit, scoprendo quella che fa impazzire entrambi e magari riproporla anche a San Valentino. In questo modo si creerà una tale complicità tra le persone, che non vorranno più smettere, anche una volta terminata la dieta, di cucinare e programmare insieme la propria settimana e il proprio tempo.

Ma questo tempo che si costruisce insieme, deve essere di qualità, più che di quantità. La dieta per coppie permette di passare più tempo insieme, sia in cucina ma soprattutto al supermercato. Bisogna fermarsi a per poi sperimentare ai fornelli nuove ricette fit, scoprendo quella che fa impazzire entrambi e magari riproporla anche a San Valentino. In questo modo si creerà una tale complicità tra le persone, che non vorranno più smettere, anche una volta terminata la dieta, di cucinare e programmare insieme la propria settimana e il proprio tempo. Dove c’è dieta c’è casa! No, dove c’è dieta c’è sport e attività fisica. Anche lo sport può giocare dell’effetto coppia e diventare più divertente in due. In due lo sport risulta meno faticoso, il tempo sembra passare più velocemente e, soprattutto, se uno dei due membri della coppia ha una giornata “no”, l’altro farà da trascinatore e se necessario trascinarlo proprio con la forza (in particolare per i più pigri). Approfondisci anche la lettura dei 7 buoni motivi per fare sport insieme e avere una vita più sane!

Anche lo sport può giocare dell’effetto coppia e diventare più divertente in due. In due lo sport risulta meno faticoso, il tempo sembra passare più velocemente e, soprattutto, se uno dei due membri della coppia ha una giornata “no”, l’altro farà da trascinatore e se necessario trascinarlo proprio con la forza (in particolare per i più pigri). Approfondisci anche la lettura dei e avere una vita più sane! Aumenta la complicità è forse tra i benefici più grandi che questo regime alimentare può offrire. Incoraggiarsi e sostenersi a vicenda durante un dieta, può crea un legame ancora più profondo di quello che si instaurerebbe con anni di rapporto! Magari uno sarà più forte durante la settimana e l’altro sarà più tenace durante il weekend, ma in due sicuramente si riusciranno a ridurre le giornate negative, trascinandosi e motivandosi reciprocamente.

Incoraggiarsi e sostenersi a vicenda durante un dieta, può crea un legame ancora più profondo di quello che si instaurerebbe con anni di rapporto! Magari uno sarà più forte durante la settimana e l’altro sarà più tenace durante il weekend, ma in due sicuramente si riusciranno a ridurre le giornate negative, trascinandosi e motivandosi reciprocamente. Uniti contro Lo sgarro. Seguire entrambi un’alimentazione controllata, aiuterà sicuramente a non cedere al desiderio o alla smania di cibo spazzatura, merendine, pizze, panini, patatine, sushi o dolci. Finalmente non ci saranno più tentazioni pericolose in giro, poiché si sceglierà insieme quali cibi tenere nella dispensa, ma anche dove andare a mangiare. Quante volte ci si sentiti soli di fronte ad un muro di amiche che desideravano mangiare una pizza? Con un programma alimentare di coppia, sicuramente non ci si sentirà soli davanti a queste scelte e sarà possibile optare per pasti più salutari, per poi raggiungere le amiche post-cena e divertirsi tutte insieme con in mano uno spritz ghiacciato o, meglio, una bevanda non troppo calorica.

Ma esistono differenze tra uomo e donna: come affrontarle?

La prima differenza che si riscontrerà all’interno di una coppia uomo-donna, saranno le calorie da inserire durante la giornata, utili per soddisfare il propri fabbisogno energetico. Le donne devono seguire, in media, una dieta che va dalle 1100 alle 1500 calorie al giorno per perdere peso. Mentre gli uomini devono assumerne tra le 1500 e le 1800 kcal. Questi sono valori medi generici che si intendono validi per una popolazione di riferimento normopeso o in leggero sovrappeso. In caso di situazioni limite di sottopeso, di sovrappeso grave o di obesità, ci si riferisce ad altri valori ed è richiesto un intervento specifico del professionista, che saprà indicare i valori giusti da seguire per perdere peso o guadagnarlo in modo salutare. In generale, per il successo del percorso di coppia che si è iniziato insieme, è importante avere coscienza che le due persone considerate, sono soggetti totalmente diversi e che non potranno mangiare le stesse quantità di cibo! La dieta verrà costruita in modo tale da permettere di scegliere gli stessi alimenti, comprarli e cucinarli insieme, ma le grammature potranno essere anche totalmente differenti. Un uomo sicuramente mangerà un piatto di pasta più grande della donna, per soddisfare il suo fabbisogno energetico. Naturalmente, il numero di calorie da assumere dipende anche dallo stile di vita che si porta avanti e dall’attività fisica si pratica. Magari all’interno della coppia, la donna ha una vita molto attiva e pratica tantissimo sport e l’uomo ha un lavoro sedentario e quindi i livelli energetici di calorie da introdurre, si avvicinano molto di più. La dieta di coppia ideale, forse, è quella che avviene tra partner dello stesso sesso. in questo caso le differenze calorie, indotte dal sesso, si riducono al minimo e quindi ciò che influenza maggiormente l’in-take calorico sono le ore di sport che si praticano.

che si riscontrerà all’interno di una coppia uomo-donna, saranno le da inserire durante la giornata, utili per soddisfare il propri fabbisogno energetico. Le donne devono seguire, in media, una al giorno per perdere peso. Questi sono valori medi generici che si intendono validi per una popolazione di riferimento normopeso o in leggero sovrappeso. In caso di situazioni limite di sottopeso, di sovrappeso grave o di obesità, ci si riferisce ad altri valori ed è richiesto un intervento specifico del professionista, che saprà indicare i valori giusti da seguire per perdere peso o guadagnarlo in modo salutare. In generale, per il successo del percorso di coppia che si è iniziato insieme, è importante avere coscienza che La dieta verrà costruita in modo tale da permettere di scegliere gli stessi alimenti, comprarli e cucinarli insieme, ma le grammature potranno essere anche totalmente differenti. Un uomo sicuramente mangerà un piatto di pasta più grande della donna, per soddisfare il suo fabbisogno energetico. Naturalmente, il numero di calorie da assumere dipende anche dallo stile di vita che si porta avanti e dall’attività fisica si pratica. Magari all’interno della coppia, la donna ha una vita molto attiva e pratica tantissimo sport e l’uomo ha un lavoro sedentario e quindi i livelli energetici di calorie da introdurre, si avvicinano molto di più. La dieta di coppia ideale, forse, è quella che avviene tra in questo caso le differenze calorie, indotte dal sesso, si riducono al minimo e quindi ciò che influenza maggiormente l’in-take calorico sono le ore di sport che si praticano. Che rapporto si ha col cibo. Spesso gli alimenti che si mangiano oltre a saziare, hanno un funzione edonistica o di gratificazione o ancora di consolazione. E ancora più spesso, si pensa che queste caratteristiche vengano assegnate agli alimenti da parte delle donne. Il famoso gelato mangiato con il cucchiaio davanti al televisore, può sembrare una prerogativa del tutto femminile, ma non è cosi! Gli uomini più difficilmente usano il cibo come consolazione e di solito mangiano per fame fisiologica, ma non per questo non esistono uomini che per affrontare un momento di tristezza, non si dedicano una “anti-depressiva” vaschetta di gelato al cioccolato e pistacchio o per festeggiare con gli amici, si affidano ad una birra rinfrescante.

Spesso gli alimenti che si mangiano oltre a saziare, hanno un o ancora di consolazione. E ancora più spesso, si pensa che queste caratteristiche vengano assegnate agli alimenti da parte delle donne. Il famoso gelato mangiato con il cucchiaio davanti al televisore, può sembrare una prerogativa del tutto femminile, ma non è cosi! Gli uomini più difficilmente usano il cibo come consolazione e di solito mangiano per ma non per questo non esistono uomini che per affrontare un momento di tristezza, non si dedicano una “anti-depressiva” vaschetta di gelato al cioccolato e pistacchio o per festeggiare con gli amici, si affidano ad una birra rinfrescante. Anche la perdita di peso è differente. Gli uomini, tendenzialmente, perdono peso più velocemente delle donne perché la massa grassa nella donna è più importante e si concentra in zone come glutei, fianchi e cosce, che sono più difficili da mobilitare per la perdita di peso. Un ruolo importante lo svolgono anche gli ormoni, prodotti in quantità e in modi differenti. Un esempio classico, riguarda la capacità vaso-protettiva delle donne nei confronti del colesterolo e quindi degli eventi cardiovascolari avversi. La donna fino alla menopausa è protetta dall’azione degli estrogeni, ma dopo il suo rischio cardiovascolare sale vertiginosamente e quindi bisogna prestare anche attenzione all’età dei soggetti. C’è anche da dire, che negli uomini, si sta diffondendo sempre più un accumulo di peso di tipo ginoide o anche detto “a pera”, che quindi prevede schemi alimentari e d’allenamento molto simili per entrambi i sessi.

Gli uomini, tendenzialmente, perdono peso più velocemente delle donne perché la massa grassa nella donna è più importante e si concentra in zone come glutei, fianchi e cosce, che sono più difficili da mobilitare per la perdita di peso. Un ruolo importante lo svolgono anche gli ormoni, prodotti in quantità e in modi differenti. Un esempio classico, riguarda la capacità vaso-protettiva delle donne nei confronti del colesterolo e quindi degli eventi cardiovascolari avversi. La donna fino alla menopausa è protetta dall’azione degli estrogeni, ma dopo il suo rischio cardiovascolare sale vertiginosamente e quindi bisogna prestare anche attenzione all’età dei soggetti. C’è anche da dire, che negli uomini, si sta diffondendo sempre più un accumulo di peso di tipo ginoide o anche detto “a pera”, che quindi prevede schemi alimentari e d’allenamento molto simili per entrambi i sessi. L’idratazione e la ritenzione idrica , sono altri due fattori che differenziano il percorso alimentar di coppia. Per entrambi vala la regola dei 2 litri d’acqua al giorno, ma la donna deve affrontare anche problematiche legate alla ritenzione idrica e alla cellulite e quindi deve stare attenta agli alimenti eccessivamente salati o troppo ricchi di zuccheri semplici. Per le donne vanno preferiti alimenti come i frutti rossi, i kiwi, le verdure fogliacee (come gli spinaci), ma anche tisane e infusi drenanti a base di finocchio e altre specie vegetali.

e la , sono altri due fattori che differenziano il percorso alimentar di coppia. Per entrambi vala la regola dei 2 litri d’acqua al giorno, ma la donna deve affrontare anche problematiche legate alla ritenzione idrica e alla cellulite e quindi deve stare attenta agli alimenti eccessivamente salati o troppo ricchi di zuccheri semplici. Per le donne vanno preferiti alimenti come i frutti rossi, i kiwi, le verdure fogliacee (come gli spinaci), ma anche tisane e infusi drenanti a base di finocchio e altre specie vegetali. Massa muscolare e massa grassa hanno il loro ruolo. La donna, quasi sempre, ha una massa muscolare scheletrica meno accentuata rispetto all’individuo di sesso maschile e questo può essere un problema. Infatti, questi tipi di tessuto sono metabolicamente attivi e quindi partecipano al fabbisogno energetico, innalzandolo e permettendo all’uomo di ingerire più calorie. Anche i valori di massa grassa sono importanti. Infatti, questo tessuto tanto spesso demonizzato, non dovrebbe scendere al di sotto di determinate percentuali a seconda del sesso, ma anche della vita e dello sport che si conducono. Ecco una tabella che permette di confrontare uomo e donna, in rapporto al loro livello di attività fisica e alla percentuale di massa grassa.

Sport Massa grassa ottimale Uomo Donna Baseball 13% 16% Basket 9% 15% Body Building 6% 12% Ciclismo 9% 16% Football americano (Backs) 10% – Football americano (Linemen) 17% – Corsa (100-400 metri piani) 9% 14% Maratona 6% 11% Nuoto 11% 19% Tennis 14% 20% Triathlon 8% 13%

Tabella 1: Valori medi ottimali di grasso corporeo per alcune discipline sportive. I dati sono stati adattati dal volume di Jeukendrup A. e Gleeson M “Sport Nutrition”- II Edizione 2010; Human Kinetics.

In sintesi, si può concludere dicendo che la dieta di coppia permetterà di conoscere i propri punti deboli e i propri punti di forza, aiutando la coppia a sostenersi in modo più efficace e vicendevole. Pancia piatta e amore? Il segreto è essere forti e costanti insieme.