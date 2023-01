Casa per anziani: perché scegliere la Residenza Quadrifoglio

Scegliere di affidarsi a una casa per anziani spesso è la decisione giusta per migliorare sia l’esistenza della persona interessata che quella della sua famiglia. Significa infatti regalare al proprio caro la possibilità di vivere in un ambiente confortevole, sicuro e protetto, scoprendo una nuova dimensione della vita relazionale e sociale, grazie ad attività ricreative e a un ambiente immerso nel verde.

Come nella struttura Il Quadrifoglio di Retorbido (PV), una residenza per anziani che sono ancora autosufficienti o parzialmente autosufficienti, situata fra i vigneti e la Natura incontaminata dell’Oltrepò Pavese, un luogo in cui gli ospiti possono sentirsi davvero casa, grazie a un’assistenza continua e al massimo comfort. Il Quadrifoglio rappresenta per tantissimi anziani (e per le loro famiglie) un nuovo inizio fatto di sicurezza, sorrisi e relax con la certezza di aver trovato una casa in cui trascorrere giornate meravigliose.

Natura e attività: una residenza nel verde è la scelta migliore

Quando si sceglie una residenza per anziani è importante prendere in considerazione numerosi fattori. Fra questi c’è senza dubbio la location. Il Quadrifoglio si trova immerso nella Natura dell’Oltrepò Pavese, in un luogo perfetto per trovare pace e serenità. Il profumo dei vigneti, le colline verdi e l’aria pulita regalano calma e tranquillità, con numerosi benefici che rendono il soggiorno degli ospiti ancora più soddisfacente.

Numerosi studi hanno dimostrato quanto una vita a contatto con il verde sia determinante per il benessere degli anziani. La natura infatti offre loro la possibilità di migliorare la qualità della vita, le connessioni sociali, la salute fisica e mentale. Scegliere una residenza nel verde significa evitare al proprio caro solitudine, noia e isolamento, favorendo invece una riduzione dello stress e un aumento del benessere, grazie ad esperienze positive e piacevoli nel verde.

Non a caso, fra le attività più apprezzate della residenza Il Quadrifoglio c’è la cura del giardino e dell’orto. Un momento molto atteso in cui gli ospiti possono scoprire una nuova passione e prendersi cura delle piante fra terriccio e frutti da raccogliere. Il giardinaggio e l’orticoltura consentono agli anziani non solo di scoprire una nuovissima passione, ma anche di vivere ore di relax e di aggregazione. In più ciò che arriva dall’orto viene utilizzato in cucina per preparare i pasti, garantendo così piatti freschi, golosissimi e soprattutto sani.

I vantaggi della Residenza Quadrifoglio

Facilmente raggiungibile, immersa nella tranquillità, la Residenza Quadrifoglio offre numerosi vantaggi e servizi. Le camere sono tutte climatizzate, dotate di tv e di campanello per la richiesta di assistenza. Non manca poi un servizio internet Wi-Fi per collegarsi via Skype con i propri cari, oltre alla possibilità di arricchire il proprio alloggio con oggetti d’arredo, per rendere l’ambiente ancora più familiare.

Le giornate in questa casa per anziani scorrono tranquille, con tante attività ricreative per rendere il soggiorno degli ospiti un’esperienza piacevole e stimolante. Un team di professionisti dell’animazione organizza incontri cinematografici, serate giochi, dibattiti e pomeriggi musicali, proponendo numerose attività. Non mancano le escursioni che portano gli anziani a conoscere le bellezze dell’Oltrepò Pavese, favorendo la socializzazione sia con le altre persone presenti nella struttura che con lo staff.