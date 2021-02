editato in: da

Per la giornata più romantica di tutto l’anno, puntiamo sempre ad apparire al meglio: un vestito sensuale, elegante e romantico, capelli perfettamente acconciati, accessori brillanti e – ovviamente – mani perfette! Delle mani curate non possono esulare da una nail art di San Valentino, pensata appositamente per renderti ancora più unica.

In occasione della festa degli innamorati, preparati ad ammaliare grazie a meravigliose unghie a tema San Valentino: unghie romantiche, femminili, e adatte alla tua personalità. Scopri in questo articolo di DiLei le migliori, più belle e originali manicure per San Valentino.

Nail art e unghie romantiche per San Valentino

C’è chi vive questo giorno speciale con un animo più dolce e romantico, altre che desiderano tirare fuori il proprio lato più passionale e trasgressivo: ogni inclinazione può riflettersi nello stile della tua nail art, che nelle unghie per San Valentino riflette tutto il suo potenziale creativo. Vediamo insieme le più belle idee per innamorarti follemente delle tue mani.

Classiche e intramontabili: rosso passione

Partiamo con una proposta classica ma sempre di moda: unghie per San Valentino rosso passione. In realtà, ogni sfumatura del rosso è capace di parlare d’amore. Che sia un vinaccia, un borgogna o un rosso ciliegia, questo determinato colore sulle unghie significa una sola cosa: la passione travolgente è dietro l’angolo! Se desideri un tocco di originalità su una proposta tanto classica, prova ad optare per un finish matte piuttosto che per un lucido.

Nail art con esplosione di cuori

Qual è la prima immagine che ti viene in mente parlando di San Valentino? Esatto, il cuore! In ogni sua forma, dimensione e colore, il simbolo del cuore e in generale i cuoricini sono da sempre associati alla festa degli innamorati. Stupisci il tuo partner con simpatiche e ironiche unghie tempestate di cuoricini. Stendi una base monocromatica sull’unghia, come ad esempio un rosa o un rosso, e con degli stencil oppure a mano libera con apposito pennellino da nail art, applica e disegna dei piccoli cuori di un tono acceso e divertente.

Unghie brillanti con colori pastello

Se desideri avere delle unghie romantiche che siano in grado di trasmettere il tuo animo dolce, puoi optare per una manicure con colori pastello. Stendi un rosa delicato su tutta l’unghia e alterna la presenza di un piccolo cuore bianco dipinto con un pennellino, su un’unghia sì ed una no. Per completare questa romantica nail art, applica un piccolo strass o uno Swarovski sulla punta del dito, nella parte finale dell’unghia. Il risultato ti farà innamorare!

Tempestate di luce

L’amore è un fuoco d’artificio, e tu vuoi brillare: niente di meglio che scegliere una manicure piena di glitter! Che siano rossi, bianchi, dorati oppure argentati, qui la parola d’ordine è “splendere”. Per un risultato più creativo, puoi alternare il colore dei glitter da un’unghia all’altra, magari optando per una combo argento/oro, rosso/oro o rosso/argento.

Elegantissime, sensuali e raffinate

Cuoricini, glitter e strass non piacciono a tutti, e c’è anche chi a San Valentino desidera sottolineare la propria natura sensuale e raffinata. In questo caso, ti consigliamo vivamente di prendere in considerazione una nail art per San Valentino su un elegante colore nero, con una french manicure color oro a completare il tutto. È una manicure che richiede decisamente un vestito elegante, di gran classe e assolutamente speciale.

Con orsetti del cuore

Chi possiede un animo romantico e anche un po’ bambino non potrò non amare questa proposta di unghie per San Valentino: una nail art con orsetti del cuore! Dopo aver creato una french manicure nude e con top rosso, andate a disegnare su un’unghia in particolare un piccolo orsetto che abbraccia un cuore rosso. L’effetto sarà dolcissimo e irresistibile.

Tutte le sfumature del rosso e del rosa

Questa è la manicure perfetta per chi ama la semplicità, ma al contempo la ricercatezza. L’effetto sfumato si può ottenere affidandosi ad un salone di estetica, oppure con pochi semplici step. Ti basteranno due smalti colorati (magari rosso e nero), meglio se con tonalità simili fra loro. A quel punto, con un top coat trasparente e una spugnetta da trucco, applica i due colori direttamente sulla spugnetta e comincia a tamponare velocemente l’unghia. A questo punto sei pronta a stendere il top coat e a finalizzare tutto dentro il fornetto. Amerai il risultato!

Fiorite e primaverili

Chi l’ha detto che solo i cuori rappresentino il simbolo dell’amore? Anche i fiori svolgono un ruolo importante. In fondo, non sono i fiori i regali più comuni che vengono fatti fra gli innamorati? Per questo ti proponiamo unghie di San Valentino a tema fiorito. Puoi stendere sull’unghia una base monocromatica a tuo piacimento, come per esempio un bellissimo rosa antico, e applicare stencil di piccoli fiori bianchi o realizzarli a mano libera. Super romantici e simpatici da vedere!

Le migliori nail art per le unghie corte

La carrellata di idee che ti abbiamo presentato fino ad ora possono essere realizzate da chiunque, ma alcune si adattano in maniera migliore a chi ha le unghie corte. Per non sbagliare, scegli un colore unico (con finish matte oppure lucido), oppure un’alternanza di colore fra un’unghia e l’altra. Una french manicure potrebbe risultare poco elegante su un’unghia particolarmente corta, così come l’applicazione di adesivi e stencil dovrebbe calibrare bene la dimensione stessa dell’unghia. Ad esempio, se un adesivo risulta eccessivamente grande, potrebbe non essere così armonioso.

Le migliori nail art per le unghie lunghe

Per chi ha unghie lunghe e curate, al contrario, una french manicure è sempre un pass-partout per un’ottima figura. Per quanto riguarda le idee per le unghie di San Valentino, chi possiede delle unghie lunghe può sbizzarrirsi con l’applicazione di glitter, strass, adesivi. Attenzione solo a non esagerare: ricorda che la misura e l’equilibrio sono fondamentali per non cadere nell’errore di ottenere un effetto pacchiano. E in questo speciale giorno degli innamorati si ricerca l’amore e il romanticismo, non di certo l’esibizionismo!

La forma dell’unghia per San Valentino

Per quanto riguarda l’argomento della forma dell’unghia, anche per la festa di San Valentino hai la massima libertà di scegliere ciò che più ti piace. Quelle più romantiche sono certamente unghie che ovali, unghie a ballerina, e unghie con forma a mandorla. Per una nail art più decisa e “rock”, puoi scegliere invece una forma squadrata, una forma a stiletto o uno squadrato ovale.