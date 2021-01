Look in rosso per San Valentino, ma non solo

editato in: da

Il rosso è un colore pieno di energia, passione e amore. Non per niente è il colore che normalmente si associa al giorno di San Valentino! Che ne dite di qualche idea in rosso per festeggiare la festa degli innamorati? Ma non solo per quella: anche per sentirci un po’ innamorate di noi ogni giorno dell’anno!

Look in rosso per San Valentino: il top

Per top intendo pullover, giacche, maglioni, camicie, bluse… tutto quello che può stare nella parte superiore del corpo. Se volete ravvivare un total look in nero, un dettaglio rosso è quello che ci vuole: un golfino tricot, ad esempio, come nella foto sotto.

Look in rosso per San Valentino: la borsa

Una borsa rossa va bene a San Valentino, ma non solo. Funziona benissimo tutto l’anno come nota di colore su un look basic, ad esempio in bianco e nero. Se non vi va di osare con una borsa, provate con un altro accessorio, gli occhiali ad esempio, o con il make up: rossetto o smalto rossi hanno il loro fascino seduttivo!

Look in rosso per San Valentino: scarpe &co.

Scarpe, stivali, cuissardes, sneakers… perché non sceglierli rossi? A San Valentino funzioneranno benissimo per aggiungere una tocco sexy al vostro look, ma potrete utilizzarli anche in altre occasioni, sdrammatizzandoli o meno a seconda del contesto.

Look in rosso per San Valentino: il total look in rosso

Prendete spunto da sua Maestà la regina Letizia di Spagna, che indossa qui un total look in rosso: ecco la prova che, se portato con eleganza, anche questo colore può adattarsi addirittura a contesti istituzionali. Se ci fate caso, i dettagli che rendono il look sofisticato sono la scelta delle décolleté dalla forma semplicissima, la giacca dal taglio elegante, pur senza essere scontato e il pantalone a sigaretta che si apre con uno spacchetto sul fondo. Tutto da copiare!