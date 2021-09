Tutti i tagli di capelli lunghi e corti autunno 2021

editato in: da

La fine di agosto e l’inizio di settembre vogliono dire solo una cosa: l’arrivo dell’autunno, anche se non ufficialmente. Si abbandonano i colori tipici dell’estate, si mettono via i sandali e i costumi e si cominciano a tirare fuori i maglioncini per coprirsi la sera, tornano i bordeaux e i colori tipici dei primi freddi ma, soprattutto, si cercano tutti i tagli di capelli autunno 2021 per dare una rinfrescata anche alla propria immagine. Non solo, dopo l’estate infatti i capelli necessitano di un taglio perché sole e sale non fanno loro bene, specie a quelli più lunghi.

Il mullet, un taglio perfetto per chi ha carattere e vuole mostrarlo

Il re indiscusso per i tagli capelli autunno 2021 è senza dubbio il Mullet. Già l’anno scorso si faceva spazio con prepotenza tra i trend capelli autunno ma quest’anno sarà una grande conferma e non sarà così strano vederlo indossare da tante persone. Si declina principalmente in due varianti: il mullet corto e il mullet medio lungo.

Il più classico è il mullet medio lungo, ispirato agli anni ’80, scalatissimo, mantiene le lunghezze medie sulla parte della nuca, con ciocche più corte e geometriche sul davanti, una sorta di taglio corto e una frangia corta nella parte più alta del viso. Il mullet corto riprende questo principio ma, ovviamente, accorcia le lunghezze, mantenendo però l’effetto scalatura più lunga e corta. Da provare anche il mullet riccio: il mullet capelli ricci è forse la vera novità per i tagli capelli autunno 2021 perché anche chi non ha i capelli lisci può sfoggiarlo e vantare ricci che incorniciano davvero tutto il viso, creando volume.

Il pixie cut sì, ma più sbarazzino

Il Re dei tagli capelli corti autunno 2021 si riconferma il Pixie cut, quello sfoggiato da Audrey Hepburn in Vacanze Romane o da Twiggy. Il più cool per l’autunno 2021 è sicuramente il Pixie cut con una frangia più corposa che sostituisce i ciuffi più lunghi che solitamente lo accompagnano. Una frangia piena e dritta per look più geometrico, una frangia piena ma lunga e morbida per un effetto boho romantico o una frangia laterale leggermente sfilacciata per rendere il look più leggero e sbarazzino.

È, tra l’altro, un taglio perfetto per chi vuole alleggerire i capelli perché ne ha troppi o troppo pesanti ma, al tempo stesso, facile da gestire per chi ha pochi capelli e fini perché si riesce facilmente a dare volume grazie allo styling. Styling che rimane il solito e classico un po’ disordinato, dando corpo ai capelli con cere e paste per dare texture e spettinarlo, ma anche pulito e ordinato, magari in contrasto con un trucco occhi un po’ più grunge e d’impatto.

Tagli capelli lunghi autunno 2021? A tutta frangia

I capelli lunghi non passano mai di moda ma stravolgere look mantenendo le lunghezze diventa difficile. I tagli capelli lunghi 2021 ci danno davvero un taglio, mantenendo le lunghezze ma arricchendole di scalature forti, intense e ben visibili. E, come se non bastasse, questo autunno i capelli lunghi sono accompagnati dalla frangia: che sia lunga e piena o che sia una frangia leggera e a tendina, sarà da sfoggiare quasi come un vero e proprio accessorio.

La frangia in ogni sua sfumatura, su qualsiasi lunghezza

Ecco quindi che assistiamo ad un vero e proprio ritorno della frangia, non solo sui capelli lunghi, ma su tutte le lunghezze. L’abbiamo vista sui tagli corti, sul mullet, sui capelli lunghi ma non mancherà neanche sui capelli medi o sui long bob. Possiamo però dire che la tendenza capelli autunno 2021 prevede soprattutto una frangia piena, corposa, maxi e lunga. Per chi non se la sente o vuole qualcosa di più gestibile, invece, rimane sempre l’opzione ciuffo laterale scalato, più corto per un effetto più simile ad una frangia, più lungo per mimetizzarlo con le lunghezze e percepire meno il taglio netto. Da non scordare poi la frangia a tendina, ancora di grande tendenza per questa stagione, sui capelli lunghi così come sui tagli medi.

L’intramontabile long bob, perfetto per chi è eterno indeciso

Lungo o corto, non sapete decidere? Il long bob è il taglio intramontabile, forse il taglio per eccellenza dell’autunno, quando si ha voglia di cambiare e vedersi diversi, ma non si ha il coraggio di fare davvero un cambiamento drastico. Facile da mantenere e da mettere in piega, con styling liscio o mosso, è la giusta via di mezzo per chi non vuole più vedersi con i capelli lunghi ma non se la sente ancora di optare per un corto.

Il bowl cut, in versione corta e media e di ispirazione retrò

Vi ricordate Fantaghirò? Ecco, un altro grande trend tagli capelli autunno 2021 sarà proprio il suo taglio, il bowl cut, ovvero taglio a scodella. Più o meno corto, è un taglio scalato in maniera geometrica, molto tondeggiante e consigliato per capelli naturalmente lisci, per mantenere sempre la linea. Un look d’ispirazione retrò che, con i giusti accessori e makeup, può senza dubbio diventare un taglio cool e molto moderno.

L’Airy Bob come quello di Michelle Hunziker

Per chi è grande fan del caschetto, invece, niente paura: femminile, romantico, lascia il collo scoperto e mette in risalto il viso, il caschetto per l’autunno 2021 si chiama Airy Bob ed è quello che sfoggia sui social Michelle Hunziker, anche lei infatti ha deciso di darci un taglio. Le punte sono sfilate e la parte superiore leggermente scalata, per rendere questo bob movimentato, leggero, pieno di volume, non piatto e troppo serioso.