Prepararsi alla prova costume? È facile con i prodotti Mediterranea Cosmetics!

Ogni anno la stessa storia: la prova costume. Inesorabile si avvicina e quasi nessuno si sente pronto. Se da un lato non vediamo l’ora di abbandonare giacche e maglioni per rispolverare i nostri vestitini, la fase critica arriva al momento di indossare il costume. Ma oltre ad un po’ di dieta ed un allenamento costante, ci sono dei prodotti davvero molto validi per aiutarci in poco tempo a migliorare l’aspetto del nostro corpo, rassodando la pelle e rendendola compatta e contrastando la tanto odiata cellulite. Ed è un brand tutto italiano, Mediterranea Cosmetics, che corre in nostro aiuto con due linee da utilizzare in sinergia, quella anti-cellulite e quella rassodante. Le ho testate entrambe per voi e vi svelo come le sto utilizzando per ottimizzare al meglio i risultati!

Per prenderci cura del nostro corpo in attesa dell’arrivo dell’estate ho scelto di abbinare i trattamenti rassodanti a quelli anti-cellulite che, combinandosi perfettamente, creano una routine d’urto davvero efficace. Il primo step parte sotto la doccia con il Bagno Doccia Massaggio Esfoliante della linea Terme, un due-in-uno che utilizzo dopo la palestra per detergermi ed al tempo stesso esfoliare la pelle, eliminando le cellule morte, preparandola ai trattamenti successivi. Come tutti i prodotti della linea contiene acqua termale S. Barbara di Lurisia, dalle proprietà antinfiammatorie e lenitive e che veicola al meglio gli altri principi attivi contenuti, tra cui ovviamente il protagonista di tutti i prodotti Mediterranea Cosmetics, l’olio di oliva, emolliente, elasticizzante e ricco di vitamina E. L’azione esfoliante è data dalle microsfere di jojoba, arricchita da estratto di equiseto ad azione tonificante e purificante, estratto di laminaria e quercia marina ricche di oligoelementi, sali minerali e vitamine per accelerare il metabolismo e sale rosa dell’Himalaya. Lo step successivo è la Crema Rassodante Corpo Rimodellante, da applicare su tutto il corpo per un’azione globale, idratante, nutriente e rassodante, dal profumo leggermente speziato. Oltre all’acqua termale, all’olio di oliva, all’estratto di equiseto e laminaria contiene alga rossa ad azione protettiva, arnica ed artiglio del diavolo per stimolare il microcircolo e disinfiammare, echinacea rassodante, elasticizzante e rigenerante ed olio di cannella, zenzero e curcuma per rivitalizzare ed elasticizzare i tessuti. Utilizzata tutti i giorni aiuta a compattare la pelle, rendendola più tonica, morbida ed elastica.

Sulle zone critiche colpite da cellulite, invece, due sono i prodotti da abbinare per un trattamento completo, perché oltre a rassodare vogliamo dire addio al nemico numero 1 delle donne! Il primo prodotto è Cellzero Trattamento Intensivo contro gli inestetismi della cellulite, utile per riattivare il microcircolo ad azione drenante e lipolitica. È una crema ricca di principi attivi per contrastare la pelle a buccia di arancia e le adiposità localizzate, dalla texture ricca per permettere un massaggio profondo. Si applica su cosce, glutei, pancia ma anche braccia e si massaggia con movimenti circolari dal basso verso l’alto, fino a completo assorbimento. Lo utilizzo alla sera, per concedermi un momento tutto per me prima di andare a dormire, anche perché di notte la pelle è più reattiva ed i principi attivi penetrano ed agiscono al meglio. Contiene bromelina, la stessa sostanza contenuta nell’Ananas e mirtillo, entrambi ad azione drenante per aiutare il microcircolo, caffeina, attivo anti-cellulite per eccellenza e stevia e mate per contrastare lo stoccaggio dei grassi e favorirne lo smaltimento, escina per eliminare gli accumuli di tossine ed al tempo stesso vasoprotrettrice, estratto di quercia marina per le sue attività snellenti e riducenti e mentolo ed olio essenziale di menta per la loro azione rinfrescante e decongestionante.

Il secondo prodotto, rivoluzionario e davvero facile da utilizzare, si chiama Cellzero stick trattamento urto e svolge 5 azioni in un unico trattamento: drena, contrasta gli inestetismi della cellulite, tonifica, stimola il microcircolo e rimodella. Cosa c’è di meglio di un trattamento efficace ma al tempo stesso veloce da applicare? Lo utilizzo tutte le mattine, quando sono di fretta e non ho tempo per dedicarmi ad un lungo massaggio: grazie alla sua formula a rapido assorbimento ed al pack in stick si applica velocemente; bastano due passate per ogni zona da trattare e per la prima volta sono riuscita ad utilizzare con costanza un trattamento anti-cellulite! Lo utilizzo anche alla sera quando sono stanca, ho fatto tardi e non ho voglia di massaggiare il Trattamento Intensivo, così riesco a non saltare neanche un’applicazione. Contiene uno speciale attivo vasodilatatore Nyco-Menthyl®, ottimo per favorire il microcircolo e l’ossigenazione cutanea e che contribuisce a tonificare grazie all’effetto caldo-freddo, per una sferzata di energia al mattino che non guasta mai. Altro componente interessante è un ingrediente marino di nuova generazione, ottenuto da un microrganismo delle Bermuda, che mima l’effetto dell’allenamento ed è quindi utile nelle zone di maggior rilassamento. Neppure a dirlo, i giorni in cui vado in palestra ovviamente lo applico proprio prima dell’allenamento, per potenziarne effetti e risultati. A coadiuvare il tutto la solita grande amica di noi donne, la caffeina, ma anche la garcinia cambogia, una pianta legnosa che contiene un acido che agisce sulla sintesi dei grassi, riducendoli e l’estratto di petali di arancio amaro per combattere, appunto, la pelle a buccia d’arancia.

Ma non è finita qui! La vera chicca la utilizzo due volte a settimana, per un trattamento detox come se fossi in Spa. Ho imparato a prendermi del tempo per me e a non saltare questo step, utilizzando il Fango Corpo Drenante come se stessi applicando un trattamento in un centro specializzato, perché gli effetti che regala sono proprio gli stessi. Ricchissimo di ingredienti attivi, ha un’azione drenante e rassodante ed è noto quanto i fanghi, se usati con costanza, aiutino davvero a combattere la cellulite, sgonfiare e far perdere diversi centimetri. Fa parte della linea Terme e contiene acqua termale di Lurisia, olio di oliva, argilla verde per un’azione purificante, antinfiammatoria e detossinante, alga bruna, laminaria, guaranà, garnicina e caffeina per un cocktail drenante, rimodellante, snellente e riducente, equiseto ed echinacea rassodanti ed elasticizzanti, rusco, ippocastano e vite rossa che svolgono un’azione protettiva dei vasi sanguigni e migliorano la circolazione e per finire oli essenziali di cannella, rosmarino, santoreggia, limone e canfora per rivitalizzare ed energizzare i tessuti. Tantissimi estratti che agiscono in sinergia in un unico prodotto, una coccola da applicare sulle zone critiche, impacchettarle con la pellicola trasparente e da lasciare agire 20/30 minuti e poi risciacquare.

Ovviamente oltre ai trattamenti è necessario dedicarsi all’alimentazione, praticare un po’ di sport e bere tanta acqua, ma i giusti trattamenti, usati in sinergia e con costanza, aiutano e velocizzano i processi di rimodellamento, dimagrimento ed eliminazione della cellulite e questi di Mediterranea Cosmetics contengono vere e proprie materie prime di pregio, racchiudendo i più importanti estratti anti-cellulite in prodotti utili e versatili.

Per finire una breve presentazione di Mediterranea Cosmetics. La sua è una storia lunga 22 anni ma che affonda le sue radici nella sapiente arte della lavorazione dell’olio di oliva di Fratelli Carli. Mediterranea Cosmetics nasce nel 1997 con una linea cosmetica formulata proprio con Olio di Oliva, prezioso tesoro italiano; inizialmente i prodotti erano 8 oggi se ne contano oltre 320. Oltre all’olio di oliva, tutti i prodotti contengono estratti naturali ed attivi specifici per ogni esigenza e per ogni trattamento, con formulazioni dermatologicamente testate.

In collaborazione con Mediterranea Cosmetics