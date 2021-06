Le migliori creme anti cellulite di cui non pensavi di aver bisogno

editato in: da

Conoscere le migliori creme anticellulite è sicuramente un buon punto di partenza per cercare di combattere, o convivere con più serenità, con questo inestetismo che non conosce età o condizioni. Già, perché se c’è una cosa che può colpire tutte, ma davvero tutte, è la cellulite.

La combattiamo tutto l’anno e pensiamo che colpisca noi e solo noi, ma in realtà questo piccolo difetto della pelle colpisce ben 85 donne su 100. Tante, vero? Le cause della ritenzione idrica sono diverse, ma spesso sono riconducibili agli estrogeni e prolattina, che peggiorano la circolazione, causando le adiposità localizzate su cosce, fianchi e glutei.

Ed è proprio per questo motivo che si cercano, e si comprano, sempre più spesso le creme per curare la cellulite che, per funzionare al meglio, dovrebbero essere utilizzate 365 giorni l’anno e non solo poco prima della tanto agognata prova costume (sempre per la solita storia: prevenire è meglio che curare).

Questi prodotti, in gel, crema, a freddo o meno, agiscono sulla cute cercando di migliorarne l’aspetto e attenuando l’effetto buccia d’arancia. E su cosa deve ricadere la tua scelta? Tutto dipende da te e dalle tue abitudini, oltre che preferenze, ma questa lista delle migliori creme anti cellulite ti aiuterà sicuramente.

Bionike – Crema-gel drenante riducente

Con la sua azione freddo/caldo stimola la microcircolazione capillare favorendo il drenaggio dei liquidi e delle scorie. Perfetto per il trattamento della cellulite: le zone colpite dalla cellulite vengono maggiormente ossigenati migliorando la situazione locale. Basterà applicarlo su glutei, fianchi o dove necessario massaggiando con movimenti circolari seguendo il flusso linfatico, cioè dalle caviglie verso i glutei.

Lierac Body-Slim programma snellente crioattivo

Ispirato alla criolipolisi, trattamento non invasivo, che permette la riduzione del grasso localizzato tramite l’uso del freddo. Questo programma comprende la crema anticellulite Body Slim Concentrato Crioattivo per la adiposità resistente, insieme al roller snellente per ottimizzare il massaggio.

Alla base il complesso caffeina-zenzero che svolge un’azione di destock intenso sulle cellule adipose riducendo l’effetto “pelle a buccia d’arancia” e donando la pelle levigata e tonificata.

Shiseido – Advanced Body Creator Super Slimming Reducer

Questa crema è studiata appositamente per snellire e ridurre visibilmente l’accumulo di grasso, ma allo stesso tempo permette di mantenere la pelle idrata a fondo, lasciandola quindi morbida e compatta. Dopo un uso costante e attento i fianchi e la vita risulteranno ridefiniti, e la silhouette decisamente più scolpita

Miamo – Multi-action emulgel

Un effetto caldo-freddo per contrastare a più livelli gli inestetismi cutanei della cellulite, sia nelle fasi più iniziali che in quelle decisamente più avanzate. Piacevole da massaggiare grazie alla sua texture ultra-scorrevole e non unta. Scegliendo questa crema anti cellulite sarà possibile migliorare la visibilità dei micro e macro ridurre la circonferenza delle cosce.

Somatoline Cosmetics – Snellente 7 Notti Crema

Se si parla di crema anticellulite è impossibile non menzionare i prodotti firmati da Somatoline. Come lo snellente 7 Notti Ultra Intensivo crema: la sua formula con il 95% di ingredienti di origine naturale è studiata per ridurre le adiposità localizzate, già dopo 7 giorni. Perfetta nelle stagioni più fredde grazie alla texture ricca con effetto caldo sulla pelle.

Collistar – Crio-gel anticellulite

Pizzicando la pelle vedi la buccia d’arancia? Le gambe sono pesanti e i capillari fragili? In questo caso hai bisogno del Crio-gel anticellulite, ispirata alla crioterapia, con una formula pensata per apportare una sensazione di leggerezza immediata. Da menzionare, assolutamente, la Centella Asiatica che contrasta la perdita di elasticità e assicura un’azione lifting progressiva.