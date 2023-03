La linea Hydraliane di SVR idrata, riduce gli sprechi ed è 100% bio

Fonte: iStock Photos

La nuova linea Hydraliane di SVR offre una idratazione per 48 ore e un packaging che riduce al minimo gli sprechi, consentendo di utilizzare sino all’ultima goccia di prodotto. L’idratazione del viso è essenziale ed è importante scegliere il prodotto giusto che garantisca una idratazione intensa, ma anche una formulazione naturale ed efficace.

La formulazione eco e bio che fa la differenza

La linea Hydraliane di SVR è sicura ed efficace anche per le pelli più sensibili. Una crema lenitiva e nutriente adatta a tutti. La formula è eco 100% con ingredienti naturali selezionati con cura, idratanti e provenienti dall’economia circolare. L’acido ialuronico idrata l’epidermide, dona morbidezza ed elasticità, rimpolpando. Quello scelto da SVR è frutto della tecnologia green e proviene dalle Ardenne dove viene realizzato tramite un processo di fermentazione che sfrutta gli scarti di grano dell’industria alimentare. Troviamo poi la glicerina, ingrediente fondamentale per garante l’idratazione e di origine vegetale. Senza dimenticare gli oli vegetali provenienti da coltivazioni biologiche: olio di girasole e olio d’oliva.

Il primo olio arriva dalla zona sud occidentale della Francia dove viene coltivato in modo responsabile, il secondo è ricco di Omega 6 e Omega 9 antiossidanti che rendono la pelle ancora più morbida. Proprio come l’olio di oliva, ricco di Omega 9.

Un pack che riduce la plastica ed evita sprechi

L’eco pack è perfeto di ridurre gli sprechi e l’uso della plastica. Si tratta di una busta monomateriale a basso impatto ambientale, in alluminio. Una soluzione pratica che aiuta non perdere nemmeno una goccia di prodotto, da portare sempre con sé. Leggera e facile da usare, la confezione della crema si arrotola su sè stessa.

Una scelta intelligente dimostrata dai numeri: – 46% di plastica prodotta, 26 tonnellate in meno di CO2 (l’equivalente di quindici voli andata e ritorno Parigi-New York), 3,6 tonnellate in meno di cartone consumato e un risparmio di acqua equivalente a una piscina olimpionica.

Le creme idratanti per tutti: tre texture per ogni esigenza

SVR ha studiato tre creme diverse per rispondere alle esigenze di differenti tipologie di pelle. Troviamo una crema leggera e rinfrescante, perfetta per l’epidermide da mista a grassa che dona un finish vellutato senza appiccicare. La pelle è più idratata del 72%, la texture è fresca e si assorbe in fretta, l’ideale come base per il make up.

Troviamo poi una crema per tutti i tipi di pelle, delicata e confortevole. Dona luminosità e morbidezza, idratando intensamente l’epidermide per tutto il giorno. Il risultato è mat e non untuoso grazie all’uso dell’amido di mais. Infine per la pelle secca o molto secca c’è la crema SVR rimpolpante e nutriente, con burro di mandorle dolci, per regalare il giusto boost di idratazione al viso in pochi semplici gesti. L’idratazione, come per le altre creme, non si ferma alla semplice applicazione, ma continua per 24 ore.