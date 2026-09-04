iStock Il gel all'aloe vera ha un effetto idratante e lenitivo

L’estate è il periodo dell’anno in cui la nostra pelle è maggiormente esposta a sole, vento e salsedine. Se da una parte le lunghe giornate al mare ci assicurano un incarnato dorato e un’abbronzatura che rimpiangeremo durante i lunghi e grigi mesi invernali, dall’altra la mette a dura prova. L’esposizione prolungata al sole, anche se inseriamo nella nostra routine la crema solare, può rendere la pelle molto più secca e far comparire piccole irritazioni. Un valido alleato per restituire alla cute l’acqua di cui ha bisogno e darle quel boost di nutrimento che la fa apparire più morbida e sana è l’aloe vera.

La fine dell’estate è il momento ideale per usare puro l’ingrediente presente da anni nella maggior parte delle creme e dei cosmetici proprio per le sue proprietà idratanti e rinfrescanti. Online abbiamo trovato il gel all’aloe vera di Himalaya che ha proprietà incredibili proprio come il suo prezzo.

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Una crema low cost ma dai benefici professionali

Il prodotto di fascia economica bassa, in realtà non ha nulla da invidiare ai prodotti di alta profumeria. A differenza dei classici cosmetici che hanno una percentuale di aloe vera, questo è un gel che contiene la pianta allo stato puro potenziando al massimo i suoi risultati.

In pratica applicando quotidianamente il gel di aloe vera su viso e corpo, la pelle riceverà immediatamente tutti i benefici delle vitamine contenute al suo interno che vanno a ricreare la barriera cutanea messa a dura prova da sole e salsedine. A questo devi aggiungere l’azione degli zuccheri complessi che creano come un invisibile pellicola che trattiene l’acqua e le dona il nutrimento di cui ha bisogno. Un toccasana soprattutto se hai la pelle tendenzialmente secca o sensibile.

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Il gel all’aloe vera è un must della skincare e del make-up

Se l’aloe vera è diventata presenza fissa all’interno dei cosmetici della skincare un motivo ci sarà: ha un effetto lenitivo e levigante. Con il gel di Himalaya questi effetti saranno amplificati perché essendo più concentrato contrasta efficacemente l’invecchiamento cutaneo, facendo sì che la cute sia più tonica e non solo. Dopo l’estate oltre ad avere la pelle secca può succedere di veder comparire delle macchioline: il gel usato quotidianamente le va a schiarire e a renderle quasi invisibili. La sua azione non si limita al viso, troviamo gli stessi benefici idratanti anche sul resto del corpo. Con un vantaggio extra, la sua formula in gel oltre a darci sollievo e una sensazione di freschezza si assorbe rapidamente e non lascia l’antipatica sensazione appiccicosa.

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Questo vuol dire che possiamo usare il gel anche come primer viso per idratarlo e proteggerlo dallo stress del cosmetici e procedere subito con il make-up perché la pelle sarà asciutta ed elastica.

Il gel all’aloe vera è molto più di un idratante

L’aloe vera è riconosciuta universalmente come un ottimo elisir lenitivo quindi se hai appena iniziato le vacanze al mare puoi metterlo tranquillamente in borsa perché il gel di Himalaya può essere usato al posto del doposole. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie ha un effetto calmante sulla cute sia quando ci troviamo davanti a scottature che a rossori o eritemi causati dalla depilazione donando un sollievo immediato. Praticamente un must dai molteplici utilizzi perché è efficace anche per dare sollievo dalle punture di insetto e accelerare la guarigione di imperfezioni o cicatrici.

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