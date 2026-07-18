Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

IPA Il glazing milk più virale ora diventa accessibile

Se sei una beauty addict, saprai bene che la tendenza assoluta degli ultimi anni ha un nome ben preciso: glazed donut skin. Quel look incredibilmente succoso, rimpolpato e così luminoso da sembrare bagnato, reso celebre da Hailey Bieber.

Il segreto per ottenere questo effetto è il famosissimo Glazing Milk di Rhode (il brand di skincare di Hailey), un tonico-essenza lattiginoso che promette di lenire la pelle e donare un’idratazione profonda.

C’è solo un problema: tra costi di spedizione, dogana e continui sold out, accaparrarselo non è sempre un’impresa facile (né economica).

Ma abbiamo una notizia fantastica per te: il popolo di TikTok ha scovato il dupe definitivo che costa una frazione del prezzo originale e fa miracoli. Stiamo parlando del The Ordinary Saccharomyces Ferment 30% Milky Toner.

Offerta The Ordinary Saccharomyces Ferment 30% Milky Toner

L’ossessione per il Glazing Milk di Rhode

Il Glazing Milk di Rhode è diventato un vero e proprio oggetto di culto cosmetico. Si tratta di una lozione lattiginosa, ricca di nutrienti, pensata per dare una sferzata di idratazione alla barriera cutanea prima di applicare i sieri.

Il suo punto di forza è la texture: ricca come una crema ma leggera come un tonico, lascia sul viso quel finish “rugiadoso” e sano che tutte desideriamo. Tuttavia, la sua reperibilità limitata ha spinto la beauty community globale alla ricerca di un’alternativa altrettanto valida ed economica. Ed è qui che entra in gioco The Ordinary Saccharomyces Ferment 30% Milky Toner.

Idratazione profonda: la sua texture lattiginosa avvolge la pelle istantaneamente, ricreando esattamente quel finish dewy e rimpolpato del Glazing Milk.

la sua texture lattiginosa avvolge la pelle istantaneamente, ricreando esattamente quel finish dewy e rimpolpato del Glazing Milk. Esfoliazione delicata : grazie alla tecnologia di fermentazione del lievito al 30% (Saccharomyces Ferment), favorisce il rinnovamento cellulare senza aggredire la barriera cutanea. È perfetto anche per le pelli più sensibili che non tollerano gli acidi esfolianti tradizionali (come l’acido glicolico).

: grazie alla tecnologia di fermentazione del lievito al 30% (Saccharomyces Ferment), favorisce il rinnovamento cellulare senza aggredire la barriera cutanea. È perfetto anche per le pelli più sensibili che non tollerano gli acidi esfolianti tradizionali (come l’acido glicolico). Pelle più levigata e luminosa: riduce visibilmente le texture irregolari, minimizza i pori e uniforma l’incarnato, regalando una luminosità naturale straordinaria.

Se c’è un brand capace di democratizzare la skincare con ingredienti attivi efficaci a prezzi accessibili, quello è sicuramente The Ordinary. Il loro nuovoè il Saccharomyces Ferment 30% Milky Toner (100ml), e ha tutte le carte in regola per spodestare il gigante di Rhode.Questo tonico viso lattiginoso non si limita a idratare, ma offre un’azione combinata unica:

Non è solo TikTok a incoronare questo prodotto come il re dei dupe. Basta fare un salto su Amazon per rendersi conto della portata del fenomeno: il Milky Toner di The Ordinary conta già più di 1800 recensioni positive.

Chi lo ha provato conferma che l’effetto barriera-protetta e la sensazione di morbidezza sono identici a quelli dei prodotti di fascia decisamente più alta. Molti utenti sottolineano come, con un uso costante, la pelle risulti visibilmente più liscia e radiosa, libera da grigiore e piccole imperfezioni, pronta per accogliere il makeup e farlo durare di più con un effetto incredibilmente fresco.

Come inserirlo nella tua skincare routine

Per ottenere il massimo dell’effetto “glazed skin” con il tonico di The Ordinary, segui questi semplici passaggi:

Detergi delicatamente il viso.

Versa poche gocce di Saccharomyces Ferment 30% Milky Toner direttamente sul palmo delle mani (evita il dischetto di cotone per non sprecare prodotto) e pressalo delicatamente su viso e collo.

Prosegui con il tuo siero idratante preferito (magari all’acido ialuronico) e sigilla il tutto con una crema idratante leggera.

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Se hai sempre desiderato provare il magico tocco di Hailey Bieber ma il tuo portafogli gridava pietà, il dupe di The Ordinary è decisamente il segno che aspettavi per dare alla tua pelle la svolta luminosa che merita.

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