Addio segni del tempo e colorito spento con il siero super idratante e che vi protegge dai raggi UV

Più idratazione e una pelle visibilmente più luminosa e compatta? Il siero viso in sconto su Amazon è il boost di idratazione e nutrimento per la cute che stavate aspettando

iStock Il siero viso super idratante da avere è in sconto

Scegliere i prodotti giusti per il nostro viso può essere complicato, una lunga ricerca che ci porta dritti verso la formulazione giusta, più adatta e che meglio si addice alle caratteristiche della nostra pelle. E se si parla di idratazione, di cercare di minimizzare i segni del tempo e di donare alla cute un aspetto più compatto e luminoso con azione immediata, ecco che il prodotto che vale la pena provare è il siero viso di BioNike Defence Hydractive, non un semplice siero, ma un trattamento idratante intensivo ad azione detossinante e antiossidante, che si adatta alla perfezione alle pelli sensibili e intolleranti, e che idrata istantaneamente la pelle, donandole un boost di luminosità già dalla prima applicazione e che dura fino a 48 ore dall’utilizzo.

BioNike Il siero viso che è un boost di idratazione

Il siero viso di BioNike Defence Hydractive è il boost di idratazione che ci meritiamo

Come dire, un siero viso che anche solo per le premesse dovreste provare tutte. Se poi ci mettiamo anche il fatto che lo trovate a un prezzo scontatissimo su Amazon, ecco che BioNike Defence Hydractive non è solo un prodotto da testare, ma è il must have da avere per garantire un livello di idratazione ottimale alla pelle per tutto il giorno, ma anche tutta una serie di benefici che si notano fin dalla prima applicazione, e si notano davvero.

Un siero viso intensivo, che si presenta coma un crema/gel, dalla textura morbida, super leggera e fresca, e che si applica sulla pelle in modo semplice, assorbendosi immediatamente e lasciando la pelle con una sensazione di comfort che si percepisce all’istante. Una crema idro-nutriente che dona un surplus di idratazione alla pelle e che si adatta a ogni tipologia di cute, anche a quelle più delicate, sensibili o intolleranti, per cui spesso è difficile trovare un prodotto adatta.

Come agisce il siero viso di BioNike

Ma che BioNike Defence Hydractive sa come trattare, grazie alla sua formulazione mirata, con acido ialuronico a diversi pesi molecolari, che garantisce idratazione immediata e continua fino a 48 ore in tutti gli strati dell’epidermide. Un siero viso che contiene anche degli speciali fitoattivi ad azione antiossidante, che aiutano a contrastare i radicali liberi generati dagli aggressori ambientali (come i raggi UV, l’inquinamento, ma anche a luce blu dei dispositivi come pc, tablet, ecc), donando alla pelle massima protezione oltre che un boost di idratazione e un aspetto immediatamente più radioso, tonico e levigato.

Un siero che agisce in modo mirato e immediato sulla riduzione delle linee sottile e delle rughe, grazie a questo plus di idratazione e alla schermatura che la linea Defence Hydractive crea sulla pelle, proteggendola dallo stress quotidiano e dall’invecchiamento precoce grazie all’azione antiossidante che agisce sulla cute.

BioNike Il siero viso da avere e che protegge dai raggi UV

Come si utilizza nel modo giusto

Un prodotto nutriente, illuminante e rimpolpante e un siero viso concentrato. Questo vuol dire che ne basta davvero pochissimo per garantirsi tutti i benefici appena descritti. Vi bastano solo un paio di gocce di prodotto, un’erogazione con l’apposito dispenser per intenderci, applicandolo il siero su tutto il viso e il collo, picchiettandolo con le dita e massaggiando la pelle verso l’alto, creando come una sorta di effetto lifting naturale. E utilizzando il siero durante la skincare mattutina e serale, subito dopo la detersione, assicurandosi che la pelle sia ben asciutta e prima di procedere con la crema contorno occhi e la crema viso.

Ed ecco che la vostra pelle vi apparirà immediatamente più luminosa, compatta, tonica e sana, con il minimo sforzo ma con un risultato a cui non potrete più rinunciare.

