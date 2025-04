Abbiamo trovato il rimedio che protegge la pelle da smartphone e pc. È il contorno occhi anti luce blu (in offerta)

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Quando si parla di proteggere la pelle dagli agenti esterni che possono intaccarne salute e bellezza, si pensa per lo più a quei fattori che la colpiscono quando siamo fuori casa, come i raggi solari, lo smog, l’inquinamento, il vento, il freddo o il caldo, ecc. Molto meno spesso si pensa ai danni che possono derivare da oggetti di uso comune che, con la loro luce, vanno a mettere in pericolo la salute della cute, come lo schermo del pc o dello smartphone da cui state leggendo questo articolo e che siamo solite scrollare quando stiamo sui social. Ma ecco che il rimedio per proteggere la pelle da smartphone e pc esiste, e lo trovate in sconto proprio adesso su Amazon. Un gel idratante e levigante per il contorno occhi, anti luce blu e che aiuta la cute a mantenersi sana e protetta da questo genere di dispositivi che tutte utilizziamo in modo quotidiano.

Il gel contorno occhi anti luce blu di Euphidra

Parliamo del gel contorno occhi anti luce blu di Euphidra, un prodotto specificatamente formulato per protegge la pelle dalle luci blu del monitor di PC e dei dispositivi mobili e che, senza che ce ne accorgiamo, possono causare un danno ossidativo alla pelle, accelerando l’invecchiamento dell’epidermide e portando alla formazione precoce dei classici segni del tempo che interessano la cute, come linee sottili, rughe o un colorito spento e opaco.

Un gel contorno occhi che svolge un’azione distensiva per la parte, levigante e idratante, nutrendo a fondo la pelle e agendo come un potente e mirato anti age da danni da luce blu.

Gli ingredienti per il benessere del contorno occhi

Un prodotto che vanta degli ingredienti mirati e ad azione profonda. Come il trealosio, in grado di catturare l’acqua e organizzarla in cristalli a protezione dei componenti della struttura epidermica e che favorisce un’idratazione della pelle a lunga durata, l’ectoina che agisce con un elevato potere protettivo direttamente sulla struttura epidermica e l’escina che favorisce la riduzione del gonfiore localizzato.

Ma non solo. Il gel contorno occhi anti luce blu di Euphidra, infatti, è composto anche da un mix di sostante vegetali mirati al benessere della pelle, come il rusco, la centella, la liquirizia e la calendula, che grazie alle loro proprietà lenitive, favoriscono la diminuzione dei segni di stanchezza.

Una formulazione dall’efficacia dermatologicamente testata, che si adatta a soggetti sensibili ai parabeni, fenossietanolo, profumi, petrolati e siliconi, testato anche su nickel cromo e cobalto, e che garantisce un utilizzo sicuro e adatto davvero a chiunque.

Come si utilizza il gel contorno occhi anti luce blu

Un gel che agisce come un levigante e idratante contro i segni di stanchezza tipici che colpiscono questa delicata parte del viso, come le occhiaie e una perdita di tono e colorito della pelle. Un prodotto ottimo per proteggere la cute dalle luci blu artificiali dei monitor di PC e smartphone o tablet, e che agiscono a danno della pelle, causandone uno stress ossidativo e accelerandone l’invecchiamento.

Un gel contorno occhi anti luce blu da utilizzare durante la vostra skincare quotidiana, applicandone un velo leggero sulla parte come fareste con una normalissima crema contorno occhi, dopo il detergente, tonico e siero e prima delle crema viso e della protezione SPF.

E agendo in modo mirato contro la luce blu dei dispositivi mobile e contro i danni che possono creare alla pelle giorno dopo giorno e senza che ve ne rendiate conto.

