Il detergente one step coreano da provare ha un prezioso ingrediente italiano. È una coccola per il viso

L'ingrediente segreto e Made in Italy che non ti aspetti per detergere perfettamente il tuo viso

Nel mondo della skincare, l’innovazione si fonde sempre più spesso con la natura, dando vita a formulazioni che uniscono efficacia, delicatezza e sostenibilità. È il caso di D’Alba Piedmont, brand di skincare che crea prodotti formulati a partire dal famoso tartufo bianco piemontese. In particolare, ha conquistato i suoi clienti con il nuovo siero detergente White Truffle Return Oil Cream Cleanser.

Alla base della formula di questo prodotto troviamo i pregiati tartufi bianchi italiani, accuratamente estratti dalla regione del Piemonte. Ricchi di tocoferolo (vitamina E), questi tartufi non solo rappresentano un ingrediente raro e prezioso, ma sono anche un concentrato naturale di antiossidanti, ideali per contrastare lo stress ossidativo e i segni del tempo sulla pelle.

Detersione profonda e idratazione in un solo gesto

Perché si chiama ”siero detergente”? Perché il White Truffle Return Oil Cream Cleanser è un vero e proprio trattamento all-in-one. Grazie alla sua texture olio-crema, scioglie delicatamente impurità, sebo e make-up, senza aggredire la pelle. La presenza di acqua termale belga, famosa per le sue proprietà lenitive e idratanti, rende il prodotto ancora più lussuoso e confortevole da usare.

In combinazione con un tensioattivo vegano ad alta efficacia assorbente e l’argilla French Gold, White Truffle Return Oil Cream Cleanser purifica i pori e regola il sebo in eccesso, lasciando la pelle fresca e riequilibrata.

Oltre alla detersione, White Truffle Return Oil Cream Cleanser agisce anche come siero altamente nutriente grazie al collagene vegano e i tartufi bianchi che lavorano per rendere la pelle più elastica e levigata, mentre ceramide vegana e acido ialuronico idrolizzato mantengono la pelle intensamente idratata. Infine, la presenza di caolino e acido salicilico garantisce una delicata ma efficace azione sulla pulizia dei pori e sul miglioramento della texture cutanea.

Formula vegana, sicura e certificata

D’Alba Piedmont si distingue anche per l’approccio etico e dermatologicamente sicuro: è certificato vegano dall’autorevole etichetta italiana V, ed è ipoallergenico, pensato appositamente per le pelli sensibili. La formula è stata sottoposta a rigorosi test dermatologici, ottenendo l’approvazione di Dermatest per la sua sicurezza ed efficacia.

Se vuoi provare anche tu questo rituale di bellezza completo diventato già un must-have per chi cerca una skincare quotidiana che sia profonda, delicata e assolutamente straordinaria, questo è il momento giusto. Infatti ora puoi acquistare il White Truffle Return Oil Cream Cleanser di D’Alba Piedmont ad un prezzo scontato, solo su Amazon!

Per completare la routine di bellezza a base di tartufi piemontesi, puoi finire la tua skincare con gli altri prodotti della linea D’Alba Piedmont come il double laser Serum, Double Serum & Cream e il Double Serum Multi Ball.

