Sephora Calendario Avvento Sephora 2025

Beauty addicted di tutto il pianeta terra, a rapporto: il Natale è dietro l’angolo, letteralmente, ed accaparrarsi l’oggetto del desiderio più ambito di tutti è come ogni anno un’eroica impresa. Stiamo parlando, è chiaro, del Calendario dell’Avvento Sephora 2025, un bottino stavolta più ghiotto di sempre. Se possibile.

E, sebbene non vi sia bisogno alcuno di dilungarsi più del dovuto in merito al perché acquistarlo prima di subito, la curiosità è donna e noi siamo qui oggi per scoprire in anteprima cosa nasconde al suo interno questo scrigno delle meraviglie. Ci basti sapere che ogni segreto di bellezza contenutovi contribuirà a farci arrivare in forma sfavillante — e la licenza poetica è dovuta in questo caso — al prossimo 25 di dicembre. Il miracolo ad un prezzo piccolissimo: tutto questo sarà possibile con 54,99 €, che tradotto equivale a circa 2,30 € al giorno.

Cosa contiene il Calendario dell’Avvento di Sephora 2025?

Niente numeri né tantomeno regole per l’irresistibile Calendario dell’Avvento 2025 firmato Sephora Collection: quest’anno le fortunate che se lo accaparreranno lasceranno che sia il caso a decidere la sorpresa da scoprire ogni mattina. Basterà semplicemente immergere la mano nell’apertura della scatola e concedere alla fantomatica Magia delle Feste di fare il resto.

Sephora

Trovi qui il Calendario dell’Avvento di Sephora 2025

La sola eccezione? Il dono del 24 dicembre: a lui è stata dedicata una casella speciale, contenente un prodotto esclusivo e in edizione limitata, da scoprire per ultimo allo scopo di illuminare il proprio look natalizio. Tra make-up, trattamenti skincare, accessori e prodotti per il bagno, all’appello non manca proprio niente. Ma cosa ci attende, insomma? È presto detto.

– Cream lip stain – 122 Casual peach (5 ml)

– Struccante rapido waterproof (50 ml)

– Latte idratante per il corpo – Monoï (50 ml)

– Mascara Big by definition – Ultra black (8,5 ml)

– Colorful Blush glaze – 06 Tropical dawn (3,5 g)

– Smalto unghie – Top coat (10 ml)

– Matita contorno occhi waterproof opaca 12 ore Colorful – 01 Black lace (1,3 g)

– Siero esfoliante delicato (30 ml)

– Crema contorno occhi illuminante (5 ml)

– Crema giorno super idratante (10 ml)

– Gel detergente delicato (15 ml)

– Smalto unghie – 202 Berry red (6,5 ml)

– Maschera capelli da notte nutriente e riparatrice – Olio di cocco (30 ml/1 pz)

– Maschera viso booster rivitalizzante illuminante (1 paio)

– Maschera viso idratante e illuminante – Estratto di litchi (1 pz)

– Maschera labbra idratante e levigante – Estratto di litchi (1 pz)

– Salviette struccanti idratanti all’aloe vera (10 pz)

– Plumper labbra Outrageous intense – 01 Fever (6 ml)

– Pinze per capelli ondulate (1 paio)

– Maxi elastico per capelli (1 pz)

– Pompon (1 pz)

– Spugnetta per il trucco (1 pz)

– Elastico per capelli (1 pz)

– Pinzetta con pettinino (1 pz)

Perché sceglierlo?

Un nuovo formato, divertente quanto inedito, insomma, per rendere ancor più dolce e magica l’attesa del Natale. Nessuna appassionata di bellezza degna di tale appellativo, ne siamo certe, avrà bisogno di ulteriori motivi per fare questo acquisto. Dopotutto si tratta di un regalo perfetto per scoprire o riscoprire il brand, per concedersi un piccolo presente al giorno o donarlo a chi si ama.

Oltretutto parliamo di un calendario che è stato realizzato con un approccio ancor più responsabile: la confezione esterna è infatti realizzata con un cartone proveniente da foreste gestite in modo sostenibile. Non si può proprio chiedere di meglio, giusto?