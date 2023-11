Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA

La caduta dei capelli è un problema piuttosto comune che spesso preoccupa sia uomini che donne. Per fortuna in commercio si possono trovare dei trattamenti particolarmente efficaci come il prodotto utilizzato da Alyssa Milano, star di Streghe e appassionata di beauty.

Morbidi, splendidi, ma soprattutto folti: i capelli dell’attrice sono decisamente favolosi. Nonostante i continui cambi look e le tinte infatti Alyssa è riuscita sempre a prendersi cura al meglio della sua chioma, sfoggiando capelli lunghi e favolosi. Il suo segreto, come ha svelato lei stessa, è un prodotto che contrasta la caduta e previene il diradamento della chioma.

Il prodotto di Alyssa Milano contro la caduta dei capelli

La caduta dei capelli è un fenomeno che – nelle giuste quantità – risulta piuttosto comune. Ogni giorno infatti perdiamo sino a cinquanta capelli per garantire il fisiologico rinnovamento della nostra chioma. La situazione però diventa preoccupante se superiamo il centinaio di capelli persi al giorno con una diminuzione ben visibile del volume della chioma. Se hai l’impressione che la tua chioma stia diminuendo a vista d’occhio è arrivato il momento di correre ai ripari e seguire il consiglio di Alyssa Milano.

L’attrice americana ha infatti svelato di utilizzare i prodotti della linea Nioxin per contrastare la caduta dei capelli, un problema che in passato l’aveva fatta molto soffrire e i cui aveva parlato ai fan anche su Twitter in un video in cui si sfogava. Questo brand è specializzato nella realizzazione di prodotti studiati per combattere l’indebolimento capillare che rende la chioma diradata, sottile e fine. Il trattamento completo permette di rafforzare la struttura interna del capello, regalando finalmente una chioma sana, folta e voluminosa.

Come funziona il trattamento contro la caduta dei capelli

I trattamento anti caduta dei capelli usato da Alyssa Milano prevede ben tre prodotti e una beauty routine precisa. Si inizia con lo shampoo che consente di rimuovere le impurità e il sebo in eccesso, migliorando la consistenza dei capelli, proteggendo il colore e migliorando l’equilibrio idrico. Si passa poi al conditioner, studiato per rinforzare la chioma e amplificare la struttura di ogni singolo capello. Questo prodotto regala flessibilità, riducendo la rottura dei capelli e regala alla chioma un aspetto pieno. L’ultimo step è rappresentato dallo Scalp & hair Treatment: un trattamento senza risciacquo che permette di aumentare spessore e volume, in una formula spray comodissima da usare, capace di amplificare il diametro dello stelo.

Cosa dice chi l’ha provato

Ma il prodotto anticaduta proposto da Alyssa Milano funziona davvero? Le recensioni dicono di sì! Chi l’ha provato afferma che è particolarmente efficace per contrastare la caduta dei capelli, con effetti positivi sin da primissimo utilizzo. La chioma appare da subito più sana, folta e piena, con un ottimo profumo. Ciò che viene apprezzato maggiormente è la velocità dell’efficacia e la capacità di questo prodotto di ravvivare il colore, rendendolo favoloso. Il consiglio che viene dato maggiormente è d usarlo con grande costanza per godersi tutti gli effetti benefici e combattere davvero i capelli secchi, spezzati e che cadono con frequenza.

