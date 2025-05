Addio ai segni del tempo sul viso: i prodotti alleati della pelle, dall’efficacia provata

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Con il passare del tempo la nostra pelle cambia. E i primi segnali di questa modifica fisiologica si possono notare già a partire dai 30 anni, un’età in cui, se tutto ci fa sentire giovani, la nostra pelle inizia già il suo processo di invecchiamento, in modo lento e graduale, ma comunque presente. Un processo fisiologico che, volenti e no, accade a chiunque, a prescindere dal sesso. E che può essere velocizzato o rallentato a seconda di alcuni fattori, come lo stile di vita, un’alimentazione più o meno equilibrata, il giusto grado di idratazione quotidiana, l’eccessiva esposizione al sole, ma anche il fumo, il consumo di alcol, lo stress, ecc.

Insomma, tanti fattori diversi che possono interferire con il benessere della pelle e che, se perpetrati, vanno a favorire l’invecchiamento cutaneo. Cosa fare? Beh, senza dubbio gli agenti esterni descritti possono/devono essere corretti ma anche prendersi cura della pelle con i prodotti giusti può fare la differenza, e in questo caso un consiglio “da amica” ve lo diamo volentieri. Quale? L’utilizzo di due prodotti che abbiamo testato per voi e che possono aiutare a rallentare questo processo fisiologico, in modo facile e visibile, garantendo massima salute e bellezza alla pelle con un boost di benefici davvero eccezionali.

Siero Hyaluron Filler di Matt, un boost di acido ialuronico per la cute

Abbiamo testato per voi il Siero Hyaluron Filler di Matt un trattamento viso intensivo, formulato per offrire un’idratazione profonda alla pelle e arricchito con acido ialuronico a 3 pesi molecolari. Un prodotto che, non appena lo si prova, ci si accorge subito della sua consistenza piacevolissima sulla cute, lasciando un velo di freschezza sulla pelle con il vantaggio di essere un prodotto che si assorbe immediatamente. Un siero da usare mattina e sera come step della skincare, dopo la detersione e il tonico e prima delle creme, ma che dona un effetto rimpolpante e una texture della pelle più uniforme e compatta, risultando visibilmente più elastica e levigata fin dalla prima applicazione. Per un effetto ancora maggiore, si consiglia dopo il siero l’applicazione della crema della stessa linea.

Un siero che svolge un’azione anti-age visibile ed efficace, e che agisce in più step. Non appena lo si applica si nota subito una maggior idratazione della pelle e una piacevole sensazione, come se la cute fosse immediatamente più elastica. Dopo qualche ora, la pelle risulta ancora idratata e morbida, e questo grazie all’acido ialuronico a 3 pesi molecolari, che dona un’idratazione su 3 diversi livelli dell’epidermide, dall’efficacia a lunga durata.

Lo si può applicare quotidianamente sia sul viso che sul collo e agisce per ridurre le rughe e i segni del tempo, riempiendole e rimodellando i contorni del viso, ma anche migliorando la compattezza cutanea fin dai primi utilizzi.

Siero Anti-Gravity di Matt, per una pelle più tonica

Abbiamo testato per voi anche il Siero Anti-Gravity di Matt, un trattamento che vale la pena provare all’interno della propria skincare routine. Un prodotto specificatamente formulato per combattere l’effetto gravità sulla pelle e che con il tempo porta i tessuti a cedere nel classico effetto “pelle cadente” che si manifesta con l’avanzare dell’età (e che diciamolo, non piace e a nessuna). Ma che si può contrastare e prevenire grazie a questo siero viso e collo.

Oltre ad avere una consistenza leggera e fresca sulla pelle, nell’utilizzare questo siero vi accorgerete subito e in breve tempo che la pelle riprende un aspetto più compatto, levigato, visibilmente più sodo, come se i segni del tempo venissero riempiti e come se la pelle vivesse una seconda giovinezza.

Un effetto che viene garantito da un mix di principi attivi che comprendono: il peptide Bioattivo, un tetrapeptide in grado di contrastare il rilassamento della pelle e che è utile a promuovere la formazione di collagene ed elastina nella pelle, e una combinazione di 7 diverse ceramidi, in grado di migliorare l’elasticità e la naturale idratazione della pelle, due azioni che si notano subito, fin dai primissimi utilizzi.

Un prodotto che ha una texture più ricca di un siero classico ma più leggera di una crema idratante, da usare dopo la detersione e che si può utilizzare sia in combinazione con una crema post applicazione che da solo, creando una barriera protettiva per la pelle e agendo con un effetto anti gravità immediato.

Due prodotti che sanno di cosa ha bisogno la pelle e i cui benefici sono visibili e testabili fin dalle prime applicazioni.

I cambiamenti fisiologici della pelle, cosa avviene

Ma cosa avviene davvero alla pelle col passare del tempo? Al di là delle modifiche che avvengono a causa di abitudini sbagliate e perpetrate nel tempo, come il fumo o il consumo di alcol, l’esposizione eccessiva a raggi UV e senza protezione solare, la mancanza dei giusti nutrimenti dell’alimentazione (vitamine, sali minerali, ecc.) o la scarsa idratazione, e che agiscono in modo negativo sul benessere della cute, ci sono delle modifiche naturali che avvengono in modo fisiologico e a prescindere dai fattori esterni appena descritti.

Si tratta di cambiamenti definiti come fattori intrinseci, che dipendono dalla struttura della pelle, e che avvengono con l’avanzare dell’età del nostro corpo. Cambiamenti come la perdita di collagene ed elastina nella cute, due proteine presenti naturalmente nella pelle e che sono di fondamentale importanza per mantenerla elastica. La diminuzione naturale di queste due sostanze, infatti, sono alla base della perdita di elasticità cutanea, che a sua volta comporta la comparsa delle rughe e delle linee sottili o di espressione.

Altro cambiamento naturale che interessa la cute con l’avanzare dell’età, è la diminuzione di acido ialuronico, un altro dei componenti essenziali del derma e il cui scopo è quello di mantenere il grado di idratazione della pelle a livelli corretti, garantendole la giusta turgidità, plasticità e viscosità. Tra i segnali visibili sulla cute della diminuzione di acido ialuronico, il primo è senza dubbio una minor morbidezza della pelle, un colorito più spento, una maggior sottigliezza e la formazione dei classici segni del tempo.

Ecco perché, oltre a correggere lo stile di vita agendo sui fattori estrinseci, è fondamentale e necessario aiutare la pelle a mantenersi sana, nutrendola nel modo corretto con quelle sostanze che con il tempo tendono a diminuire, andando a integrarle con i prodotti giusti come il Siero Hyaluron Filler e il Siero Anti-Gravity di Matt, e garantendo alla pelle il giusto grado di nutrimento e di sostanze essenziali per mantenere la cute giovane, luminosa e piena di benessere.

Come prendersi cura della pelle

Un mix di alleati per il benessere della cute e che agiscono sinergicamente per contrastare il processo di invecchiamento della pelle, prevenendone gli effetti, rallentandolo e garantendo alla pelle un plus di benessere e vitalità. Due prodotti della linea AgeActiv di Matt, un brand che da oltre 15 anni lavora per garantire alla pelle il benessere, offrendo soluzioni mirate e innovative e prodotti volti alla cura di sé a 360°. Due trattamenti ad hoc e dal potente effetto anti-age, due sieri pensati e formulati appositamente per integrare queste sostanze nella cute e per permetterle di mantenersi sana, ben idratata e ricca dei componenti fondamentali di cui ha bisogno, e che hanno un effetto davvero eccezionale e visibile sulla cute fin dalle prime applicazioni.

Due prodotti che abbiamo testato per voi e che, possiamo dirlo, funzionano davvero se lo scopo è quello di donare un boost di nutrimento alla pelle e tutte le sostanze necessarie a mantenerla sana, compatta, tonica e dall’aspetto sano.

Insomma, è vero che l’invecchiamento cutaneo è un processo fisiologico, ma è anche vero che tanto sta nelle nostre mani e se si vogliono rallentare gli effetti naturali del tempo che passa, questi due prodotti della linea AgeActiv di Matt, sono davvero da provare per garantire massimo benessere alla pelle e un aiuto H24 contro l’invecchiamento cutaneo.

