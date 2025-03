Un team al femminile, tra pilota e assistenti, ha volato da Londra in Polonia per dimostrare che c’è posto per le donne in settori storicamente maschili

Una #bellastoria al femminile, quella scritta lo scorso 8 marzo, e non è un caso, dal capitano Sanne, il primo ufficiale Michelle e il loro equipaggio Paulin, Oliwia, Maria, Jessica e Monica. Una fantastica squadra di donne che ha volato su un aereo della compagnia Wizz Air dall’aeroporto di Londra Luton per Lublino, in Polonia nella Giornata internazionale della donna, sabato 8 marzo 2025.

Lo hanno fatto proprio in quella giornata per lanciare un messaggio importante: abbattere le barriere di genere e dimostrare che c’è un posto per le donne in settori storicamente dominati dagli uomini.

Anche perché sia Sanne che Michelle hanno dovuto sudare parecchio per arrivare a ricoprire quelle posizioni: entrambe non erano state prese sul serio all’inizio della loro carriera nell’aviazione.

Il capitano Sanne, che si è trasferita nel Regno Unito nel 2017 da Rotterdam, nei Paesi Bassi, ed è mamma d un bambino, racconta: “Una volta il mio consulente di carriera mi ha suggerito di non intraprendere la carriera di pilota perché era un settore dominato dagli uomini. Pensavano che la gente mi avrebbe calpestata e questo commento mi ha fatto esitare. Ho scelto di andare all’università, ma ho capito subito che non faceva per me. Ho abbandonato l’università e ho fatto domanda per la scuola di volo e mi è sembrata una mossa audace e leggermente sconsiderata. Invece si è rivelata la decisione migliore che abbia mai preso”.

“Sento di dover dimostrare di più me stessa, essendo una donna in questo settore”, ha detto a What’s The Jam invece Michelle, che vive nel Regno Unito da tre anni ma è originaria di Anversa, in Belgio. “Ci è voluto molto duro lavoro per costruirsi una reputazione in cui si è considerati alla pari”

Michelle, che si è laureata all’università con una laurea triennale in Ortopedagogia e Criminologia minorile applicata, ha scoperto la sua passione per il volo solo più tardi. Entrambi i suoi genitori lavoravano nel settore dell’aviazione e lei si è interessata durante il suo ultimo anno di università.

Sanne e Michelle si sono trasferite entrambe nel Regno Unito proprio per poter lavorare per Wizz Air. La percentuale di equipaggio femminile della compagnia aerea è aumentata al 5,4% nel 2024, rispetto al 3,1% del 2014. Si spera di aumentare la percentuale al 7% entro il 2030. Piccoli passi per arrivare – si spera – molto lontano.