Fonte: iStock Dopo 50 anni, il rifugio resta vuoto

La storia che vogliamo raccontarvi oggi è un racconto di amore e speranza, un amore indissolubile, un legame eterno e indistruttibile che ha il potere di toccare le corde più profonde del nostro cuore.

La meravigliosa storia che ha commosso il web viene dalla Pennsylvania, nella suggestiva contea di Adams. In un rifugio gestito con amore dalla SPCA, si è verificato un evento senza precedenti che ha reso ancora più splendide le festività di fine anno. Per la prima volta in quasi mezzo secolo, il rifugio è completamente vuoto. Tutti i cuccioli hanno finalmente trovato una famiglia pronta ad accoglierli a braccia aperte, donando loro il calore e l’affetto che tanto meritavano.

Gli ultimi arrivati stanno già trascorrendo le vacanze con le loro nuove famiglie, godendo del calore e dell’affetto che solo un vero focolare può offrire. È un dolce promemoria di quanto sia importante aprire i nostri cuori e le nostre case a questi fedeli compagni.

Un miracolo a Adams County: tutti i cani hanno trovato una casa

Appena due settimane fa, la sede dell’Associazione per la Protezione degli Animali della Contea di Adams, in Pennsylvania, era quasi al completo. Le gabbie erano piene di cani, ognuno con il desiderio comune di trovare un luogo da chiamare casa.

Oggi, inaspettatamente, quei recinti sono vuoti. Per la prima volta in quasi cinquant’anni, non c’è un solo cane in attesa di essere adottato. Ogni cucciolo ha trovato una famiglia, e sta trascorrendo le vacanze natalizie in un ambiente caldo e accogliente, circondato dall’affetto delle loro nuove famiglie.

Questa notizia è un vero e proprio dono di Natale, che riempie di gioia e gratitudine i cuori di tutti coloro che hanno dedicato tempo ed energie a questa nobile causa. È il risultato di anni di duro lavoro, dedizione e impegno da parte dei volontari dell’associazione.

“Dire che siamo più che entusiasti è un eufemismo!”. Questa è la dichiarazione piena di gioia e gratitudine rilasciata dal rifugio. Oltre a garantire il benessere fisico di questi animali, lo staff ha anche dedicato un notevole sforzo per assicurarsi che ogni animale venisse collocato nella casa più adatta, creando così un ambiente amorevole e sicuro per ognuno di loro.

Oltre 600 cuccioli adottati in soli 12 mesi

I volontari di questo rifugio possono essere fieri di aver dato in adozione ben 598 animali quest’anno. Ma non è tutto: hanno anche riunito 125 animali con i loro amati proprietari, portando calore e gioia nelle vite di coloro che avevano perso i loro preziosi amici a quattro zampe.

Le stime dell’ASPCA ci riportano che ogni anno, circa 6,3 milioni di animali domestici cercano riparo dalle strade. Di questi, 3,1 milioni sono cani e 3,2 milioni sono gatti. Eppure, secondo le statistiche il numero di animali soppressi annualmente è diminuito a circa 920.000, rispetto ai 2,6 milioni relativi al 2011.

“Questa riduzione può essere parzialmente attribuita a un aumento del tasso di adozione e a un aumento del numero di animali randagi che vengono restituiti con successo ai loro proprietari“, ha dichiarato l’ASPCA. Cifre che rappresentano un cambiamento significativo nell’approccio al trattamento degli animali randagi e abbandonati, evidenziando l’importanza dell’importante lavoro svolto dai rifugi.

“Per ora ci godiamo questo risultato! Buon Natale!” ha dichiarato il rifugio della contea di Adams in un comunicato. I volontari hanno annunciato che inizieranno ad accogliere cani e gatti provenienti da altri rifugi della Pennsylvania per aiutarli a trovare tutto l’amore di cui hanno bisogno.