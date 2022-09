Il reparto di Emato-Oncologia pediatrica diventa un’Isola del tesoro

Fonte: Ufficio Stampa Ospedali Dipinti Sala giochi del reparto di Emato-Oncologia, Istituto Giannina Gaslini

È una bella storia, quella che vi raccontiamo oggi. Una di quelle che ci confermano quanto i piccoli gesti possono fare davvero la differenza, quella che si vede nei sorrisi di chi ogni giorno combatte una battaglia troppo grande.

E ce li immaginiamo già, tutti i sorrisi dei bambini del reparto di Emato-Oncologia dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che si sonno ritrovati catapultati in una meravigliosa Isola del Tesoro che parla con loro, che parla di loro.

A realizzarla è stato Silvio Irilli, artista italiano e fondatore di Ospedali Dipinti, che ha trasformato la sala giochi del reparto in un mondo inedito e straordinario, un universo fantastico dove i bambini possono perdersi, immergersi e continuare a sognare.

Un sogno per i bambini. Per continuare a sperare a sognare

Si apre così allo sguardo di tutti, la nuova sala giochi del reparto di Emato-Oncologia, come un mondo incredibile e colorato, popolato da creature marine, che permetterà ai piccoli pazienti del reparto di viaggiare con la fantasia e di non smettere di sognare, neanche mentre si combattono le battaglie più dure della vita.

Il progetto, che si è concluso con la realizzazione di questa Isola del Tesoro e che ha trasformato le pareti bianche della sala giochi dei piccoli pazienti, ha avuto inizio diverso tempo fa, raccogliendo l’entusiasmo e la partecipazione di tutti i bambini.

Grazie al sostegno del brand di skinker Roche-Posay, negli scorsi mesi, è stata lanciata la prima parte del progetto che ha coinvolto diverse farmacie sul territorio. I bambini sono stati chiamati a disegnare i personaggi ideali di un mondo marino e fantastico. Tra questi è stato scelto quello di una bambina che ha immaginato nel suo universo la presenza di una dolcissima foca. Ora, quell’animale, ha preso vita sulle pareti della stanza dell’Ospedale Gaslini grazie all’arte di Silvio Irilli.

Non è l’unico, però. Ci sono anche La Sirenetta Sofia, che mostra il disegno vincitore del concorso, Capitan Delfino, una grande mappa del tesoro sul pavimento, palme, personaggi, uno scrigno del tesoro e una vista mare.

Fonte: Ufficio Stampa Ospedali Dipinti

L’Isola del tesoro nell’Ospedale Gaslini

“A nome dell’Istituto Giannina Gaslini desidero esprimere la mia gratitudine per questa iniziativa che tocca due valori preziosi per il nostro Ospedale: l’accoglienza e l’umanizzazione delle cure, per offrire la migliore assistenza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie” – ha dichiarato Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto – “È bello sapere che i nostri degenti potranno avere nel reparto di Emato Oncologia un’Isola del Tesoro ricca di colori e significato, perché realizzata con un progetto che ha visto il coinvolgimento dei bambini per i bambini”.

Così, quel progetto iniziato lo scorso novembre si è concluso con la realizzazione di uno spazio a prova dei sogni straordinari dei bambini. Sono stati loro i più grandi sostenitori della creazione dell’Isola del Tesoro, seguendo tutte le fasi della realizzazione, aspettando dietro alla porta di vedere quel nuovo mondo che avevano immaginato e disegnato, per entrarci e lasciare fuori da quello le paure che li accompagnano durante le battaglie, per perdersi tra i colori, la fantasia e i sorrisi.

Questo è solo uno dei tanti progetti che portano la firma di Ospedali Dipinti la cui missione è proprio quella di trasformare i reparti delle strutture ospedaliere, di umanizzarli, per accogliere i pazienti, anche e soprattutto i più piccoli, e per donare a loro un luogo in cui continuare a sperare e sognare.