Fonte: IPA Wanda Nara

La battaglia legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi non si è ancora conclusa. La showgirl e il calciatore, infatti, sono tuttora al centro di un procedimento legale che ha l’obiettivo di sancire i termini del loro divorzio. La contesa giudiziaria ha luogo nelle aule giudiziarie italiane e proprio per questo, di recente, Wanda Nara si è recata in Italia per assistere a una delle udienze di separazione.

La conduttrice televisiva ha deciso di mostrare a tutti i suoi ammiratori le caratteristiche uniche di una delle sue dimore, che si trova poco lontano da Milano e, precisamente, a Galliate. La showgirl ha condiviso una galleria di foto della sorprendente villa sul suo canale Instagram ufficiale.

Wanda Nara, la casa a Galliate

Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a darsi battaglia anche da lontano. Il calciatore, infatti, ha di recente pubblicato uno screen del conto bancario dell’ex moglie, accusandola addirittura di furto. Ma lo sportivo ha anche svelato di essere convinto che la showgirl sia facendo di tutto per allontanarlo dalle loro figlie Isabella e Francesca Icardi.

Un’atmosfera certamente tesa che Wanda Nara ha affrontato negli ultimi giorni trovando rifugio presso la sua dimora di campagna italiana, a pochi chilometri da Milano. La meravigliosa villa si trova a Galliate ed è stata descritta dalla stessa showgirl come un luogo dove riesce a sentirsi davvero in pace: “Il mio luogo di pace, la mia casa di campagna”.

Wanda Nara ha condiviso alcune foto su Instagram della sua lussuosa dimora italiana, mostrandone i meravigliosi interni e il rigoglioso parco. Nella prima foto la showgirl si trova sdraiata su un comodo letto in legno, adornato da un set di lenzuola grigio, all’interno di una camera luminosa con pareti verdi e grandi quadri raffiguranti cavalli e cavalieri.

Nel secondo scatto, la protagonista è la cucina della villa, con mobili beige nella parte superiore e bianchi in quella inferiore, completati da un top in legno. Le pareti della funzionale stanza della dimora sono di colore blu scuro.

La sala da pranzo della grande casa, invece, ha delle pareti verdi, abbellite da diversi quadri con stampe tratte da film famosi. Al centro della stanza si trova un comodo tavolo da pranzo in legno che ha sullo sfondo una porta a vetri che dà sul parco che circonda la dimora.

Di una diversa tinta di verde è invece il bagno della villa, che ospita una spaziosa vasca e un lavandino tondo di ceramica bianca, posto su delle mensole in legno di tonalità chiara. Anche in questa funzionale camera della casa si trovano diverse stampe appese al muro e uno specchio con contorno metallico color oro.

Una delle camere dei figli di Wanda Nara è, invece animata da dei toni più caldi. Le pareti dell’ambiente sono grigie e il letto in ferro battuto è bianco, ma la showgirl ha scelto delle tappezzerie arancioni per colorare tutto l’insieme.

Non manca nella dimora un grandioso salotto con pareti blu, dove la famiglia può rilassarsi, composto da divano angolare bianco con cuscini grigi e poltrona gialla. Nella camera dedicata al relax la showgirl ha posto anche un tappeto dal sapore orientale e un tavolino basso in legno. Nelle sue foto Wanda Nara ha mostrato anche un’altra camera da letto della casa, riempita sempre da un comodo letto in legno e illuminata da una grande finestra.

Gli esterni della casa

Nel suo carosello di foto social, Wanda Nara ha mostrato anche i meravigliosi esterni della sua casa milanese, immersa in un rigoglioso parco. Nei diversi scatti, infatti, si vedono gli alberi che circondano la casa e anche un cespuglio di fiori celesti con cui la conduttrice televisiva ha voluto scattare una romantica fotografia. La dimora milanese si trova anche vicino a un ruscello, che dona ulteriore senso di serenità a tutta la casa.

Nei suoi contenuti social, Wanda Nara ha mostrato anche una stanza a cui il suo ex marito era molto legato. Si tratta della sala del biliardo, da lui molto amato, divisa dagli altri ambienti da una possente libreria in legno.